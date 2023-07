Aus dem Gericht: Bewährungsstrafe für Barnstorferin wegen versuchter schwerer Brandstiftung

Von: Wiebke Bruns

Das Landgericht Verden hat gegen eine Barnstorferin wegen versuchter schwerer Brandstiftung eine Bewährungsstrafe ausgesprochen. © Agentur, dpa

Das Landgericht Verden hat eine 43-jährige Barnstorferin wegen versuchter Brandstiftung zu einer 18-monatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Eine verminderte Schuldfähigkeit wirkt sich strafmildernd aus.

Verden / Barnstorf – Um ihrem Ehemann eine Lektion zu erteilen, versuchte vor einem Jahr eine Frau in Barnstorf ein Haus in Brand zu setzen. Aber nicht um ihn und seine Mutter zu töten – zu der Überzeugung gelangte die Schwurgerichtskammer des Verdener Landgerichts und verurteilte die 43-Jährige wegen versuchter schwerer Brandstiftung zu einer einjährigen Bewährungsstrafe.

„Es gab häufiger Streit. Insbesondere über den Umgang mit den Kindern“, stellte der Vorsitzende Richter Volker Stronczyk fest. Zum Tatzeitpunkt war der 54 Jahre alte Mann ausgezogen. Wohnte in direkter Nachbarschaft bei seiner Mutter.

Ehestreit geht Brandstiftung voraus

Nachdem es am Tattag mal wieder zum Streit gekommen sei, hatten sich die Eheleute Nachrichten über Whatsapp geschickt. „Es gab, da sehen wir eine Wichtigkeit, mehrere Sprachnachrichten des Ehemannes“, hieß es in der Urteilsbegründung. In diesen „ist er sie in einer unangemessen harten Art und Weise angegangen“. „Das rechtfertigt die Tat nicht, aber man muss sich den Kontext angucken, in dem die Tat begangen worden ist“, betonte Stronczyk.

Dabei seien die Persönlichkeitsstruktur und die emotional instabile Persönlichkeit der heute in Bremen wohnhaften Angeklagten zu berücksichtigen. Außerdem war die Frau alkoholisiert als sie sich gegen Mitternacht mit Schaschlik-Spießen und Benzin auf den Weg zum späteren Tatort machte. „Sie schüttete das Benzin aus und zündete dies an drei Stellen an“, erklärte der Vorsitzende.

Barnstorferin setzt Fassade in Holzbauweise in Brand

Die Spieße steckte sie in die Fassade des in Holzbauweise errichteten Gebäudes. Doch nur im Bereich des Carports habe sich ein Brand entwickelt und war in einen angebauten Abstellraum gelaufen. Der Ehemann hatte draußen Geräusche gehört und alles selber löschen können. Dabei wurde er von seiner 79 Jahre alten Mutter unterstützt. In der Anklage wurde der Schaden mit 3791,34 Euro beziffert.

Übereinstimmend mit Staatsanwältin und Verteidigerin ließ die Kammer eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit gelten, was zu einer Strafrahmenverschiebung wegen verminderter Schuldfähigkeit führte. Mit der Anklageschrift war der Frau auch ein versuchter Mord vorgeworfen worden, doch den sah auch die Staatsanwältin am Ende der Beweisaufnahme nicht mehr. Es sei aber zu berücksichtigen, dass die Schwiegermutter der Angeklagten „immer noch aufgewühlt und verängstigt“ sei und bei bestimmten Geräuschen draußen „aufschrecke“.

Landgericht: 18 Monate auf Bewährung für Barnstorferin

Eine 18-monatige Bewährungsstrafe und eine Geldauflage von 600 Euro hatte die Staatsanwältin beantragt. Das Gericht verzichtete komplett auf eine Geldauflage für die Angeklagte, die sich während des Prozesses in eine Therapie begeben hat. Es wurde jedoch eine dreijährige Bewährungszeit festgelegt und ihr wird ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt.

Die Verteidigerin hatte eine zehnmonatige Bewährungsstrafe beantragt. Gemeinsam mit ihrer Mandantin erklärte sie nach der Urteilsverkündung den Verzicht auf ihr Rechtsmittel. Die Staatsanwaltschaft hat eine Woche die Möglichkeit, Revision einzulegen.