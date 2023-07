Barnstorfer Ballon-Fahrer-Festival: „Es wird eine Fortsetzung geben“

Von: Jan Könemann

Tausende Besucher schauten sich am Freitagabend die Starts der verschiedenen, bunten Heißluftballone im Barnstorfer Sundering an. Das Wetter verhinderte weitere Starts am Wochenende. © Sander

Die 16. Auflage des Barnstorfer Ballon-Fahrer-Festivals (BBFF) lockt Tausende Besucher in den Sunderring. Teilnehmer, Besucher und Organisatoren ziehen ein positives Fazit. Auch der Bauernmarkt wird gut angenommen. BBFF-Vorsitzender Carsten Voss blickt schon auf die 17. Auflage in zwei Jahren voraus.

Barnstorf – Große, bunte Ballone zierten am Wochenende wieder den Himmel über Barnstorf – zumindest am Freitagabend. Das 16. Barnstorfer Ballon-Fahrer-Festival (BBFF) lockte wieder Tausende Besucher in den Flecken. Nachdem die ersten Starts am Freitag noch reibungslos verliefen, verhinderten Oberwinde das erneute Abheben der Heißluftballons am Samstag (wir berichteten). Trotz der ausfallenden Fahrten zogen die Organisatoren am Montag ein positives Fazit und blicken optimistisch in die Zukunft, denn: In zwei Jahren soll es die 17. Auflage des Festivals geben.

So viele Besucher hatten wir an einem Freitag noch nie.

„Es wird eine Fortsetzung geben“, versprach BBFF-Vorsitzender Carsten Voss auf Nachfrage der Redaktion. „Dann allerdings bei besseren Windverhältnissen“, hofft er. Das Grundgerüst solle zwar bestehen bleiben, aber eine neue Idee gäbe es auch schon, kündigt Voss an. „Es ist schade, dass nur einer von drei geplanten Starts durchgeführt werden konnte“, zeigte sich Voss auf der einen Seite etwas enttäuscht. Im Hinblick auf die Stimmung und vor allem die Besucherzahlen ist der Vorsitzende jedoch voll und ganz zufrieden. Er habe gehört, dass bereits am ersten Tag rund 4 000 Besucher im Barnstorfer Sunderring waren. „So viele waren es an einem Freitag noch nie“, merkt Voss an.

Familiärer Festival-Charakter

21 Teams erhoben sich am Freitagabend mit ihren Ballonen in die Lüfte – und wollen dies auch in zwei Jahren wieder tun. „Alle Teilnehmer wollen wiederkommen. Sie finden das Event hier in Barnstorf sehr schön“, erklärt Carsten Voss. Gerade der kleinere Rahmen würde eine familiäre Stimmung erzeugen, der bei den Ballonfahrern gut ankommt. „Das wollen wir auch so beibehalten“, sagt Carsten Voss und ergänzt: „Fünf bis sechs weitere Teams wären aber noch möglich.“ Die teilnehmenden Ballonfahrer schätzen laut Voss noch eine andere Sache am Festival in Barnstorf: „Gegen ein Startgeld können sie hier im Hotel Roshop übernachten.“ Anderswo würden sie in Turnhallen untergebracht oder müssten sich selber eine Unterkunft suchen.

Auch der Samstag war laut dem BBFF-Vorsitzenden trotz der ausgefallenen Starts „sehr gut besucht.“ Insgesamt seien 10 000 Schaulustige gekommen, verrät Voss. Der gastronomische Bereich sei mit dem Umsatz ebenfalls zufrieden gewesen.

Bauernmarkt wieder eine tolle Attraktion

Der Bauernmarkt, organisiert von Annette Voss in Zusammenarbeit mit Karin Grunz und Janine Strathmann, war ebenfalls ein voller Erfolg. „Wir sind mit dem Verlauf sehr zufrieden. Das Feedback der Gäste und der Aussteller war durchweg positiv“, zog Annette Voss ein erfreuliches Fazit. Die ausgefallenen Ballonfahrten hätten der Stimmung und den Besucherzahlen „keinen Abbruch getan“. Besonders gut kam laut Voss wieder die Kaffeestube der Landfrauen in Zusammenarbeit mit den Frauen der DRK-Ortsgruppe Barnstorf an.

Insgesamt beteiligten sich 22 Aussteller. Voss: „Das sind in etwa so viele, wie auch 2019. Viel mehr können wir auch nicht anbieten, die Fläche ist ja begrenzt.“