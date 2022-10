Die Barnstorfer Weihnachtstaler kommen – aber später als üblich

Von: Jannick Ripking

Die Optik der Weihnachtstaler bleibt seit einigen Jahren ähnlich, damit die Kunden sofort wissen, worum es geht, wenn sie sie sehen. Grafik: Barmbold © Privat

Die Barnstorfer Fördergemeinschaft hat doch noch genug Händler zusammenbekommen. Deswegen gibt es auch in diesem Jahr wieder Weihnachtstaler. Die Aktion startet am 5. oder 7. November in zwölf Geschäften.

Barnstorf – Durchatmen bei der Fördergemeinschaft Barnstorf: Vor gut zwei Wochen stand die Weihnachtstaler-Aktion noch auf der Kippe. Es wollten nur sechs Betriebe bei der Aktion mitmachen – zu wenig. Die Fördergemeinschaft rührte noch einmal kräftig die Werbetrommel. Mit Erfolg: Mittlerweile hat sich die Zahl der Teilnehmer verdoppelt und die Weihnachtstaler sind für dieses Jahr gerettet.

Durch die schleppende Anmeldung der teilnehmenden Mitglieder musste die Fördergemeinschaft den Beginn der Weihnachtstaler-Aktion aber nach hinten verschieben. Als Starttermin war Dienstag, 1. November, geplant. „Wir starten in diesem Jahr etwas später“, sagt Rouven Barmbold, Verantwortlicher der Öffentlichkeitsarbeit bei der Fördergemeinschaft. „Am 5. oder 7. November geht es los, den genauen Termin legen wir noch fest und geben ihn dann bekannt.“

Kleiner Wermutstropfen: „Wir wollten eigentlich 15 Geschäfte haben, die mitmachen.“ Zwölf sind es geworden. „Wir geben die Weihnachtstaler trotzdem heraus, weil diese Aktion einfach sehr beliebt bei unseren Kunden ist“, meint Rouven Barmbold.

2018 machten noch ganze 20 Läden mit, 2020 waren es noch 15, in diesem Jahr sind es drei weniger. Wie ist dieser Rückgang zu erklären? „Das liegt einfach daran, dass es in Barnstorf – wie in vielen anderen Kommunen – einen Schwund an Handel gibt“, erklärt der Sprecher der Fördergemeinschaft. Allein in diesem Jahr habe es wieder zwei, drei Händler gegeben, die ihren Laden aus verschiedenen Gründen geschlossen hätten.

Sinkende Bereitschaft der Mitglieder generell, sich an den Weihnachtstalern zu beteiligen, will Barmbold nicht wahrgenommen haben. „Das ist es nicht“, sagt er. Allerdings seien „wir alle wegen der Corona-Krise etwas träge und lethargisch geworden“. Die Fördergemeinschaft müsse seine Mitglieder deswegen erst einmal wieder wach piksen. Und: „Wenn es dann wieder läuft, sind auch alle wieder dabei.“ Das zeigen auch die laut Barmbold rund 40 Anmeldungen für die Jahreshauptversammlung der Fördergemeinschaft am Dienstag, 1. November.

Wie immer werde es bei der Weihnachtstaler-Aktion, die bis zum 31. Dezember läuft, vier Zwischenziehungen und eine Hauptziehung geben. Das Design der Weihnachtstaler ist auch in diesem Jahr wieder verändert – aber nur leicht. „Wir setzen seit einigen Jahren auf eine Optik, die sich immer ähnelt“, erklärt der Fördergemeinschaftssprecher. Früher habe sich das Aussehen von Jahr zu Jahr deutlich mehr unterschieden: „Manchmal waren sie Silber, dann wieder Gold.“ Das hatte laut Barmbold aber einen wesentlichen Nachteil: Der Wiedererkennungswert fehlt. „Jetzt ist es so, dass die Weihnachtstaler immer einen goldenen Hintergrund haben“, sagt er. Dadurch wissen die Kunden, wenn sie einen Taler sehen, sofort, worum es sich dabei handelt. Verändert werden also nur noch Nuancen: Dort, wo schon einmal Christbaumkugeln zu sehen war, prangen in diesem Jahr zwei blaue Sterne.