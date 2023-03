„Glanz und Glamour“ fehlen im Barnstorfer Haushalt 2023

Von: Jan Könemann

Teilen

Am Moorweg in Barnstorf will die Wohnbau Diepholz ein weiteres Mehrfamilienhaus bauen. © Jan Könemann

Trotz Fehlbetrag im Ergebnishaushalt, nur geringen Investitionen und fehlender Finanzmittel: Der Barnstorfer Fleckensrat beschließt den Haushalt 2023 einstimmig.

Barnstorf - „Das Resümee fällt durchwachsen aus“, leitete Kämmerer Friedhelm Gieseke sein Fazit zum Barnstorfer Haushalt 2023 ein. Dem vorgetragenen Zahlenwerk fehle es zwar an „Glanz und Glamour“, das müsse aber auch in den richtigen Kontext der vergangenen Coronakrise und aktuellen Krise im Zuge des Ukrainekrieges gesetzt werden, merkte er an. Der Fleckensrat beschloss die vorgelegte Haushaltssatzung am Mittwochabend im Ratssaal des Rathauses einstimmig.

Das „durchwachsene Resümee“ machte Gieseke vor allem an folgenden drei Punkten fest:

Fehlbetrag im Ergebnishaushalt

Erstens: der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag von 126 000 Euro auf. Dieser könne zwar durch Überschussrücklagen aus dem vergangenen Jahr ausgeglichen werden, ist aber angesichts steigender Steuereinnahmen in Höhe von über 400 000 Euro verwunderlich. „Wir haben kein Problem auf der Einnahmeseite“, stellte der Kämmerer fest. Zu erklären sei der negative Betrag durch die steigenden Ausgaben für die Kreis- und vor allem die Samtgemeindeumlage. „Das steckt auch der Flecken Barnstorf nicht mal so eben weg“, machte Gieseke deutlich. Die planerischen Aufwendungen für die Kreisumlage, deren Hebesatz unverändert bei 42,5 Prozent liegt, erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 387100 Euro. Für die Samtgemeindeumlage, die gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 14,71 Prozent angehoben wird, fallen Ausgaben in Höhe von 550 900 Euro über dem Vorjahresniveau an. Im Gesamtvolumen des Ergebnishaushalts stehen den ordentlichen Erträgen in Höhe von rund 9,6 Millionen Euro ordentliche Aufwendungen von über 9,7 Millionen Euro gegenüber.

Geringe Investitionen

Zweitens: die geringen Investitionstätigkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr 2023. „Bei den Investitionen haben wir uns auf das unbedingt Notwendige beschränkt“, gab Gieseke zu. Für die Förderung des Wohnungsbaus, den Unterhalt der Gemeindestraßen sowie der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen werden 165 900 Euro veranschlagt. Im Gegensatz zu den Investitionen im vergangenen Jahr in Höhe von über 2,8 Millionen – hier sei man laut Gieseke „All in“ gegangen – seien in diesem Haushalt eher „smarte Investitionen“ gefragt.

Die mit Abstand größte Investition der Gemeinde in Höhe von 116 300 Euro fließt als Zuschuss für ein weiteres Wohnbauprojekt der Wohnbau Diepholz GmbH am Moorweg. Der Bau des geplanten Mehrfamilienhauses solle laut Gieseke jetzt bald beginnen. Für den Breitbandausbau sind 18 600 Euro veranschlagt. Jeweils 10 000 Euro sind für den Endausbau des Neubaugebietes an der Straße Tillskamp und den Bau eines Regenwasserkanals und eines Regenrückhaltebeckens im Gewerbegebiet am Peperweg eingeplant.

Fehlende Liqudität

Drittens: die fehlende Liquidität. Als „herausfordernd kompliziert“ bezeichnete Gieseke die Liquiditätslage der Gemeinde. Im vergangenen Jahr hat Barnstorf für den Erwerb von Wohnbauflächen insgesamt über 2,6 Millionen Euro ausgegeben. Da die eingeleiteten Flächennutzungs- und Bauleitplanungsverfahren in 2023 nicht abgeschlossen werden, könnten diese Flächen auch noch nicht vermarktet werden. Der Fehlbetrag im diesjährigen Haushalt in Höhe von 198 887 Euro sei hauptsächlich auf diese fehlenden Verkaufserlöse zurückzuführen.

„Bauland zu vermarkten ist schwieriger geworden“, erklärte Kämmerer Gieseke. Steigende Baukosten und ihre ungewisse Entwicklung seien hier die Hauptsorgen der Bürger und mache den Verkauf immer schwieriger. Mit der geplanten Veräußerung der erworbenen Baugrundstücke ab 2024 könne diese „vorübergehende Liquiditätslücke“ aber schon im kommenden Jahr wieder geschlossen werden, blickte Gieseke voraus.

Für die planmäßige Tilgung von laufenden Krediten werden 103 000 Euro veranschlagt. Neue Kredite werden 2023 nicht aufgenommen.

Der Haushalt sei „eine ganz schwierige Kiste“ gewesen, urteilte Friedhelm Gieseke und schloss mit der Umschreibung: „Der Haushalt muss auf die Highlights zwar verzichten, kann aber seinen Verpflichtungen nachkommen, ohne dass die Steuern erhöht werden müssen.“

Das sagen die Fraktionen Mandy Peukert (SPD): „Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Gesamtsituation ist herausfordernd. Wir haben uns bemüht, einen gerechten Haushalt zu finden, ohne die Bürger weiter zu belasten. Kommunalpolitik ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Die Vermarktung der Bauflächen wird ganz wichtig sein.“ Ludolf Roshop (CDU): „Der Haushalt ist solide aufgestellt. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist der Ergebnishaushalt. Bei der Samtgemeindeumlage müssen wir aufpassen. Wir müssen zum Glück keine weiteren Kredite aufnehmen, das ist positiv. Aber wir müssen jetzt langsam mal wieder Gas geben bei der Grundstücksvermarktung.“ Klaus Naber (FDP): „Der Haushalt ist nicht spektakulär, es ist ein Spar-Haushalt. Die Steigung der Samtgmeindeumlage um fast 15 Prozent ist historisch und beängstigend. Ich hoffe, dass sich die globalen Konflikte friedlich lösen lassen – auch im Sinne unseres Haushaltes.“ Klaus Schmelz (Bündnis90/Grüne): „Das ist ein solider Haushalt. Positiv ist, dass die Steuereinnahmen steigen. Was uns aber ein bisschen fehlt, ist der Ausbau von sicheren Radfahrwegen.“ Helmut Klug (WGB): „Ich schließe mich meinen Vorrednern an. Wir werden diesem Haushalt zustimmen.“