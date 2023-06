Umfrage - Barnstorfer Bürger zur möglichen Wiedereinführung der gesetzlichen Wehrpflicht: „Hat noch niemandem geschadet“

+ © imago images/Christoph Hardt Wiedereinführung der gesetzlichen Wehrpflicht? Die Barnstorfer Bürgerinnen und Bürger sprechen sich in einer nicht repräsentativen Umfrage dafür aus. © imago images/Christoph Hardt

Was denken die Barnstorfer Bürgerinnen und Bürger über eine mögliche Wiedereinführung der gesetzlichen Wehrpflicht in Deutschland? Die Mediengruppe Kreiszeitung hat sich anlässlich des „Tages der Bundeswehr“ am heutigen Samstag, 17. Juni, in einer nicht repräsentativen Straßenumfrage umgehört.

Barnstorf – Sollte die gesetzliche Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt werden? Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius und Wehrbeauftragte Eva Högl sind sich bei dieser Frage uneinig (siehe Infobox). Mit seinen Aussagen hatte Pistorius eine alte Debatte wieder aufleben lassen. Was denken die Barnstorfer Bürgerinnen und Bürger über eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht? Die Mediengruppe Kreiszeitung hat sich anlässlich des „Tages der Bundeswehr“ am heutigen Samstag, 17. Juni, in einer nicht repräsentativen Straßenumfrage umgehört. Nicht alle Personen, die zu Wort kommen, wollten ihre vollständigen Namen preisgeben.

Meinungen aus der Politik „Das wird eine Diskussion sein, die die Gesellschaft führen muss – irgendwann“, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) dem Nachrichtenportal „The Pioneer“ im April dieses Jahres bezüglich einer Grundsatzdebatte zu diesem Thema. Bereits Ende Januar hatte er in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ die Wiedereinführung der gesetzlichen Wehrpflicht zum Thema gemacht und gesagt, dass er persönlich die Aussetzung der Wehrpflicht für einen Fehler halte. Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) sprach sich in einem Interview des Nachrichtenportals „t-online“ Anfang Juni gegen eine Rückkehr zur Wehrpflicht aus. Die Aussetzung wieder rückgängig zu machen, helfe überhaupt nicht, betonte Högl. „Wir haben nicht genügend Ausbilder und nicht genügend Infrastruktur dafür.“ Die Idee eines verpflichtenden „Dienstjahres für Deutschland“, das im zivilen oder militärischen Bereich abgeleistet werden könne, findet sie aber „diskussionswürdig“. Man könne wie in Schweden einen gesamten Jahrgang junger Leute – unabhängig vom Geschlecht – für die Bundeswehr zur Musterung einladen, schlägt sie vor „und sie dann, sofern sie wehrfähig sind, selbst entscheiden lassen, ob sie sich engagieren wollen oder nicht“.

Andreas aus Drentwede hat Anfang der 90er Jahre selber Wehrdienst leisten müssen, spricht sich aber gegen eine Wiedereinführung aus: „Ich finde es gut, dass es das nicht mehr gibt“, sagt der 52-Jährige. Seiner Meinung nach solle jeder Mensch selber entscheiden dürfen, ob er zur Bundeswehr geht oder nicht. „Niemand sollte dazu gezwungen werden“, betont Andreas und stellt damit die Selbstbestimmung in den Vordergrund seiner Argumentation.

Ricardo Weiß ist anderer Meinung. Der 44-jährige Barnstorfer wurde seinerzeit ausgemustert, meint aber: „Die gesetzliche Wehrpflicht sollte wieder eingeführt werden.“ In seiner Begründung blickt er auf den Ukraine-Krieg und spricht die Waffenlieferungen an. Deutschland müsse mehr an seine eigene Verteidigung denken, meint er. Eine Wiedereinführung der gesetzlichen Wehrpflicht würde dabei helfen, ist er sich sicher.

„Der Drill bei der Bundeswehr täte einigen sicher ganz gut“

„Manchmal wäre das besser, ja“, sagt Lena aus Barnstorf. Auch sie meint, dass Deutschland mit einer gesetzlichen Wehrpflicht für den Ernstfall besser gerüstet wäre, schränkt aber ein: „Es wäre gut, wenn das jeder selber entscheiden könnte.“ Die 36-Jährige spricht einen weiteren Punkt an: „Manche Jugendliche würden dann bestimmt nicht so viel Unfug treiben in ihrer Freizeit.“ Die Zeit bei der Bundeswehr würde den jungen Menschen auch bei ihrer Entwicklung guttun.

Auch für Reiner Kröger spielt dieser Punkt eine Rolle. Der 61-Jährige kommt aus Eydelstedt und musste aufgrund eines Unfalls keinen Wehrdienst leisten. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht befürwortet er aber. „Heutzutage sitzen die jungen Leute doch nur noch am Handy oder vorm PC. Der Drill bei der Bundeswehr täte einigen sicher ganz gut. Bei der Bundeswehr lernt man, Vorschriften zu beachten, eine gewisse Selbstständigkeit und auch Teamfähigkeit.“

Auch Wolfgang Reimann aus Barnstorf ist für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. „Mir hat das jedenfalls nicht geschadet“, spricht er aus eigener Erfahrung. Der 61-Jährige ist aber auch der Meinung, dass ein „sozialer Dienst“ ebenfalls sinnvoll wäre. Hier solle jeder selber entscheiden, betont er. Für ihn ist es eine „soziale Verpflichtung, sich für den Staat einzusetzen“.

„Das hat noch niemandem geschadet“

Irene aus Drebber könnte sich gut vorstellen, „dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird“. Die 67-Jährige blickt mit einem Gefühl der Unsicherheit auf den Ukraine-Krieg und ist um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands im Ernstfall besorgt. Außerdem: „Die Wehrpflicht hat es früher auch schon gegeben. Das hat noch niemandem geschadet.“ Junge Menschen würden bei der Bundeswehr etwas fürs Leben lernen, ist sie sich sicher.

Dominik aus Barnstorf hat eine Schwägerin, die bei der Bundeswehr arbeitet und weiß daher um den schlechten Zustand. „Es fehlt an allen Ecken und Enden“, erzählt er. Eine gesetzliche Wehrpflicht hält er für sinnvoll, „oder halt ein verpflichtendes soziales Jahr“. Die jungen Leute sollten die „Findungsphase nach der Schule dafür nutzen“, meint der 35-Jährige.

Savier Seidel ist 17 Jahre alt und ebenfalls für eine Wiedereinführung der gesetzlichen Wehrpflicht. „Jeder sollte diese Erfahrung machen. Man sollte für den Notfall ausgebildet sein. Außerdem hält das fit“, meint er. Er kann sich vorstellen, dass die Erfahrungen bei der Bundeswehr für jeden lehrreich und wichtig sein können.

„Tag der Bundeswehr“

Übrigens: Die Bundeswehr lädt heute zum „Tag der Bundeswehr“ deutschlandweit an zehn Standorten sowie auf ihren Social-Media-Kanälen zu „einem Blick hinter die Kulissen der Armee“ ein, heißt es auf ihrer Homepage.