Jörg Kohröde feiert 40-jähriges Dienstjubiläum

Von: Jan Könemann

Der Arbeitsplatz von Jörg Kohröde im Barnstorfer Rathaus lässt erahnen: Es gibt eine Menge zu tun für den stellvertretenden Fachbereichsleiter Soziales und Ordnung. © Jan Könemann

Jörg Kohröde begann 1983 seine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Samtgemeinde Schwaförden. Seit dem 1. Juli 2017 ist er stellvertretender Fachbereichsleiter für Soziales und Ordnung bei der Samtgemeinde Barnstorf. Am Dienstag feierte er jetzt sein 40-jähriges Dienstjubiläum im Beisein von Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm und weiteren Vertretern der Verwaltung und Belegschaft.

Barnstorf – Der internationalen Wirtschaft droht eine Krise, in der Bundesrepublik demonstrieren die Menschen für Frieden und Abrüstung und die Veröffentlichung der gefälschten Hitler-Tagebücher geht als eine der größten journalistischen Fehlleistungen in die Geschichte ein. All das passierte im Jahr 1983 – ganz schön lange her.

Kohröde hatte immer alles im Griff

„Für 40 Jahre im öffentlichen Dienst erst einmal meinen Respekt“, begann Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm seine Ansprache für den Jubilar im Sitzungszimmer des Barnstorfer Rathauses. Kohröde habe es in seiner langen Laufbahn mit anspruchsvollen Tätigkeiten in einem vielfältigen Aufgabenfeld zu tun gehabt. Und auch Situationen mit Bürgerinnen und Bürgern erlebt, die „vielleicht nicht immer ganz so angenehm waren“. „Aber das hast du alles im Griff, das machst du gut“, bilanzierte Grimm.

40 Jahre öffentlicher Dienst: Zum Jubiläum gab es für Jörg Kohröde (3.v.li.) Präsente von Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm (2.v.li.) und Personalratsvertreter Dominik Hinke (re.) sowie einen Blumenstrauß für Frau Ulrike (Mitte). Ebenfalls mit auf dem Bild: Frauke Brüning (li.) und Friedhelm Gieseke (2.v.re.). © Jan Könemann

Den Glückwünschen und dem Dank schloss sich auch Frauke Brüning, zuständige Fachbereichsleiterin bei der Samtgemeinde Barnstorf, an. Kohröde habe in seinen sechs Jahren im Barnstorfer Rathaus unterstützt, wo er nur konnte – auch bei Themen, die nicht seinem Fachbereich zugeordnet sind. „Du hast zum Beispiel beim Digitalpakt für unsere Grundschulen entscheidend mitgeholfen“, nannte Brüning ein Beispiel. „Du warst und bist immer engagiert dabei“, würdigte sie die Arbeit des 56-jährigen Sudwalders.

Neue Herausforderung in Barnstorf

Nach seiner Ausbildung bei der Samtgemeinde Schwaförden blieb Jörg Kohröde seinem Arbeitgeber bis 2016 treu. Damals hätten sich circa 80 Interessenten auf die Ausbildungsstelle in Schwaförden beworben. Er arbeitete in den Bereichen Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt, Versicherungsamt, Bauamt und Sozialamt. Zusätzlich war er stellvertretender Standesbeamter und engagierte sich im Personalrat. „Ich war eigentlich Ansprechpartner für alles Mögliche“, blickt der Vater von zwei erwachsenen Söhnen zurück. Er habe sogar Anrufe zu Hause bekommen, wenn Einwohner Fragen zu bestimmten Themen hatten. Und warum dann der Wechsel nach Barnstorf? „Ich habe einfach eine neue Herausforderung gesucht“, beschreibt Jörg Kohröde seine Beweggründe. Bereut habe er den Schritt nicht.

Diese neuen Herausforderungen kamen schneller als gedacht. Bereits fünf Tage nach seiner Einstellung wurde er zum Standesbeamten für den Standesamtsbezirk Barnstorf bestellt. 2018 folgte dann sowohl die Bestellung zum Branschutzhelfer für das Rathaus als auch zum Verwaltungsvollzugsbeamten der Samtgemeinde Barnstorf. Neue Aufgaben, die Kohröde bis heute mit großem Einsatz erfüllt – auch außerhalb der regulären Arbeitszeiten. „Den Antrag für die Restmittel zum Digitalpakt habe ich zum Beispiel erst mitten in der Nacht losgeschickt“, erinnert sich Kohröde an ein Beispiel. Besonders Spaß macht ihm das Organisieren von Veranstaltungen. „Da bekommt man auch mal positives Feedback“, meint er.

Engagement auch privat

Das Engagement im beruflichen Alltag zeichnet den Jubilar auch im Privatleben aus. Ehrenamtliche Arbeit gehört für ihn einfach dazu. „Ich war über 20 Jahre lang Schriftführer im Schützenverein und genauso lange Kassenwart im Sportverein“, zählt Kohröde zwei seiner langjährigen ehrenamtlichen Tätigkeiten auf. Noch heute leitet er die Sparte Tennis in seinem Heimatverein. Und damit nicht genug. Auch außerhalb des Barnstorfer Rathauses ist Jörg Kohröde politisch engagiert. Seit 2021 ist er Ratsherr des Samtgemeinderates Schwaförden.

Wenn wirklich gerade mal kein Arbeitseinsatz, keine Besprechung und auch keine Ratssitzung ansteht, fährt Kohröde gerne Motorrad mit seinen Freunden oder verbringt Zeit mit der Familie.