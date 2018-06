„Bauer sucht Frau“: Claus Brokering bekommt schon die ersten Bewerbungen

Nach seiner Fernsehpremiere

+ Claus Brokering macht in seinem Vorstellungsfilm eine klare Ansage: „Ich wünsche mir eine lustige Frau für immer.“

Eydelstedt - Von Thomas Speckmann. Seitdem sein Bild das erste Mal bei „Bauer sucht Frau“ gezeigt worden ist, gibt es kaum einen Tag, an dem Claus Brokering nicht auf die RTL-Show angesprochen wird. Vor allem in dieser Woche greift der Landwirt aus Eydelstedt häufiger denn je zum Handy. Viele Freunde und Bekannte melden sich zu Wort, weil sie den persönlichen Beitrag im Fernsehen verfolgt haben. Und auch die ersten Frauen bekunden ihr Interesse an dem Single.