Barnstorfer Bericht: „Die Jugend ist eine andere geworden“

Von: Sven Reckmann

Alleine auf der Couch abhängen statt gemeinsam mit anderen etwas unternehmen – diese Entwicklung beobachtet Diakom Jörg Brand seit der Corona-Pandemie verstärlt bei Jugendlichen in der Samtgemeinde Barnstorf. © Imago/Cavan Images

Diakon Jörg Brand leitet das Jugendzentrum in Barnstorf. Vor dem Jugend- und Sozialausschuss berichtet er gemeinsam mit seiner Kollegin Bianca Keller über die Arbeit während der Corona-Zeit. Er stellt fest: Die Jugend ist durch die Pandemie eine andere geworden

Barnstorf – „Die Jugend ist eine ganz andere geworden in den letzten zweieinhalb Jahren.“ „Es ist viel weggebrochen.“ Und: „Die Arbeit hier im Jugendzentrum fängt im Grunde bei Null wieder an, da, wo sie vor 47 Jahren begonnen hat.“ Diakon Jörg Brand findet klare Worte, wenn er über die Auswirkungen der Pandemiezeit auf junge Menschen spricht.

Er macht sich hörbar Sorgen: „Da wird noch einiges auf uns zukommen.“

Zusammen mit seiner Kollegin Bianca Keller leitet Brandt das Barnstorfer Jugendzentrum an der Kirchstraße und hielt vor dem Jugend- und Sozialausschuss den Jahresbericht der Einrichtung, der Corona-bedingt zu einem Zweieinhalb-Jahres-Bericht wurde.

„Inwiefern haben sich die Jugendlichen verändert?“, wollte es Ausschussmitglied Patricia Staebener-Aumann (SPD) genauer wissen.

Das Gruppenerlebnis ist vielen abhandengekommen, Jugendliche wollen „lieber alleine rumgurken“

Das gemeinsame Gruppenerlebnis sei vielen abhandengekommen. „Sie wollen sich nicht mehr mit anderen treffen, sondern lieber alleine rumgurken“, hat Brand beobachtet.

„Sie kommen rein, spielen ne Runde Billard, setzen sich dann aufs Sofa, gucken auf ihr Handy und unterhalten sich nicht mehr.“ Die verstärkte Nutzung von elektronischen Geräten während der Pandemie habe das wohl verstärkt, „dass man sich nur noch über den Bildschirm unterhält. Diesen persönlichen Umgang, den scheinen viele verlernt zu haben in diesen zweieinhalb Jahren.“

Ein Handyverbot in der Einrichtung sei aber nicht durchzusetzen und auch nicht zielführend, erklärten Brand und Keller.

Aber vielleicht müssen es solche Maßnahmen auch nicht sein. Brand berichtete, dass man beispielsweise bei Bastel- und handwerklichen Angeboten stets gute Erfahrungen gemacht habe. „Da hat man gemerkt, dass die Jugendlichen wieder miteinander kommunizieren. Aber man muss das denen auch mit an die Hand geben.“

Wie kann man helfen? Haushaltstechnisch sei man eigentlich ganz gut aufgestellt, ließ Brand durchblicken. „Wenn ich einen Wunsch äußern sollte, dann wäre das, perspektivisch dem Jugendpfleger jemanden an die Hand zu geben“, sagte Brand, „das Team vergrößern.“ Die Herausforderungen würden nicht kleiner. Nicht am Personal kürzen, riet der Diakon, sondern eher noch investieren in die Jugend, in die Jugendarbeit.

Trotz allem: Von einer „verlorenen Generation“ wollten die beiden nicht reden. Bianca Keller schüttelte den Kopf, „der Mensch ist ein Gesellschaftstier, die finden sich alle wieder zusammen.“

Jugendarbeit in Barnstorf: Neue Projekte während der Pandemie

Der Rückblick auf die vergangenen Zeiten war vor allem geprägt durch die Pandemie. In den ersten Wochen sei die Einrichtung geschlossen gewesen, blickte Brand zurück, es herrschte Verunsicherung, wie die offene Jugendarbeit eigentlich praktisch gehandhabt werden soll. „Das war für uns alle ja auch Neuland“, so Brand.

Aber man sei die ganze Zeit ansprechbar gewesen, viel im Hintergrund, habe den jungen Menschen beispielsweise bei Bewerbungen oder Behördenangelegenheiten geholfen.

Im Herbst 2021 gab es das Projekt „Pause in Bewegung“ zusammen mit der Christian-Hülsmeyer-Schule, das man gern auch wieder in Angriff nehmen wolle, berichtete Keller.

In diesem Sommer standen drei Tagesfahrten zu Freizeitparks beziehungsweise Zoos auf dem Programm, hier habe sich aber noch eine gewisse Zurückhaltung bezüglich Busfahrten bemerkbar gemacht. Was gut ankam im Angebot des Jugendzentrums, war das Holzbasteln: So entstanden Schwedenstühle, Bienenhotels oder auch Fledermauskästen.

Seit März hat das Jugendzentrum ganz offiziell für Jugendliche auch nachmittags wieder geöffnet.

Nächste Woche wird eine fünftägige Jugendleitercard (Juleica)-Ausbildung angeboten. Beginn ist am Montag, 17. Oktober. Treffpunkt ist jeweils um 9 Uhr im Jugendzentrum. Das Mindestalter für die Teilnahme liegt bei 15 Jahren. Es sind noch Plätze frei.