Und da waren es nur noch zwei: Vergabekriterien für Grundstücke im Cornauer Baugebiet „Auf dem Kampe II“ geändert

Vergabekriterien für Grundstücke im Cornauer Baugebiet „Auf dem Kampe II" geändert

Von: Jannick Ripking

Noch nicht viel los im Baugebiet „Auf dem Kampe II“. Damit sich das bald ändert, hat der Gemeinderat Drebber die Vergabekriterien für die insgesamt zehn Grundstücke jetzt angepasst. © Könemann

Gemeinderat Drebber ändert die Vergabekriterien für Cornauer Baugebiet „Auf dem Kampe II“. Von den ursprünglich vier Kriterien bleiben nur noch zwei bestehen.

Drebber – Wenn die Nachfrage nicht mehr da ist, dann muss nachgeholfen werden. Das sieht auch der Rat der Gemeinde Drebber so und hat jetzt während seiner jüngsten Sitzung in der Grundschule Drebber eine Änderung der Vergabekriterien für Baugrundstücke im Gebiet „Auf dem Kampe II“ in Cornau beschlossen.

Die ursprünglichen Vergabekriterien seien seinerzeit „nicht ohne Grund“ aufgestellt worden, erörterte Drebbers Gemeindedirektor Alexander Grimm. Die Politik habe es bereits Ortsansässigen dadurch einfacher machen wollen, in ihrer Heimat ein Haus in Cornau zu bauen. Deshalb entschied sich der Rat vor etwas mehr als einem Jahr für folgende Vergabekriterien für die zehn Grundstücke im Baugebiet „Auf dem Kampe II“:

Kinder unter 18 Jahre im eigenen Haushalt,

Ausübung eines Ehrenamtes seit mindestens drei Jahren (Vorstand, Übungsleiter, Feuerwehr),

Hausbau für den Eigenbedarf,

sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplatz oder Selbstständigkeit in Drebber seit mindestens zwei Jahren.

Die Zeiten haben sich geändert. Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist gesunken. Eine Anpassung der Vergabekriterien ist notwendig, um die Grundstücke in Cornau loszuwerden.

Als der Rat diesen Beschluss gefasst hatte, habe es noch doppelt so viele Interessenten wie Baugrundstücke gegeben – 20 an der Zahl. „Aber die Zeiten haben sich geändert“, konstatierte Alexander Grimm. Die Welt sei von einer Krise in die nächste geschlittert, was auch in Drebber und seinen Ortschaften zu spüren war und ist. „Die Nachfrage nach Grundstücken ist gesunken“, so der Gemeindedirektor.

Nach einer ersten Abfrage des Bauinteresses habe es auf einmal nur noch acht Bauwillige gegeben. Von ihnen sei aber auch im Laufe der Zeit einer nach dem anderen abgesprungen. Am Ende blieben von den ursprünglich 20 Interessenten nur noch zwei übrig. Immerhin: „Diese zwei Grundstücke sind mittlerweile verkauft“, sagte Grimm.

Keine weiteren Anfragen

Nichtsdestotrotz seien seit dem Verkauf keine weiteren Anfragen für die Grundstücke in Cornau dazugekommen. Daraus resultiert für Grimm, die Verwaltung und letztlich auch den Rat der Gemeinde Drebber nur eine logische Schlussfolgerung, die der Gemeindedirektor formulierte: „Eine Anpassung der Vergabekriterien ist notwendig, um die Grundstücke in Cornau loszuwerden.“

Gesagt, getan. Als einzige Mindestvoraussetzung für einen Verkauf bleibt „Hausbau für den Eigenbedarf“. Zwei von den bisherigen Vergabekriterien bleiben zwar grundsätzlich bestehen, kommen aber erst wieder bei „großer Nachfrage“ zum Tragen, geht aus der Beschlussvorlage hervor. „Große Nachfrage“ ist dabei allerdings nicht weiter definiert. Das Kriterium „sozialversicherungspflichtiger Arbeitsplatz oder Selbstständigkeit in Drebber seit mindestens zwei Jahren“ fällt komplett raus. „Was ist das auch für ein Quatsch?“, kommentierte Drebbers Bürgermeister Friedrich Iven. „Wer in der Gemeinde arbeitet, soll auch in der Gemeinde bauen dürfen – und nicht erst nach zwei Jahren.“

Frist für Baubeginn verlängert

Außerdem müssen Grundstückseigentümer ab sofort nicht mehr spätestens zwei Jahre nach dem Erwerb mit dem Bau beginnen. Diese Frist ist um zwei weitere Jahre auf vier hochgesetzt worden. „Gerade in dieser Krisenzeit sind vier Jahre, bis man anfangen muss zu bauen, angemessen“, meinte Iven.

Björn Drebbermüller (CDU) meinte: „Ich trage den Beschluss mit, aber bei weiteren Aufweichungen der Kriterien kann ich nicht mehr mitgehen.“ Für ihn gelte der Grundsatz: „Nicht um jeden Preis verkaufen.“ Aus folgendem Grund: Menschen, die in Drebber heimisch werden wollen, sollen weiter bevorzugt werden. Auch wenn das bedeuten könnte, dass es länger dauert, bis alle Grundstücke im Gebiet „Auf dem Kampe II“ verkauft sind.

Stefan Flemer-Rensmeyer pflichtete Björn Drebbermüller bei: „Der eine oder andere mag sich vielleicht fragen, warum wir das so machen, aber ein Dorf muss es auch einmal aushalten können, dass ein Hausbau nicht sofort losgeht.“ Er versteht es sogar als eine Art Reserve für den Fall, dass sich die Gesellschaft von den Krisen erholt. „Dann steigt auch wieder die Nachfrage, und wir können dann in der Gemeinde unsere Baugrundstücke anbieten.“