„Barnstorf im Mittelpunkt der Welt“

Führungswechsel in der Geschäftsstelle: Reinhold Bömer übergab die Leitung an Marion Rolle. Glückwünsche gab es von Gabi Janecki, Anne Dudeck, Regina Bömer und Gertraud Gauer-Süß (hinten, v.l.). Foto: brauns-bömermann

Barnstorf - Von Simone Brauns-bömermann. Reinhold Bömer verkörpert wie kein anderer Bürger in Barnstorf die Eine-Welt-Bewegung. Er wirft Schatten in viele Länder dieser Erde und hat in den knapp 30 Jahren seines beruflichen Engagements für den Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen (VNB) so manche Berge versetzt. Nun verabschiedet sich der langjährige Mitarbeiter und übergibt den Führungsposten an seine Nachfolgerin Marion Rolle. Der vielfältigen Arbeit im Welthaus an der Bahnhofstraße wird der Barnstorfer aber in anderer Form erhalten bleiben.

Etwa 130 Gäste waren der Einladung ins Hotel Roshop gefolgt, um den Leiter der Geschäftsstelle Nord-West zu verabschieden. Großer Bahnhof also für einen Mann, der große Fußstapfen hinterlässt. „Du hast den VNB mitgestaltet, warst unser schärfster Kritiker und hast Barnstorf in den Mittelpunkt der Welt gestellt“, erklärte Aufsichtsratsmitglied Anne Dudek in ihrer Laudatio.

Lobende Worte gab es auch in weiteren Grußworten während der Feierstunde. „Mit Dir ist die Welt in Barnstorf Zuhause“, erklärte Fleckens-Bürgermeisterin Elke Oelmann mit Blick auf die globale Bildungsarbeit des Vereins. Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers empfand das Wirken Bömers so: „Sie haben den Namen Barnstorf positiv geprägt. Durch Sie ist die Samtgemeinde bunt, viele Kleckse sind von Ihnen.“

Das Programm der Veranstaltung war so gestrickt, dass der Personalwechsel eingebettet war in die essenzielle Frage: „Wie sieht der Weg in eine nachhaltige Gesellschaft aus und welche Rolle spielt dabei die Bildungsarbeit bei der sozial-ökologischen Transformation?“. Unter dem Aspekt reflektierten die Gastredner auch die Arbeit Bömers. Als Freund und Wegbegleiter konnte der prominente Autor und Nachhaltigkeitsforscher Professor Dr. Nico Paech für einen Impulsvortrag gewonnen werden.

Der scheidende Geschäftsstellenleiter erinnerte an die Anfänge seiner Tätigkeit in Barnstorf in den 1980er Jahren. Die niederländische Lernbewegung „Eine Welt“, die Solidarität im globalen Kontext, Schutz der Umwelt und ein entsprechender Lebensstil hätten ihn besonders angesprochen. Einer der großen Erfolge sei eine Tagung im Jahr 1993 in Barnstorf gewesen, wo er und seine Mitstreiter die kommunale Agenda 21 vorgestellt hätten, die die Forderungen der UN-Konferenz von Rio zu Umwelt und Entwicklung durchdekliniert habe.

Bömer warf aber auch einen Blick in die Gegenwart und Zukunft. Jetzt, wo die Gesellschaft auf eine Renationalisierung in Europa schaue, selbst Europa nicht mehr selbstverständlich scheine und die Hoffnung für eine Welt ohne Grenzen und Bedrohungen sich mehr entferne, müssten die Menschen den Gedanken von „Wir sind eine Welt“ an die nachfolgenden Generationen verstärkt weitergeben. „Und wir müssen uns dagegen wehren, dass der Begriff Nachhaltigkeit von einer alten Geschäftspolitik mit einem grünen Mäntelchen versehen missbraucht wird.“

Bömer bedankte sich bei allen Kooperations- und Netzwerkpartnern, die ihn in den vergangenen drei Jahrzehnten begleitet hatten. Er werde sich weiter als Vertreter des Welthauses zu Wort melden, verkündete der Barnstorfer, der ein ganzes Quartier am Bahnhof durch nachhaltige Arbeit an und mit Menschen definierte.

Im direkten Anschluss an die Verabschiedung begrüßte Vorstandsmitglied Claudia Sanner die Nachfolgerin Marion Rolle, die sich bereits seit Januar im Welthaus eingelebt hat. Die Sozialpädagogin gab einen ersten Einblick in ihre Ziele und Ideen. Besonders wichtig sei es ihr, mit Menschen lokal zu arbeiten. „Wir müssen weg von der Trichterlernmethode hin zu Lernen durch Ausprobieren“, unterstrich Rolle.

Ihren Fokus sieht sie auch im gesellschaftspolitischen Engagement, denn Demokratie sei gestaltbar. „Wir brauchen politische Alphabetisierungskurse, die die Angst vor Flashmobs oder wie aktuell die Freitagsdemos der Schüler für ihre Umwelt nehmen“, so Rolle weiter. Für sie sei dies ein Lernen für den Wandel. Konkret plane sie zum Beispiel eine Solidaritäts-Messe und eine Sommer-Uni auf dem Lande. Darüber hinaus forderte die neue Geschäftsstellenleiterin, die politische Teilhabe zu befördern und dass sich der VNB noch nachhaltiger ausrichtet.

Die VNB-Geschäftsstelle ist sei mehr als 25 Jahren im Welthaus angesiedelt, und zwar unter einem Dach mit zahlreichen Initiativen und Vereinen, die Teil des Bildungsnetzwerks sind. Ziel der pädagogischen Arbeit ist es, aktuelle politische und gesellschaftliche Prozesse zu thematisieren, aufzugreifen und im engen Miteinander mit Kooperationspartnern und weiteren Akteuren in Bildungsangeboten und Qualifizierungsmaßnahmen umzusetzen.