Barnstorf als „Keimzelle dieser Idee“: Ausweitung der Buslinie 125 zwischen Twistringen und Diepholz

Von: Jannick Ripking

Sie alle leisteten ihren Beitrag zur Erweiterung der Buslinie 125: (von links) Holger Rabbe (Arbeitskreis ÖPNV, CDU-Fraktion), Franka von Seck (ZVBN), Friederike Schierholz (Arbeitskreis ÖPNV, FDP-Fraktion), Ingmar Braunert (Bauamtsleiter Barnstorf), Florian Marré (Bürgermeister Stadt Diepholz), Harm-Dirk Hüppe (Erster Stadtrat Twistringen), Alexander Grimm (Samtgemeindebürgermeister Barnstorf), Cord Bockhop (Landrat), Klaus-Joachim Schmelz (Arbeitskreis ÖPNV, Grünen-Fraktion), Christoph und Anke Borchers (Busunternehmen Borchers). © Jannick Ripking

Die Idee kam aus Barnstorf, Diepholz und Twistringen haben sich angeschlossen: Gemeinsam mit dem Landkreis Diepholz und dem ZVBN weiteten die Kommunen die Buslinue 125 aus.

Barnstorf/Diepholz/Twistringen – 2019 fing es mit einer Idee aus Barnstorf an. Drei Jahre später folgt das Ergebnis: Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) zwischen Diepholz und Twistringen wird erweitert. Konkret: Die Buslinie 125 erhält ab Freitag, 26. August, zusätzliche Fahrten in den Abendstunden und an den Wochenenden an.

Landrat Cord Bockhop traf sich in Barnstorf mit Vertretern der beteiligten Kommunen, des Zweckverbands Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen (ZVBN) und des Busunternehmens Borchers. Barnstorf sei die „Keimzelle dieser Idee“ gewesen, so der Landrat. 2019 wurde dort ein Arbeitskreis gegründet mit dem Ziel, den ÖPNV in der Region zu verbessern. Alle Fraktionen waren darin vertreten und kamen schnell auf die Buslinie 125 zwischen Twistringen und Diepholz. Diese beiden Kommunen und den Landkreis sowie den ZVBN holte der Arbeitskreis mit ins Boot. Herausgekommen ist nun die Erweiterung dieser Buslinie. Die Finanzierung läuft über die Kommunen, den Landkreis und den ZVBN.

Bockhop lobte die interkommunale Zusammenarbeit zwischen Barnstorf, Diepholz und Twistringen: „Die Grundidee ist zwar in Barnstorf aufgekommen, aber nicht nur in einer Gemeinde geblieben. Florian Marré, Bürgermeister der Stadt Diepholz, ergänzte: „Das Vorhaben aus Barnstorf ist bei uns wohlwollend aufgenommen worden.“ Und auch die Stadt Twistringen habe sich gern angeschlossen, versicherte Harm-Dirk Hüppe, Erster Stadtrat von Twistringen. Auch die Unterstützung seitens des Landkreises hatte positive Effekte: „Das hat uns alle motiviert, noch ein bisschen mehr für diese Sache zu tun“, sagte Marré.

Die Haltestellen Twistringen

Twistringen (Gymnasium), Twistringen (Bahnhof), Twistringen (Lindenstraße), Borwede (Jägerkrug), Ridderade (B 51).

Barnstorf

Drentwede (Holzkrug), Drentwede (Bahnhof), Drentwede (Rüstingen), Drentwede (Gasthaus Schütte), Drentwede (Schule), Schmolte (Klopsch), Barnstorf (Waldkater), Barnstorf (Bahnhof), Barnstorf (Schulzentrum), Barnstorf (Osnabrücker Straße), Barnstorf (Rasthaus), Cornau (Logemann), Drebber (Seeger), Jacobidrebber (Friedhof), Felstehausen (Meyer).

Diepholz

Sankt Hülfe (B51), Diepholz (Hindenburgstraße), Diepholz (Stauffenbergstraße), Diepholz (Diemastraße), Diepholz (Krankenhaus), Diepholz (Schulzentrum), Diepholz (Prinzhornstraße), Diepholz (Bahnhof).



Franka von Seck, Vertreterin des ZVBN, erklärte: „Die Buslinie 125 spricht die Freizeitgestaltung an. Das war hier der Fokus.“ Deshalb betreffe die Ausweitung auch hauptsächlich Fahrten am Wochenende beziehungsweise in den Abendstunden. Konkret: Samstags bietet diese Linie tagsüber zwischen 8.30 und 17.30 Uhr Fahrten im Zwei-Stunden-Takt an. Ab 18.30 Uhr fährt der Bus stündlich. Die letzte Fahrt endet samstags um 1.30 Uhr in Diepholz. Sonntags fährt der Bus zwischen 8.30 und 19.30 Uhr alle zwei Stunden.

Das erweiterte Angebot sei wichtig, weil dadurch auch an den Wochenenden die Verbindung zu den Oberzentren Bremen und Osnabrück verbessert werde, erläutert von Seck. Besonders Ortschaften wie Drentwede, Drebber, Borwede oder Sankt Hülfe würden davon profitieren: „Wir brauchten etwas, das parallel zur Bahn läuft“, sagt Marré. „Man kommt mit Zug nach Diepholz, Barnstorf oder Twistringen, aber dazwischen gab es nichts.“ Das ändere sich nun.

Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister fordert: „Jetzt liegt es an uns, dass diese Linie genutzt wird – sonst bringt das Ganze am Ende nicht viel.“ Autofahrer sollen von den ÖPNV-Angeboten erfahren und den Wagen öfter stehen lassen. Anke Borchers vom Busunternehmen Borchers stimmte zu: „Das Umdenken muss jetzt kommen. Wir sind in einer guten Phase dafür.“ Busse seien mittlerweile eine gute Alternative zu Autos. Franka von Seck erklärt, dass der ZVBN die Fahrgastzahlen im Blick behalten und daraus Rückschlüsse ziehen werde. Sie gab zu Bedenken: „Es braucht aber immer eine gewisse Zeit, bis eine neue Buslinie angenommen wird.“

Sie hebt den Landkreis Diepholz generell als ein gutes Beispiel für die Verbesserung des ÖPNV in Niedersachsen hervor: „Wir eröffnen im Kreis Diepholz quasi alle drei Monate eine neue Linie. Das macht wirklich Spaß, weil das echt etwas bewirkt.“

Cord Bockhop weist darüber hinaus auf ein Problem hin, das die Erweiterung vorhandener oder den Ausbau neuer Linien erschwert: „Es fehlen insgesamt die Fahrer. Was nutzen uns Geld oder die Fahrzeuge, wenn sie keiner bewegt?“ Anke Borchers ergänzt: „Wir kommen an unsere Grenzen. Durch die Ausweitung dieser Buslinie bräuchten wir noch zwei oder drei Fahrer mehr.“

Weitere Informationen www.vbn.de Tel. 0421 / 596059