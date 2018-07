Investor will 19 Häuser in Drebber errichten

Drebber - Von Thomas Speckmann. Die Gemeinde Drebber geht neue Wege. Bisher hat die Kommune die Vermarktung von Bauplätzen selbst übernommen oder es den Banken überlassen. Nun tritt erstmals ein privater Investor auf, der sämtliche Aufgaben in die Hand nimmt. Angefangen bei der Erschließung der Flächen über den Bau der Häuser bis hin zur Vermarktung der Wohneinheiten. Realisiert werden soll das millionenschwere Großprojekt auf einer freien Fläche an der Schulstraße in Jacobidrebber.

Die Pläne der Firma „KB home & living GmbH“ mit Sitz in Drebber stoßen bei den Ratsvertretern auf breite Zustimmung. Der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat sich in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig für die Aufstellung eines Bebauungsplans ausgesprochen. „Wir können dankbar für jeden Investor sein, der Grundstücke bebaut. Sie nehmen uns sehr viel Arbeit und Kosten ab“, sagt Bürgermeister Friedrich Iven.

In Abstimmung mit Investor, Planungsbüro und Architekt ist bereits ein erster Entwurf für die Erweiterung des Baugebietes „Lange „Wand“ erstellt worden. Die südwestlich gelegene Fläche schließt sich direkt an die vorhandene Wohnbebauung an und umfasst rund 17 000 Quadratmeter. Vorgesehen ist hier die Errichtung von 19 Objekten, darunter drei Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohneinheiten sowie 16 Einzel- und Doppelhäuser. Was die Energieversorgung der Haushalte betrifft, wird das Baugebiet neue Maßstäbe in der Region setzen. „Die Objekte erzeugen mehr Energie als die Bewohner brauchen werden“, sagt Geschäftsführer Alois Koop-Brinkmann. Seine Gesellschaft beabsichtige die Errichtung von Niedrigenergiehäusern, die mit Fotovoltaikanlagen inklusive Speicherung ausgestattet würden. Damit werde der komplette Bedarf an Wärme und Strom sowie Kühlung und Lüftung gedeckt.

Hinsichtlich der Vermarktung sieht der Investor keine Probleme. Es gebe einen Bedarf an modernem, bezahlbarem und energiesparendem Wohnraum. Auch bei Mitarbeitern seiner Unternehmensgruppe, die zu den größten Arbeitgebern in der Samtgemeinde Barnstorf zählt und sich weiter auf Expansionskurs befindet, bestehe eine Nachfrage nach Wohnungen. Insbesondere kleinere Einheiten mit 40 bis 50 Quadratmetern seien nur schwer zu bekommen.

Mit der Mischung von Mehrfamilien-, Doppel- und Einzelhäusern solle ein breites Spektrum für die potenzielle Kundschaft angeboten werden, ergänzt Gideon Gläser, Mitgesellschafter der Firma „KB home & living GmbH“, die sich auf die Bauträgertätigkeit von privaten und gewerblichen Neu- und Umbauten spezialisiert hat.

Die Gesellschaft wirbt für Flexibilität bei der Aufstellung des Bebauungsplans. Im Gegensatz zum bestehenden Wohngebiet „Lange Wand“ soll auf die Festsetzung einer Dachneigung verzichtet werden. Damit wären Sattel-, Flach und Pultdächer möglich. Die Ausschussmitglieder stehen dem Antrag des Investors positiv gegenüber. „Der Baustil hat sich verändert. Wir werden flexibel sein müssen“, wirbt Iven für eine Lockerung der Vorgaben.

Laut vorliegendem Entwurf soll die Zuwegung von zwei Seiten, und zwar von der Straße „Lange Wand“ und von der Schulstraße, erfolgen. Die Zufahrt zu den drei Mehrfamilienhäusern, die im äußeren Bereich angesiedelt sind, sollen von der Schulstraße beziehungsweise Hoopener Straße erfolgen. Damit werde der Durchgangsverkehr im Baugebiet möglichst gering gehalten, erläutern die Unternehmer.

Laut stellvertretender Fachbereichsleiterin Claudia Emker laufen zurzeit die Grundstücksverhandlungen. Die Gemeinde Drebber erwirbt die Fläche aus einem Privatbesitz und veräußert sie dann an den Investor. Kosten sollen für die Kommune nicht entstehen, sagt Iven. Die Kosten für die Aufstellung des Bebauungsplanes werden vom Erschließungsträger übernommen.

Sobald der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Drebber der Bauleitplanung zugestimmt hat, kann die Kommune ein beschleunigtes Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Schulstraße“ einleiten. Das wäre ganz im Sinne des Investors. „Wir gehen von einem Baustart nach dem Winter aus“, sagt Koop-Brinkmann.