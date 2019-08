Gute Aussichten für das Barnstorfer Ballon-Fahrer-Festival

Barnstorf - Wind und Regen, gepaart mit Blitz und Donner: Ein Tiefdruckgebiet hat die Teilnehmer des Barnstorfer Ballon-Fahrer-Festivals (BBFF) vor zwei Jahren ganz schön auf Trab gehalten. Nach zwei geplatzten Massenstarts gab es kaum noch Hoffnung unter Piloten und Zuschauern. Nur mit etwas Glück konnten schließlich einige Himmelsstürmer abheben. Ein solches Szenario soll sich am Wochenende nicht wiederholen, wenn man der aktuellen Wettervorhersage trauen darf.

„Wir hoffen, dass wir alle drei Massenstarts hinbekommen und die Zuschauer auf ihre Kosten kommen“, erklärt Peter Luther. Hat ihm die Ungewissheit vor einigen Wochen noch Bauchschmerzen gemacht, so blickt der Vorsitzende des ausrichtenden Vereins jetzt äußerst zuversichtlich den Rahmenbedingungen am Freitag und Sonnabend, 23. und 24. August, entgegen. „Sonnig, dazu eine leichte Brise. Das wird das richtige Wetter zum Ballonfahren“, so Luther.

Nun ist der pensionierte Luftwaffen-Offizier gewiss kein Wetterfrosch, aber seine Euphorie scheint durchaus berechtigt zu sein, wie Meteorologe Michael Noll kurz vor dem Event im Gespräch mit unserer Zeitung durchblicken lässt: „Alle Bedingungen für ein schönes Ballon-Wochenende sind erfüllt. Es gibt keinen Störenfried in der Wetterküche“, sagt der Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes, der den Veranstaltern wieder vor Ort zur Verfügung steht.

Nach Angaben des Experten wird sich in den Tagen vor dem Festival ein Hochdruckgebiet über dem Ostatlantik bilden, das zum Wochenende bis zur Ostsee ziehen wird. Es soll eine stabile, warme, trockene Luftschicht mit sich bringen, die für einen schönen Spätsommer hierzulande sorgt. Nicht mehr ganz so heiß, wie noch vor einigen Wochen, aber durchaus 28 bis 29 Grad Celsius und viel Sonne.

„Die Ampel steht auf Grün, sodass aus jetziger Sicht wohl alle Fahrten stattfinden können“, erklärt der erfahrene Meteorologe. Vor allem für die Fahrt am Samstagmorgen seien die Aussichten sehr gut. Die Ballonfahrer würden nicht unter Windstille leiden. Am Samstagabend könne der Wind vielleicht etwas stark sein, aber das ließe sich wenige Tage vorher noch nicht exakt sagen. Hier müssten die Bedingungen kurz vor dem Start abgewartet werden.

Keine Frage: Was das Wetter betrifft, so sind die Ballonfahrer die anspruchsvollsten Teilnehmer des gesamten Luftverkehrs. Sie haben nur sehr begrenzte Möglichkeiten, negativen Einflüssen auszuweichen, sondern fahren immer mit dem Wind. Am Boden sind fünf Knoten völlig ausreichend, in der Höhe wünschen sich die Piloten gerne 10 bis 15 Knoten, um auch etwas Strecke zu machen. Dazu sind wenig Thermik, trockene Bedingungen und keine tiefe Bewölkung willkommen.

Aus den Erfahrungen der Vorjahre wissen die BBFF-Macher, dass die äußerst sehenswerten Sonderformen besonders anfällig für Windböen sind. „Sehr hohe Formen wie die Eistüte, die Vilsa-Flasche oder auch das Pilsglas lassen sich bei zu starken Bodenwinden gar nicht aufstellen. Bei der normalen Hüllenform ist ein Aufstellen leichter, da diese Kugelform eine geringere Windanfälligkeit hat“, erläutert Luther die Hintergründe.

Da die Windstärke in den Abendstunden aufgrund der Thermik oft abnehme, könne es durchaus sein, dass die geplanten Starts in diesem Jahr wieder etwas nach hinten verschoben würden, so Luther weiter. „In solchen Fällen geht es nicht darum, die Gäste möglichst lange auf dem Gelände zu halten, wie oft behauptet wird, sondern die Verzögerung gibt Hoffnung, zu späterer Zeit alle Ballone starten zu lassen.“

An erster Stelle steht für die Veranstalter die Sicherheit der Piloten und ihrer Crews: „Es ist mir lieber, am Boden zu bleiben als waghalsige Starts oder auch Landungen zu riskieren“, betont der Vorsitzende. In diesem Punkt kann Meteorologe Michael Noll den Verantwortlichen vor Ort nur zustimmen: „Safety first. Das hat absolute Priorität“, erklärt der Experte aus Köln.

Letzte Gewissheit gibt es beim sogenannten Briefing, das kurz vor den Fahrten unter den beteiligten Piloten abgehalten wird. Laut vorliegendem Programm soll der erste Massenstart am Freitagabend um 18 Uhr auf dem Festival im Sundering über die Bühne gehen. Zwei weitere Fahrten sind für Sonnabend um 6 und 18 Uhr vorgesehen. Sofern alles nach Plan läuft, werden 27 Heißluftballone in die Luft gehen und somit für ein sehenswertes Spektakel sorgen.

Aber nicht nur in der Luft warten einige Hingucker, auch am Boden darf sich das Publikum auf tolle Aktionen freuen. Am Sonnabend ab 14 Uhr wird ein unterhaltsames Rahmenprogramm für die ganze Familie geboten. Im Mittelpunkt steht ein Bauernmarkt. Dazu gibt es insbesondere für die Kinder viele Aktionen zum Mitmachen. Zum Abschluss des Festivals finden das sogenannte Night-Glow und ein Höhenfeuerwerk statt. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

