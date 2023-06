Barnstorfer „StattStadtradeln“

Von: Jannick Ripking

Statt Stadtradeln gibt es in diesem Jahr das „StattStadtradeln“. Zu dieser Fahrradtour lädt eine Initiative mit Unterstützung der Barnstorfer Grünen ein. Symbo © Hendrik Schmidt / dpa

Eine private Initiative veranstaltet mit Unterstützung der Grünen-Fraktion in Barnstorf eine Fahrradtour. Der Name kommt nicht von ungefähr und spielt auf die bundesweite Aktion Stadtradeln an - an der die Samtgemeinde Barnstorf bisher noch nicht teilgenommen hat. Die Organisatoren wollen für die Nutzung des Zweirads werben.

Barnstorf – Statt Stadtradeln gibt es „StattStadtradeln“ in Barnstorf. Klingt komplizierter, als es ist. Eine private Initiative hat sich kurzfristig gegründet, um durch das Barnstorfer „StattStadtradeln“ für die Nutzung eines Zweirades zu werben. Dabei erhalten die Organisatoren Unterstützung von der Grünen-Fraktion in Barnstorf. Beim „StattStaddtradeln“ handelt es sich um eine einmalige Fahrradtour durch Barnstorf (siehe Infobox). Der Name kommt nicht von ungefähr, denn die Samtgemeinde hat bisher noch nicht bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln mitgemacht.

Ersatzveranstaltung fürs Stadtradeln

Ulrike Westermann steht voll hinter dieser privat organisierten Tour. Die Barnstorferin kündigt an, mitzufahren: „Für mich ist die Initiative unverzichtbar.“ Das sehen auch die Grünen so. Westermann und die Fraktion haben wenig Verständnis dafür, dass die Samtgemeinde in diesem Jahr – wie in den Vorjahren – nicht beim Stadtradeln mitmacht. 2745 Kommunen sind dieses Mal mit 433 619 Radelnden dabei. Die Voraussetzung, damit Privatpersonen und Gruppen teilnehmen können, ist aber, dass sie in einer teilnehmenden Kommune wohnen oder arbeiten. Beides trifft auf Westermann nicht zu, weshalb sie nun an der Ersatzveranstaltung teilnimmt.

Die Fahrradtour Das Barnstorfer „StattStadtradeln“ läuft am Sonntag, 11. Juni. Beginn ist um 14 Uhr. Startpunkt ist der Platz vor dem Barnstorfer Rathaus, Am Markt 4, teilt die Initiative mit. Die Radtour umfasst circa 37 Kilometer. Auf etwa der Hälfte der gefahrenen Strecke ist eine Pause vorgesehen. Eingeladen sind alle Bürger aus der Samtgemeinde Barnstorf, die gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind und auch auf den Klimaschutz aufmerksam machen wollen. Das gefahrene Tempo beim „StattStadtradeln“ richtet sich nach den Teilnehmenden ohne elektrisch motorisiertes Zweirad, heißt es weiter.

Sie und die Grünen-Fraktion bedauern, dass die Kommune nicht an der offiziellen Aktion teilnimmt. Denn: „Das Stadtradeln ist eine tolle Möglichkeit. Es weckt den Ehrgeiz bei den Menschen. Es ist ein Anreiz, dem Fahrrad den absoluten Vorrang zu geben.“ Sie glaubt, dass das Stadtradeln dazu beiträgt, dass „die Leute merken, dass es ja auch mit dem Fahrrad geht“. Sie freut sich zwar sehr darüber, dass „Barnstorf jetzt auch Mitglied bei den fahrradfreundlichen Kommunen ist“. Aber: „Umso weniger verstehe ich, warum wir nicht beim Stadtradeln mitmachen.“

Nimmt Barnstorf nächstes Jahr am Stadtradeln teil?

Dazu sagt Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm: „Diese Frage kam auch schon einmal bei einer Einwohnerfragestunde im Rat auf. Wir nehmen diesen Vorschlag natürlich in unsere Gedanken auf.“ Die Verwaltung werde sich mit der Teilnahme der Kommune am bundesweiten Stadtradeln im kommenden Jahr auseinandersetzen.

Allerdings geht es bei diesem Thema „auch um Haushaltsmittel“, so Grimm. „Es muss deshalb politisch entschieden werden.“ Er versichert aber, dass das Stadtradeln auf jeden Fall auf die Tagesordnung einer der nächsten öffentlichen Ratssitzungen kommen wird.

Teilnahme bringt Vorteile mit sich

Westermann sieht in einer Teilnahme beim Stadtradeln weitere Vorteile. „Ich denke, da bleibt etwas hängen bei denen, die mitmachen“, sagt sie. „Dann merken die Leute, dass es ja auch mit dem Fahrrad geht.“ Dabei verweist sie auf verzichtbare Fahrten mit dem Auto: „Es sind die kleinen Wege – zum Beispiel zum Bäcker. Wenn mehr Menschen das so sehen würden, dann würde der gesamte Verkehr in Barnstorf auch anders aussehen.“

Westermann glaubt zusätzlich, dass durch die Teilnahme am Stadtradeln auch etwaige infrastrukturelle Missstände deutlicher werden. Sie erzählt: „Radwege enden oft im Nirgendwo. Es gibt bei uns viele Orte, an denen man, nicht ohne Leben und Gesundheit zu riskieren, seinen Weg findet.“ Und: „Verkehrsteilnehmer, die weniger als vier Räder haben, werden oft nicht als solche wahrgenommen.“ Die Idee: Je mehr Menschen mit dem Fahrrad fahren, desto mehr Menschen fallen gefährliche Begebenheiten auf.