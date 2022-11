„Wachgerüttelte“ Barnstorfer Fördergemeinschaft: Positive Entwicklung auf Jahreshauptversammlung

Von: Eberhard Jansen

Barnstorfer Fördergemeinschaft mit Aufbruchstimmung und vergrößertem Vorstand: Die wiedergewählten Vorstandsmitglieder Günther Klemm, Rouven Barmbold, Anja Gerding und Ralf Meyer mit den neuen Danny Weiß, Dieter Brandt, Tamara Griasskin und Marie Vehring (von links). © Jansen

Die Barnstorfer Fördergemeinschaft hat es geschafft, vakante Vorstandsposten neu zu besetzen. Die Jahreshauptversammlung brachte unerwartet viele positive Neuigkeiten mit sich.

Barnstorf – Das „Wachrütteln“ durch Rouven Barmbold zeigte offenbar Wirkung: Unerwartet viele Mitglieder der Barnstorfer Fördergemeinschaft erklärten sich danach bereit, im Vorstand mitzuarbeiten. Wenn auch der Posten des 1. Vorsitzenden nach wie vor frei ist, so wurden bei der Jahreshauptversammlung im Hotel Roshop zwei weitere Beirats-Posten sowie die des 2. Vize-Vorsitzenden und des Schriftführers besetzt.

„Die Fördergemeinschaft ist noch nicht tot“, freute sich Rouven Barmbold, der selbst „nur“ ein Beirats-Amt bekleidet, aber als engagierter Frontmann der Fördergemeinschaft sehr aktiv ist und auch die Versammlung leitete. Bei seinem kritisch-konstruktiven „Wachrütteln“ nach dem gemeinsamen Essen nannte Barmbold Schwachstellen: Die Fördergemeinschaft würde bislang nur den Handel und die Gastronomie vertreten und über Märkte sprechen, sagte er zugespitzt. Man müsse aber auch der Industrie im Ort und dem Handwerk einen Mehrwert bieten – zum Beispiel durch eine Ausbildungsplatz-Börse oder spezielle Treffen von Unternehmern.

„Wir müssen mehr gemeinsam machen“, forderte Barmbold. Als Beispiel für eine Verbesserung schlug er vor, ein gemeinsames digitales Gutscheinsystem für Barnstorf zu schaffen – ähnlich wie der „Heimvorteil“-Gutschein in Diepholz. Die digitale Abrechnung würde gegenüber Gutscheinen auf Papier auch beim Einlösen in Geschäften deutlich weniger Arbeit machen.

Weihnachtstaler Die beliebte Weihnachtstaler-Aktion, die vor einigen Wochen noch mangels Beteiligung von Geschäften und Betrieben auf der Kippe stand, kann nun mit der gleichen Anzahl von Teilnehmern wie 2020 stattfinden: „Wir haben mit „Bobrink Bike & Garden“ und „Profi- und Heimwerkermarkt Bau+Co“ quasi in letzter Sekunde zwei weitere Teilnehmer für den Weihnachtstaler gewinnen können“, teilte Fördergemeinschafts-Sprecher Rouven Barmbold gestern mit. Damit können Kunden im Aktionszeitraum ab Montag, 7. November, in 15 Geschäften und Betrieben die Weihnachtstaler mit Gewinnchancen bekommen.

Der Barnstorfer Fördergemeinschaft fehle bislang die Identifikation, so Rouven Barmbold in seinem längeren „Wachrüttel“-Eingangsstatement. „Was wollen wir?“, sei eine Kernfrage. Als eine praktische Neuerung schlug er digitale Ortseingangstafeln vor. Der Inhalt dieser Bildschirme könne jederzeit leicht verändert beziehungsweise aktualisiert werden.

Die im Jahr 1978 gegründete Barnstorfer Fördergemeinschaft hatte zum Zeitpunkt der Versammlung am Dienstagabend 69 Mitglieder. Seit der letzten Versammlung hatte es elf Abgänge gegeben – meist wegen Geschäftsaufgabe. Dem standen vier neue Mitglieder gegenüber, die sich an dem Abend bei der gut besuchten und durchweg harmonischen Versammlung vorstellten. Am nächsten Tag kam noch ein weiteres Neumitglied dazu.

Bei den Wahlen gab es einstimmige Ergebnisse. Allerdings fand sich niemand, der den seit Jahren unbesetzten Posten des 1. Vorsitzenden übernehmen wollte. Vize-Vorsitzender Ralf Meyer wurde wiedergewählt, ebenso Kassenwartin Anja Gerding. Die Satzung der Fördergemeinschaft sieht zwei 2. Vorsitzende vor. Nun ist auch der zweite Posten besetzt. Nachdem sich Tamara Griasskin bereit erklärt hatte, dieses Vorstandsamt zu übernehmen, fand sie die einmütige Zustimmung. Einstimmig war auch die Wahl von Marie Vehring, die nun Schriftführerin ist. Als neue Beiräte im Vorstand wurden – ebenfalls einstimmig – Dieter Brandt und Danny Weiß gewählt. Als Beiräte wiedergewählt wurden Günther Klemm und der Motivator und Fördergemeinschafts-Frontmann Rouven Barmbold.

Der Termin für die nächste Generalversammlung steht übrigens schon fest: Es ist der 7. Februar 2023. Die erste öffentliche Barnstorfer Fördergemeinschafts-Veranstaltung im nächsten Jahr ist das „Frühlingserwachen“ vom 14. bis 16. April mit verkaufsoffenem Sonntag.