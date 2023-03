Barnstorfer SV muss „in die Pötte kommen“

Von: Jan Könemann

Teilen

Der „neue“, alte Vorstand des Barnstorfer SV (von links): Friedhelm Brüggemann, Detlef Gehrke, Marc Hedderich, Claudia Emker, Loris Uhlenberg, Jürgen Düver und Edgar Emker. © Könemann, Jan

Vier von elf Posten im Vorstand der Barnstorfer SV bleiben unbesetzt. Das ergaben die Wahlen auf der Jahreshauptversammlung. Horst Herter und Lothar Weise 70 Jahre wurden für ihre 70-jährige Mitgliedschaft im BSV geehrt.

Barnstorf – Es hätte ein Neuanfang werden können. Auf der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Barnstorfer SV (BSV) am Donnerstag im Hotel-Restaurant „me“ standen ganze neun Vorstandsposten, darunter der 2. Vorsitzende, die 1. Geschäftsführerin, Kassenwarte und Jugendleiter, zur Wahl. Der Wunsch der aktuellen Vorstandsmitglieder, endlich neue, möglichst junge Leute für die ehrenamtliche Arbeit finden zu können, blieb unerfüllt.

Detlef Gehrke bleibt 2. Vorsitzender. Auch Claudia Emker als 1. Geschäftsführerin bleibt im Amt. Lediglich der Posten des Platz- und Gerätewartes wurde neu besetzt. Hier folgt Marc Hedderich auf Friedhelm Brüggemann, der künftig als Stellvertreter ins zweite Glied rückt.

Vier Vorstandsposten unbesetzt

Von elf möglichen Posten im Vorstand des Barnstorfer SV bleiben ganze vier unbesetzt – und keine unwichtigen: Für die Posten des 1. und 2. Kassenwartes konnten ebenso keine Freiwilligen gefunden werden, wie für die des Jugendleiters und seinen Stellvertreter. Für den Posten des stellvertretenden Jugendleiters gab es zumindest eine Meldung aus der Versammlung heraus. Problem: Ohne Jugendleiter – kein Stellvertreter.

Im Normalfall ist ein Verein zufrieden, wenn sich die Vorstandsmitglieder, die lange Jahre gute Arbeit leisten, wiedergewählt werden. Nicht so beim Barnstorfer SV. Hier überwiegt – gerade bei den aktuellen Mitgliedern im Vorstand – der Unmut. „Wir halten den Verein am Leben, oder wohl eher am Überleben“, beschreibt 1. Vorsitzender Jürgen Düver den aktuellen Zustand des BSV.

Neben der sportlichen Talfahrt der ersten Herren – Abstieg aus der Kreislga im letzten Jahr, große Schwierigkeiten bei der Kaderzusammenstellung für die laufende Saison und der aktuell letzte Tabellenplatz in der 1. Kreisklasse – fehlen vor allem junge Personen, die sich im Vorstand für den Verein engagieren wollen. Dies stößt zunehmend auf Unverständnis und sorgt für Verärgerung. So auch zu vernehmen unter den knapp 30 Gästen der Jahreshauptversammlung. Man habe schon viele Gespräche geführt, viele geeignete Personen angefragt, berichtete Düver. Bisher jedoch ohne Erfolg. „Es ist heutzutage wirklich schwierig, Vorstandsmitarbeiter zu finden.“

Neue Gesichter gerne gesehen

Detlef Gehrke, der erneut einstimmig zum 2. Vorsitzenden des Vereins gewählt wurde, schlägt in die gleiche Kerbe: „Ich klebe nicht an meinem Posten. Wenn sich jemand neues findet, dann höre ich gerne auf.“ Gleichzeitig versicherte er: „Ich werde natürlich in meiner Funktion auch weiterhin alles geben und den Verein so gut ich kann unterstützen.“ Und dem BSV den Rücken zukehren, würde er sowieso nie. Trotzdem fordert Gehrke: „Wir müssen jetzt endlich mal in die Pötte kommen.“

Auch Holger Rabbe, kommissarischer Kassenwart, sprach die Problematik deutlich an und kritisierte die fehlenden Freiwilligen – wohlwissend, dass „ich in dieser Runde nicht die richtigen Leute damit anspreche.“ Rabbe war bereits im vergangen Jahr von seinem Posten als 1. Kassenwart zurückgetreten, unterstützt den Verein aber kommissarisch weiter. „Und auch diesmal werde ich die Unterlagen dem Vorstand nicht vor die Haustür legen“, blickte er auf die Vakanz der Stelle in Zukunft voraus.

In seinem Bericht beschrieb er die Kassenlage zudem als „herausfordernd“. Die Rücklagen des Vereins seien weitestgehend aufgebraucht und der Vorstand müsse sich Gedanken über neue Einnahmequellen machen. Die Kasse weist einen Überschuss von knapp 1 500 Euro auf. Dieser ließe sich hauptsächlich mit der Teilnahme am Barnstorfer Weihnachtsmarkt erklären, so Rabbe.

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Grund zur Freude gab es an diesem Abend dennoch. Neben den Wahlen standen auch in diesem Jahr wieder Ehrungen auf der Tagesordnung. Insgesamt wurden 18 Mitglieder für 620 Jahre BSV geehrt.

Mit jeweils 70 Jahren die meisten davon haben Horst Herter und Lothar Weise mittlerweile auf dem Buckel. Beide waren anwesend und erhielten sowohl eine Urkunde als auch einen Umschlag vom 1. Vorsitzenden Düver. Durch ihre 50-jährige Mitgliedschaft im BSV wurden Rolf Hainke, Werner Dammann und Dieter Bolduan von der Versammlung einstimmig zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt.

Für langjährige Mitgliedschaft im Barnstorfer SV wurden geehrt (von links): Horst Albrecht (60 Jahre), Friedhelm Brüggemann (25), Dieter Bolduan (50), Michael Becker (40), Horst Herter (70), Lothar Weise (70) und Rolf Hainke (50). © Könemann