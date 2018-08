Die „tolle Knolle“ steht im Mittelpunkt

Barnstorfer Kartoffeltage

+ © Archivfoto: Brauns-Bömermann Im vergangenen Jahr zeigten die „Deutz-Freunde Dreeke“ diese Kartoffel-Schälmaschine. Bei den Barnstorfer Kartoffeltagen vom 3. bis zum 9. September dreht sich wieder alles um die „tolle Knolle“. © Archivfoto: Brauns-Bömermann

Barnstorf - In wenigen Tagen dreht sich in Barnstorf wieder alles um die „tolle Knolle“: Die Kartoffeltage finden in der Zeit vom 3. bis 9. September statt. Die Vorbereitungen bei der Barnstorfer Fördergemeinschaft als Veranstalter dazu gehen in die heiße Phase. In dieser Woche wollen die Mitglieder die Papiertüten bekleben, die anschließend mit Kartoffeln befüllt und dann zum verkaufsoffenen Sonntag am 9. September in vielen Geschäften kostenlos ausgegeben werden sollen.