Wahl im Juni: Seniorenbeirat der Samtgemeinde Barnstorf stellt sich neu auf

+ © Könemann Schluss nach 15 Jahren: Heidemarie „Heidi“ Albers (rechts) hört als Vorsitzende des Seniorenbeirats der Samtgemeinde Barnstorf auf. Frauke Brüning (links), Fachbereichsleiterin für Soziales und Ordnung, organisiert die anstehende Wahl. © Könemann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Jan Könemann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Heidemarie Albers hört als Vorsitzende des Seniorenbeirates der Samtgemeinde Barnstorf auf und möchte den „Weg freimachen für Jüngere“. Insgesamt lassen sich drei von aktuell nur sieben Mitglieder nicht zur Wiederwahl aufstellen. Kandidatenvorschläge- und bewerbungen für die Wahl am 15. Juni müssen bis zum 31. Mai bei der Verwaltung eingegangen sein.

Barnstorf – Stühlerücken beim Seniorenbeirat der Samtgemeinde Barnstorf. Bei der turnusmäßig stattfindenden Wahl am 15. Juni stehen dem ehrenamtlichen Gremium einige Veränderungen bevor. Einerseits stellen sich drei der aktuell nur sieben Mitglieder definitiv nicht zur Wiederwahl auf. Stellvertretender Vorsitzender Helmut Deike ist sich zudem noch unschlüssig und möchte „erst einmal die eingehenden Kandidatenvorschläge abwarten“. Andererseits hört mit Heidemarie „Heidi“ Albers die langjährige 1. Vorsitzende des Beirates auf.

Infos zur Wahl Die Wahl zum Seniorenbeirat findet am Donnerstag, 15. Juni, von 15.30 bis 17 Uhr im Meyer-Köster-Haus in Barnstorf statt. Sie ist wieder mit einer Info-Busfahrt, geleitet von Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm, durch die Mitgliedsgemeinden verbunden. Bis zu neun Kandidaten werden durch Stimmabgabe für eine vierjährige Amtszeit gewählt. Kandidieren und wählen dürfen alle Senioren der Samtgemeinde ab 60 Jahren und Menschen mit Schwerbehinderung, die nicht im Erwerbsleben stehen. Die Samtgemeinde Barnstorf schreibt im Vorfeld Vereine, Verbände und Einrichtungen an, mit der Bitte, Kandidatinnen oder Kandidaten vorzuschlagen. Auch Einzelpersonen können sich bewerben, wenn sie fünf Unterstützer haben. Die Bewerbungen und Vorschläge müssen bis zum 31. Mai bei der Verwaltung eingereicht werden.

„Irgendwann ist auch mal gut“, meint die 76-Jährige, die seit 15 Jahren als Chefin des Beirates tätig war und auch noch ist. Deike und Frauke Brüning, zuständige Fachbereichsleiterin bei der Samtgemeinde, attestieren Albers „großes Engagement“ während dieser Jahre. Jetzt sei aber die Zeit gekommen, den Weg für jüngere Senioren freizumachen, erklärt die langjährige Vorsitzende ihre Beweggründe.

Sternfahrt anlässlich des 10-jährigen Bestehens „ein Highlight“

Rückblickend zieht Albers aber ein positives Fazit: „Alles in allem bin ich sehr zufrieden. Wir hatten viele tolle Veranstaltungen und haben einiges bewegt.“ Ein Highlight ihrer langjährigen Zeit als Vorsitzende sei die Sternfahrt zum Heimathaus anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Seniorenbeirates gewesen. Sie habe in ihrer Amtszeit viel dazugelernt. Neben einigen neuen Menschen auch viel über die Arbeitsweise der Verwaltung. „Die Verwaltung hat mir immer zur Seite gestanden. Für die gute Zusammenarbeit bin ich sehr dankbar“, sagt Albers.

Doch wie sah und sieht diese Zusammenarbeit konkret aus? Was macht ein Seniorenbeirat eigentlich und braucht man in der Samtgemeinde ein solches Gremium überhaupt? Albers und Brüning sind sich einig: Ja. Der Seniorenbeirat gibt den nicht wenigen Senioren (über 60 Jahre alt) in der Samtgemeinde Barnstorf eine Stimme, erklärt die Fachbereichsleiterin, die als „herzliche Seele“ (Zitat Helmut Deike) den Seniorenbeirat jetzt seit über zehn Jahren betreut. „Es geht darum, Themen von Senioren für Senioren in die Politik zu bringen“, pflichtet Albers dem bei. Diese Themen werden in monatlich stattfindenden Treffen des Beirates besprochen. „Wir schauen dann, welches Thema wir wie aufgreifen wollen und ob wir eine Veranstaltung dazu organisieren“, erklärt Albers.

Der Seniorenbeirat der Samtgemeinde Barnstorf setzt sich aus bis zu neun Mitgliedern zusammen und regelt laut Richtlinie eigenständig und unabhängig, wie er seine Aufgaben wahrnimmt. Ein vom Samtgemeinderat gewähltes Gremiumsmitglied ist beratendes Mitglied sowohl im Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss als auch im Ausschuss für Bauwesen und Umweltschutz.

Eigenständig Themen auf die Agenda bringen

Heidemarie Albers wirbt für die Mitarbeit im Seniorenbeirat: „Man kann eigenständig Themen auf die Agenda bringen, die den Senioren auch nutzen.“ Stellvertretender Vorsitzender Helmut Deike schlägt in die gleiche Kerbe: „Man kann mit geringem zeitlichen Aufwand neue Themen anstoßen.“ Ihm ist besonders wichtig, dass Vertreter aus allen vier Mitgliedsgemeinden im Seniorenbeirat vertreten sind. Es müsse Werbung für die Mitarbeit gemacht werden. „Da sind auch die Bürgermeister gefordert“, meint Deike. Dass aktuell nur sieben von neun Posten im Seniorenbeirat der Samtgemeinde besetzt sind, spreche für ihn eine deutliche Sprache.

Vor einer Woche seien laut Frauke Brüning die Vereine, Verbände und Einrichtungen angeschrieben worden. Die konstituierende Sitzung des neuen Seniorenbeirates sowie die Verabschiedungen der ausgeschiedenen Mitglieder wird im Juli stattfinden, blickt sie voraus. Damit endet dann auch die Zeit von „Heidi“ Albers im Seniorenbeirat.