„Auch Väter sind gern gesehen“: Samtgemeinde Barnstorf sucht nach neuen Tagespflegepersonen für Kinder

Von: Jannick Ripking

Claudia Schulz vom Familien- und Kinderservicebüro Barnstorf koordiniert die Tagespflegepersonen in der Samtgemeinde und bringt sie zusammen. © Jannick Ripking

Die Samtgemeinde Barnstorf sucht neue Tagespflegepersonen. Der Begriff bezieht bewusst auch männliche Personen mit ein. Um den Bedarf an Kinderbetreuung auch künftig decken zu können, müssen neue Betreuungskräfte her, erklärt Claudia Schulz vom Barnstorfer Familien- und Kinderservicebüro.

Barnstorf – 14 Tagesmütter sind aktuell in der Samtgemeinde Barnstorf aktiv. Gemeinsam betreuen sie rund 70 Kinder. Eigentlich eine recht gute Zahl – eigentlich. Denn: „Einige stehen kurz vor dem Ruhestand“, erklärt Claudia Schulz vom Barnstorfer Familien- und Kinderservicebüro. „Sie nehmen keine neuen Kinder mehr auf.“ Ergo: Um den Bedarf auch in Zukunft decken zu können, müssen neue Betreuungskräfte her.

Gezielte Anfragen nach Tagesmüttern

„Manche Eltern fragen bei uns ganz gezielt Tagesmütter an“, berichtet Schulz. „Besonders für die Ein- und Zweijährigen. Sie machen den größten Anteil der 70 betreuten Kinder aus“, sagt die 53-Jährige. Ein Vorteil für Eltern liege darin, dass „eine Tagesmutter maximal fünf Kinder gleichzeitig aufnehmen darf“. Dadurch entstehe ein familiäreres Umfeld. „Das wünschen sich manche Eltern für ihr Kind“, so Schulz.

Im Laufe des Jahres habe es „zehn bis zwölf Anfragen für Tagesmütter gegeben, die ich nicht bedienen konnte“, bedauert sie. Für diese Kinder habe sie zusammen mit Frauke Brüning, Fachbereichsleiterin Soziales und Ordnung, nach Unterbringungsalternativen – zum Beispiel in einer Krippe – gesucht und in der Regel auch gefunden. Nichtsdestotrotz sollen solche Situationen in Zukunft durch neue Tagesmütter vermieden werden.

„Aber auch Väter sind bei uns sehr gern gesehen“, versichert Schulz. Deswegen lautet die offizielle Bezeichnung Tagespflegeperson (TPP), „damit es auch wirklich allen offen steht“. Bisher ist kein einziger Mann als Tagesvater in Barnstorf in Erscheinung getreten. Woran das liegt, können beide nicht konkret beantworten. „Woran liegt das? Gute Frage“, grübelt Schulz. „Ich glaube, das ist einfach noch so in der Gesellschaft drin, dass die Erziehung eher den Frauen vorbehalten ist“, mutmaßt Brüning, während ihre Kollegin guter Dinge ist: „Wir hoffen da auf einen Wandel.“

Jede Tagespflegeperson ist sein eigener Chef

Der könnte im besten Fall begünstigen, dass der Bedarf an TPP auch auf lange Sicht gesichert ist. Wie viele neue Tagesmütter oder -väter genau benötigt werden, sei nur schwer einzuschätzen. „Ich weiß nicht, ob man das überhaupt an einer Zahl festmachen kann“, sagt Schulz. „Tagesmütter arbeiten ja selbstständig mit individueller Wochenstundenzahl.“ Heißt: Jede Tagespflegeperson kann selbst bestimmen, wie viele Kinder sie betreuen möchte oder kann. „Man ist sein eigener Chef“, so Schulz.

Genau dieser Punkt mache den Beruf als TPP in ihren Augen so attraktiv: „Wenn man möchte, kann man zuhause sein, die eigenen Kinder einbeziehen und auch noch etwas Geld verdienen.“ Außerdem arbeiten TPP ihr pädagogisches Konzept selbst aus, sodass Eltern die Möglichkeit haben, aus verschiedenen Angeboten ein passendes auszuwählen – vorausgesetzt, es sind Kapazitäten vorhanden.

Denn es gilt immer die Prämisse, dass maximal fünf Kinder gleichzeitig betreut werden. Es sei denn mehrere Tagesmütter oder -väter schließen sich zu einer Großtagespflege zusammen. Dann ist die Betreuung von bis zu zehn Kindern gleichzeitig möglich, wenn eine der TPP eine abgeschlossene Ausbildung als Erzieher hat. Sonst sind es acht Kinder.

Konzept „Großtagespflege“ in Zukunft?

