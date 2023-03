Vom Kronkorken bis zum Schreibtisch

Von: Jan Könemann

Bei der Arbeit: Die Mitglieder des Tennisclub „Grün Weiß“ Barnstorf säuberten das Gelände rund um die Vereinsanlage. © Könemann

141 freiwillige Helfer sammeln Müll beim „Frühjahrsputz“ in Barnstorf. Die Organisatoren sind mit der Teilnehmerzahl zufrieden.

Barnstorf – Kronkorken, Zigarettenstummel, Papiertücher, Glasflaschen, Tennisbälle und sogar eine komplette Büroausstattung. Die freiwilligen Helfer in Barnstorf sammelten am Samstag wieder einmal fleißig Müll. Unter dem Motto „Wir räumen auf – Frühjahrsputz 2023“ hatte Bürgermeister Fredy Albrecht in Kooperation mit der Abfallverwertungsgesellschaft (AWG) Bassum dazu eingeladen, an der gemeinsamen Müllsammelaktion teilzunehmen. Die Aufräumaktion solle das Ortsbild verbessern und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten, hieß es in der Einladung aus dem Rathaus.

Insgesamt 141 Personen folgten der Einladung und suchten Straßen, Wälder, Vereinsgelände und die Ortsmitte nach Müll ab und sammelten diesen auf. „Das ist eine sehr ordentliche Zahl“, zeigte sich Albrecht mit der Teilnehmeranzahl zufrieden. Neben den Vereinen, Feuerwehren, Schulen und Kindertagestätten seien auch viele Privatpersonen im Ort unterwegs , berichtete der Fleckenbürgermeister, der an diesem Samstagvormittag alle angemeldeten Stationen einzeln abfuhr und sich für das Engagement bedankte.

An der Müllsammelaktion beteiligten sich unter anderem der Heimatverein SG Barnstorf, der Schützenverein Barnstorf und der Tennisclub (TC) Grün Weiß Barnstorf. Wer wollte, konnte sich im Vorfeld mit Müllsäcken, Handschuhen und Warnwesten von der AWG Bassum ausstatten lassen.

Die Barnstorfer Schützen waren mit insgesamt über 20 Leuten im Einsatz und brachten das Schützengelände an der Bremer Straße und den anliegenden Wald bis zur Classic Tankstelle auf Vordermann, teilte Michael Bruhns vom Schützenverein mit. „Wir machen diesen Arbeitseinsatz zweimal im Jahr. Und in diesem Jahr passte das zeitlich gut mit der Müllsammelakktion der Gemeinde und dann haben wir uns einfach angemeldet“, erzählte Organisator Bruhns. Man sei in diesem Jahr also erstmals offiziell mit dabei. Kronkorken, Zigarettenstummel und leere Glasflaschen seien die häufigten Funde auf dem Gelände. Aber eine Besonderheit gab es dann doch: „Hier hat jemand seine komplette Büroausstattung bei uns abgeladen. Ein Schreibtisch und ein Stuhl stehen hier bei uns im Carport“, berichtete Bruhns. Zahlreiche Säcke voll Müll habe der Schützenverein an diesem gesammelt. Nach dem Arbeitseinsatz lud der Schützenverein alle Helfer noch auf Erbsensuppe und Kaltgetränke am Schützenhaus ein. Bruhns resümierte: „Das macht auch einfach Spaß.“

Abseits der Straßen und Wege: Die Barnstorfer Jugendschützen Rene (rechts) und Nicolas wurden beim Müllsammeln im Wald neben dem Schützengelände fündig. © Könemann, Jan

Auch der Tennisclub beteiligte sich an der Müllsammelaktion. „Wir sind schon Jahre dabei“, erzählte Matthias Schwettlick, Geschäftsführer des TC Grün Weiß Barnstorf. Er konnte zehn fleißige Helfer am Vereinsgelände an der Friedrich-Plate-Straße begrüßen. Ausgestattet mit Handschuhe und Sammelsäcken reinigten sie die Flächen rund um die Vereinsanlage. „Wir haben einfach Lust, unsere schöne Anlage hier in Schuss zu halten. Bei der Gemeinde war man sehr dankbar, dass wir uns gemeldet haben“, berichtete Schwettlick. Viel Müll sei dabei aber nicht zusammengekommen. Der Einsatz sei „kurz und schmerzlos“ gewesen.

Dies könnte unter anderem daran gelegen haben, dass bereits am 16. und 17. März die Kinder des Kindergarten „Die kleinen Strolche“ und der DRK-Kindertagesstätte Holzwurm unterwegs waren. Unter anderem auch im erweiterten Bereich des Tennisgeländes.

Die AWG Bassum unterstützte diese Aktion nicht nur mit der Bereitstellung der Materialien. Unter allen Teilnehmern im Landkreis Diepholt verloste sie zudem noch Geldpreise. Zehn mal 100 Euro gab es für die Mithilfe zu gewinnen.

Die „Kleinen Strolche“ schwärmten bereits am Freitag aus. © Albrecht