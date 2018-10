Barnstorfer Speeldeel  startet Dauerangriff auf die Lachmuskulatur

Barnstorf - Von Sabine Nölker. Was für ein Theater! Die Barnstorfer Speeldeel schaffte es auch im 26. Jahr, mit dem inzwischen 22. Theaterstück den Saal in der Gaststätte „Schröders“ zum Beben zu bringen. Der plattdeutsche Dreiakter von Erhard Asmus „Wer hett, de hett“ sorgte am Wochenende für einen Dauerangriff auf die Lachmuskulatur.

Bereits auf der letzten Jahreshauptversammlung im Februar war die Frage aufgekommen, wer Lust und Zeit habe, in diesem Jahr mitzuwirken. „Denn danach muss ich die Stücke aussuchen“, erklärte Thomas Brüggemann kurz vor der Premiere am Samstag. Zwischen drei und fünf Bücher würden dann von allen Akteuren gelesen und am Ende gemeinsam entschieden, welches davon aufgeführt werden soll.

Ab Mai, spätestens Juni beginnen dann die Proben. „Einmal wöchentlich“, so Brüggemann. Und sobald im „Schröders“ keine Feiern mehr anstehen, werden das Bühnenbild aufgebaut und die Proben dorthin verlegt. „Dann arbeiten wir an den Feinheiten.“

Und gerade diese „Feinheiten“ sorgten am Samstagabend für die lautesten Lacher.

Das Stück spielt auf einem Bauernhof irgendwo in Norddeutschland – oder besser gesagt in Barnstorf. Kassen Struck, alias Kurt Wöördemann, der Buer von Kampenhoff, hat es nicht leicht mit seiner Frau Telsche (Katharina Wilms). Als Eingeheirateter hat er keine Gewalt über die Finanzen. Trotzdem hat er es geschafft, 10.000 Euro an die Seite zu schaffen. Doch wohin mit dem Geld?

+ Viel Spaß hatten die Premieren-Besucher am Samstagabend beim neuen Stück der Barnstorfer Speeldeel. © Sabine Nölker

Sein Knecht Hinnerk Meier (Hansi Varnhorn) ist ihm da eine große Hilfe. Die beiden verstecken die Scheine in einer Spinatdose und der Wahnsinn nimmt seinen Lauf. An diesem Wahnsinn sind sowohl Gertrud Scharfscheer als Oma, Doris Egelriede als Tochter Lisa sowie Manuela Mattfeld als Magd Jule Popp genauso beteiligt, wie Thomas Brüggemann als Hans Schriewer, Lisas Freund, Wachtmeister Hansen alias Sascha Wilms und Ralf Brüggemann als Landstreicher.

Anders als bei der Generalprobe – bei der fast die ganze Bühne zusammenfiel – ging bei der Premiere alles glatt. Die Texte saßen, was für Souffleuse Angelika Rapaic einen ruhigen Abend bedeutete. Mimik und Gestik waren genauso perfekt wie die Textsicherheit.

Manuela Mattfeld und Hansi Varnhorn ragen heraus

Herausragend die Leistungen von Manuela Mattfeld und Hansi Varnhorn, die sich als Jule und Hinnerk einen offenen Schlagabtausch nach dem anderen lieferten. Viele Lacher und Beifall bekam auch Thomas Brüggemann, als er als Ü-50er nun einen jugendlichen Liebhaber mimte – und das mit Bravour. Ebenso viel gelobt wurde das moderne Bühnenbild. Und die Feinheiten. Wie die Dosen mit „Original Barnstorfer Fussgestampftem Spinat“. Sie waren nicht nur Mittelpunkt des Stücks, sie standen auch als Blumendeko auf den Tischen. Doch am Ende waren es die Schauspieler, die von allen Seiten viel Lob erhielten. Kaum einer, der beim Verlassen oder Gespräch an der Theke nicht einem Akteur auf die Schulter klopfte und sagte: „Klasse Stück – Klasse Leistung!“

Im „Schröders“ geht es am kommenden Samstag ab 19 Uhr sowie am Sonntag ab 16 Uhr noch einmal zur Sache – am Sonntag mit Kaffee und Kuchen. Erstmalig ist im Gasthaus Sandmann in Wohlstreck eine Aufführung am Samstag, 24. November, ab 19 Uhr. „Mit den Samstagen ist das so eine Sache“, erklärt Thomas Brüggemann. „Sie werden irgendwie nie richtig voll.“ Die Sonntage hingegen seien Selbstläufer. „In diesem Jahr müssen wir wahrscheinlich sonntags erstmalig Gäste nach Hause schicken.“

Nach lang anhaltendem Schlussapplaus ehrten die Mimen ihren Mitspieler Hansi Varnhorn für 20-jähriger Mitgliedschaft in der Barnstorfer Speeldeel.