„Bei uns gibt es dieses Konzept noch nicht“, so Schulz. Die Samtgemeinde sei aber durchaus gewillt, eine Großtagespflege zu ermöglichen. Frauke Brüning stellt dabei in Aussicht, dass „dieses Thema politisch besprochen und anschließend geschaut wird, ob es Fördermöglichkeiten für eine Großtagespflege gibt, wenn Interesse besteht, so etwas hier anzubieten“.

Jetzt ist die Samtgemeinde Barnstorf also auf der Suche nach neuen Tagesmüttern und -vätern. Aber was müssen Interessierte mitbringen, um TPP zu werden? „Grundvoraussetzung ist ein Hauptschulabschluss“, erklärt Claudia Schulz. „Man muss nicht zwangsläufig Erzieher sein“, ergänzt sie. Ein Qualifizierungskurs, der aus 160 Unterrichtsstunden, besteht, und ein Praktikum „bestenfalls bei einer Tagesmutter“ seien notwendig. Doch den Qualifizierungskurs darf nicht jeder einfach so besuchen.

„Persönliche Eignung“ am wichtigsten

Denn am wichtigsten sei laut Frauke Brüning die „persönliche Eignung“. Dafür führe das Jugendamt des Landkreises Diepholz ein Vorgespräch mit den Bewerbern. Erst danach geht es zum Qualifizierungskurs. „Das Vorgespräch findet meistens in den Räumen der angehenden Tagesmutter statt. Dort wird auch geprüft, ob es für Kinder sicher ist“, erklärt die Fachbereichsleiterin. Als Beispiel nennt sie einen nicht gesicherten Teich. „Wer in diesem Fall Tagesmutter werden will, muss dafür sorgen, dass der Teich eingezäunt wird.“

Dafür stellt die Samtgemeinde freiwillige finanzielle Zusatzleistungen zur Verfügung. „Am Anfang zahlen wir pro Betreuungsplatz 100 Euro“, so Brüning. „Das ist für die Grundausstattung da.“ In den dann folgenden Jahren verringert sich dieser Betrag um 50 Euro pro Kind. „Aber wir fördern auch Fortbildungen.“ Die Kosten für den Qualifizierungskurs tragen die künftigen TPP zwar zunächst selbst, „aber sobald sie Betreuungsplätze in der Samtgemeinde anbieten, erstatten wir ihnen die Kosten“.

Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm betont die Relevanz der TPP für die Kommune: „Tagespflegeperson sind eine ganz wichtige Säule unserer Kinderbetreuung.“ Auf der einen Seite entlasten sie laut Grimm die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas und Krippen. Auf der anderen Seite sei es für die Verwaltung eine immense finanzielle Entlastung: „70 Kinder. Das ist schon eine Hausnummer. Wenn wir für sie eine Kita bauen müssten, will ich mir gar nicht ausmalen, wie teuer das wäre.“

Zur Person: Claudia Schulz Claudia Schulz ist seit Anfang des Jahres die Nachfolgerin von Susanne Best im Familien- und Kinderservicebüro Barnstorf. Die 53-Jährige ist verheiratet, hat drei erwachsene Töchter und lebt in Barnstorf. Claudia Schulz ist gelernte Verwaltungsfachangestellte und arbeitet in Teilzeit im Familien- und Kinderservicebüro.

Zu ihren Aufgaben zählt unter anderem die Koordination der Tagespflegepersonen in der Samtgemeinde Barnstorf. „Ich kümmere mich um die Vermittlung der Anfragen, die bei mir reinkommen“, erklärt sie. Dabei liegt ihr Schwerpunkt darauf, den Arbeitskreis für alle Tagespflegepersonen, der alle zwei Wochen in Barnstorf stattfindet, zu organisieren. „Außerdem gebe ich rechtliche Infos und Fortbildungsmöglichkeiten an die Tagesmütter in unserer Samtgemeinde weiter.“

Noch steht Claudia Schulz am Anfang in ihrem neuen Job, wie sie selbst sagt. Um in Zukunft noch besser Fuß zu fassen können, „bin ich gerade dabei, neue Netzwerke zu knüpfen“.

Außerdem war Claudia Schulz früher bereits selbst als Tagesmutter aktiv. Das begrüßt besonders Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm: „Wir sind froh, dass wir mit Claudia Schulz jemanden mit Vorerfahrung für das Familien- und Kinderservicebüro gefunden haben.“ Schulz selbst glaubt auch, dass ihre frühere Tätigkeit als Tagesmutter Vorteile mit sich bringt: „So kann ich mich besser in die Tagespflege hineinversetzen.“ Kontakt: E-Mail: claudia.schulz@barnstorf.de, Tel. 05442 / 8092130