Siebtklässler sammeln Erfahrung als Eltern

Barnstorf- So anstrengend hatte sich Laurin das nicht vorgestellt. Nicht mal in Ruhe auf die Toilette oder unter die Dusche konnte der 13-Jährige gehen, ohne dass sein „Baby“ auf sich aufmerksam machte. Mal wollte die kleine Leni gefüttert, mal gewickelt oder einfach nur in den Arm genommen werden. War der junge Vater nicht sofort zur Stelle, ertönte es schon aus dem Familienkreis: „Laurin, dein Baby schreit!“.

Laurin war einer von 27 Schülern, die sich kurz vor den Sommerferien an einem Baby-Projekt der Christian-Hülsmeyer-Schule in Barnstorf beteiligten. An fünf aufeinander folgenden Tagen schlüpften die Jungen und Mädchen in die Elternrolle. Dabei kamen Puppen zum Einsatz, ausgestattet mit elektronischer Steuerung und Sensorik, die den Tagesablauf und die Bedürfnisse eines drei Monate alten Säuglings simulierten.

Klassenlehrerin Sandra Böske und Sozialpädagogin Anna Liesaus hatten das Projekt in der siebten Klasse im Rahmen des Wahlpflichtkurses „Biologie“ umgesetzt. Dabei wurde zunächst das Thema Freundschaft, Partnerschaft, Liebe und Sexualität eingehend beleuchtet. Zur Veranschaulichung diente unter anderem der Dokumentarfilm „Vierzehn“, in dem der Alltag von vier vierzehnjährigen Mädchen während ihrer Schwangerschaft und der ersten Zeit nach der Geburt gezeigt wird.

Dann kam der Moment, in dem die Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren selbst die Funktion der Eltern übernehmen sollten. Die Jugendlichen, interessanterweise darunter sehr viele Jungen, schlossen sich zu Elternpaaren zusammen. Dabei taten sich die Mädchen mit Mädchen und die Jungen mit Jungen zusammen. So auch Laurin, der sich mit Melvin ein Baby teilte.

Die Betreuung lief rund um die Uhr. Nur während der Schulzeit wurden die Babys bei Anna Liesaus abgegeben, die dann die gespeicherten Daten auslesen und sorgfältig Protokoll führen konnte. Der Computer der Puppen zeichnete genau auf, wie sensibel sich die Jugendlichen bei der Säuglingspflege verhielten, etwa ob das Köpfchen gestützt wurde oder es Erschütterungen gab. Ein Chip am Handgelenk der Jugendlichen gewährleistete, dass es die Jugendlichen selbst waren, die sich um das Baby kümmerten.

Die Puppen waren alle gleich programmiert. Jedes Baby schrie, wenn es Hunger oder Bauchweh hatte oder die Windel gewechselt werden mussten. Aber der Rhythmus war von Fall zu Fall unterschiedlich. Eben wie im richtigen Leben, wo ein Kind mehr als das andere schreit, oder am Tag schläft und in der Nacht munter ist, während das andere durchschläft. Diese Erfahrung haben auch die Jugendlichen machen müssen. Die Realität zu erleben, sei auch das Ziel dieses Projekts, betonte Klassenlehrerin Böske.

Wie im richtigen Leben machten die Eltern Aufnahmen im Rahmen eines Videotagebuchs und hielten den Tagesverlauf fest. Sogar Kuscheltiere und eine Nestschaukel kamen bei der Betreuung zum Einsatz. Der Second-Hand-Laden „Nesthäkchen“ spendete die passende Kleidung. Bei einer Stadtrallye durch Barnstorf konnten die Schüler herausfinden, wie viel es kostet, einen kleinen Menschen auszustatten und den täglichen Bedarf zu decken. Einhellige Meinung: „Das ist sehr teuer.“

Timon und Jannis empfanden das Elternsein als sehr anstrengend, während Lisa-Marie und Angelina, die manchmal auch von ihrem Bruder Paul unterstützt wurde, ein sehr pflegeleichtes Baby hatten. Fynn hatte es besonders hart getroffen: Er war einen Tag krank. Das Baby nahm darauf keine Rücksicht. Tobias hatte schon nach zehn Minuten erkannt: „Das ist echt anstrengend.“ Einig waren sich die Jugendlichen, dass sie sich mit dem Kinderkriegen noch sehr viel Zeit lassen wollten. Für Richard stand fest, dass er in einer Partnerschaft auf jeden Fall „aufpassen und verhüten“ werde.

Nach Angaben der Klassenlehrerin wurde das Projekt von den meisten Eltern der Schüler sehr positiv aufgenommen. Aber es habe auch kritische Stimmen gegeben. Vor allem das noch sehr junge Alter der Jugendlichen sei ins Feld geführt worden. Dem entgegen stand das Argument der beiden Pädagoginnen, dass Prävention nicht zu früh beginnen könne. Wenn die Jugendlichen sexuell aktiv würden, könne es unter Umständen zu spät sein, erklärten Böske und Liesaus.

Ziel der Pädagoginnen war es, den Jugendlichen zu zeigen, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und den Alltag zu meistern. Diese Erwartung sei mehr als nur erfüllt worden, lautete das Fazit. Es gab nur gute bis sehr gute Ergebnisse, die auch in die Zensur einfließen sollten. Der normale Unterricht lief während des Projektes weiter. Als einziges Zugeständnis für so manch schlaflose Nacht wurden in der Zeit keine Arbeiten geschrieben.

