Beachsport-Anlage: Kommune gibt grünes Licht

Barnstorf - Der MTV Jahn Barnstorf will im Schulzentrum eine Beachsport-Anlage bauen. Den „Segen“ der Politik gibt es dafür nun: Der Verwaltungsausschuss des Fleckens entschied, dass der MTV auf einem etwa 3 500 Quadratmeter großen Teilstück des Grundstückes hinter der Vereinssporthalle eine solche Anlage errichten darf. Der Verein erhalte dafür ein langfristiges Nutzungsrecht, beschloss der nichtöffentlich tagende Ausschuss laut Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers.

Bei seiner Versammlung zu Jahresbeginn hatte der MTV erste Pläne vorgestellt. Dabei geht es um ein umzäuntes 3 500 Quadratmeter großes Areal zwischen Vereinssporthalle und Sundering, neben der bestehenden Skater-Anlage. Hier könnte, so die Planungen, eine Mehrzweck-Außenspielanlage entstehen, wo es Möglichkeiten zum Beachvolleyball, beziehungsweise -Soccer und auch Handball geben soll.

Mit dem Votum des Verwaltungsausschusses in der Tasche könnte sich der MTV jetzt also eigentlich daran machen, die Planungen voranzutreiben und zu versuchen, die anvisierten Fördergelder vom Landessportbund zu gewinnen.

Nun haben sich in jüngster Zeit aber neue Diskussionen ergeben. Der Barnstorfer Samtgemeinderat diskutierte im Lichte eines hohen Sanierungsbedarfs der Sporthalle im Sundering in Richtung eines Sporthallen-Neubaus (wir berichteten).

Was bedeutet das für das Beachsport-Gelände? „Die Ereignisse haben uns auch ein Stück weit überrascht“, räumte MTV-Geschäftsführer Wolfgang Reimann auf unsere Nachfrage ein. Man habe zwar mit dem gesamten Vorstand zwischenzeitlich noch keine Sitzung dazu gehabt, erklärte Reimann, „aber ich denke, dass wir die konkrete Planung der Gemeinde für eine neue Sporthalle abwarten sollten, wenn sie sich denn dazu entschließen sollte.“ Man müsse vermeiden, dass man sich mit den Baustellen „ins Gehege“ komme.

Am Platz scheitert es nicht. Geplant ist die neue Beachsport-Fläche ohnehin am hinteren Ende der unbebauten Fläche in Richtung Sundering-Sportplatz, sodass ein möglicher Sporthallen-Neubau zwischen der Vereinssporthalle und dem neuen Feld genug Raum hätte.

Im Zentrum der neuen Diskussionen steht die Sporthalle im Sundering. Bisher hatte die Samtgemeinde Barnstorf als Trägerin der Halle eine Sanierung aus Kostengründen gescheut. Noch 2010 hatte der Samtgemeinderat beschlossen: „Es sind nur die notwendigsten Unterhaltungsarbeiten auszuführen.“ Damals hatte ein Gutachten den Sanierungsaufwand auf mindestens 690 000 Euro beziffert. Aufgrund der Kostensteigerung dürfte die Summe inzwischen weit mehr als 800 000 Euro betragen, schätzt die Verwaltung.

Dass nun sogar ein Neubau möglich scheint, ist einem Fördertopf des Bundes für kommunale Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur zu verdanken. Im Fördertopf befinden sich 100 Millionen Euro, wie es bei der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates hieß. Der Bundesanteil soll in der Regel zwischen einer und vier Millionen Euro pro Projekt liegen. Die Förderquote beträgt 45 Prozent. Den Rest müsste die Kommune aus eigener Tasche finanzieren.

Interessierte Kommunen sind aufgefordert, eine entsprechende Projektskizze einzureichen. Nach den Ideen, die bei der Ratssitzung bekannt wurden, könnte als Ersatz für die Sporthalle im Sundering ein Anbau an die Vereinssporthalle an der Walsener Straße erfolgen. Damit würden sich die dortigen Kapazitäten verdoppeln. Das alte Gebäude im Sundering würde abgerissen. Nötig wären an dieser Stelle sanitäre Anlagen und Umkleiden für die Vereine, die das Stadion und die angrenzenden Sportplätze nutzen.

sr