Barnstorfer Ortsumgehung könnte im Jahr 2030 fertig sein

Delegation bekommt neue Infos bei Gespräch

Neues über die Planungen der Umgehungsstraße erfuhr die Delegation des Fleckens Barnstorf und der Gemeinde Eydelstedt beim Gespräch in Barenburg mit Staatssekretär Enak Ferlemann (vorn) und Uwe Schindler (links), Leiter der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg. Bundestagsabgeordneter Axel Knoerig (2. von links) hatte es organisiert.

Barnstorf/Barenburg - Von Eberhard Jansen. In Barenburg wurde am Samstag die neue Ortsumgehung freigegeben. In Barnstorf könnte das im Jahr 2030 der Fall sein, wenn alles plangemäß läuft. Das erfuhr eine Kommunalpolitiker-Delegation aus dem Flecken Barnstorf und der Gemeinde Eydelstedt am Rande der Freigabe-Feierstunde im „Fritz“ in Barenburg.