In Wolf und Windkraft steckt reichlich Konfliktpotenzial

Barnstorf - Von Thomas Speckmann. Der Rat der Samtgemeinde Barnstorf hat gerade eine Resolution zum Thema Wolf verabschiedet. Gleichzeitig schreitet die Änderung des Flächennutzungsplans weiter voran, um Sondergebiete für die Errichtung von Windkraftanlagen auszuweisen und damit einen Wildwuchs in der Landschaft zu verhindern. Es sind zwei aktuelle politische Themen, die in der Bevölkerung kontrovers diskutiert werden. Nicht ohne Grund hat die Kommune hier im Rahmen eines bundesweiten Forschungsprojektes angesetzt, um sogenannte Zielkonflikte zu beleuchten.

In der mittlerweile dritten Workshop-Runde haben jetzt interessierte Einwohner aus der Samtgemeinde über die ausgewählten Zielkonflikte diskutiert. Was die Inhalte betrifft, waren sicherlich keine wesentlichen neuen Erkenntnisse zu erwarten. Gleichwohl hoffte Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers auf die Beteiligung zahlreicher Bürger, da ihre Ideen und Lösungsansätze für die zukunftsfähige Entwicklung der Samtgemeinde von großer Bedeutung seien. „Unser Ziel ist es, Lösungen für Zielkonflikte zu entwickeln, die auf eine möglichst breite Zustimmung in der Bevölkerung stoßen“, unterstrich Lübbers.

Denkanstöße für die Diskussion lieferten diesmal zwei Referenten. Ulrich Ahlke, Leiter des Amtes für Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Kreis Steinfurt, ging in seinem Impulsvortrag auf „Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit“ ein. Derweil wandte sich die Barnstorfer Studentin Carola Anders, die zurzeit eine ehrenamtliche Fortbildung zur Demokratie-Beraterin absolviert, den Themen „Wolf als Konfliktthema im gesellschaftlichen Miteinander“ und „Windkraft und Artenschutz“ zu.

Die Ausführungen verdeutlichten noch einmal die gegensätzlichen Haltungen in der Gesellschaft. Während Bürger bei der Errichtung von Windkraftanlagen auf die Gefahren für Mensch und Umwelt hinweisen, haben Investoren vor allem die Finanzkraft der Anlagen vor Augen. Beim Wolf scheiden sich ebenfalls die Geister: Naturschützer begrüßen eine Ausbreitung des Raubtieres, während Landwirte und Jäger vor zunehmenden Übergriffen auf Wild- und Nutztiere warnen.

Die unterschiedlichen Aspekte wurden bereits in vorherigen Workshops in Barnstorf zusammengetragen und aufbereitet. Dabei setzte Projektleiterin Carolin Schulz-Schwenker ganz bewusst auf die Einbeziehung junger Menschen. So beschäftigten sich Jungen und Mädchen der Christian-Hülsmeyer-Schule an zwei Projekttagen mit dem Thema Nachhaltigkeit, das in dem Forschungsvorhaben „LAZIKN2030“ eine wesentliche Rolle spielt.

„Die bisher erarbeiteten Ergebnisse werden nun vom Forschungsverbund aufbereitet und ausgewertet“, kündigte die Projektleiterin an. In einem weiteren Schritt des auf drei Jahre angelegten Forschungsvorhabens sollen in den nächsten Monaten so genannte Delphi-Runden stattfinden, in denen Einwohner und Experten erneut die Möglichkeit haben, ihr Wissen und ihre Erfahrungen einfließen zu lassen. Erklärtes Ziel der Aktiven in Barnstorf ist es, ein Entscheidungshilfesystem für eine nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten, das dann auch andere Kommunen in ganz Deutschland anwenden können.