Barnstorfer Grundschule hofft auf Unterstützung durch BFDler

Von: Jan Könemann

Die Grundschule Barnstorf sucht für das Schuljahr 2023/2024 noch BFDler. © Ripking

Die Grundschule Barnstorf hat noch zwei freie Stellen im Bundesfreiwilligendienst zu besetzen. Bisher sind kaum Bewerbungen eingegangen. Konrektor Peter Stromann hofft, dass beide Plätze bis zum Beginn des neuen Schuljahres vergeben sind.

Barnstorf – Das alte Schuljahr ist gerade zu Ende gegangen. Viele junge Erwachsene stehen vor der Entscheidung, was sie als Nächstes machen wollen. Dabei geht es zumeist um die Frage: Lehre oder Studium? Doch es gibt auch noch andere Möglichkeiten: zum Beispiel den Bundesfreiwilligendienst (BFD). Die Grundschule Barnstorf hat für das kommende Schuljahr 2023/2024 noch zwei freie BFD-Stellen zu vergeben. Die Nachfrage hält sich bisher jedoch in Grenzen.

Bewerbungen auch oft erst in den Sommerferien

„Wir haben bislang erst eine Bewerbung erhalten“, teilt Peter Stromann, Konrektor der Grundschule Barnstorf, auf Nachfrage der Redaktion mit. Das Bewerbungsgespräch findet in der kommenden Woche statt. „Die zweite Stelle ist nach wie vor vakant“, unterstreicht Stromann. Doch warum scheint das Interesse an einer Stelle im BFD so gering zu sein? „Die jungen Erwachsenen suchen meistens nach ihrem Schulabschluss zunächst eine Ausbildung oder einen Studienplatz“, meint Peter Stromann. Dies sei auch normal und „völlig verständlich“. Für diejenigen, die keinen Ausbildungs- oder Studienplatz bekommen, würde ein BFD dann aber auf einmal interessant werden. „Daher kommen Bewerbungen oftmals auch erst in den Sommerferien“, weiß der Konrektor.

Er spricht aus Erfahrung. Seit sieben Jahren bietet die Grundschule Barnstorf Stellen im BFD an. „Seitdem haben wir auch immer mindestens einen BFDler bei uns gehabt, meistens sogar zwei“, berichtet Stromann. Natürlich sei es in der Vergangenheit auch schon einmal vorgekommen, dass eine Zusage kurzfristig zurückgezogen wurde und die Schule dann nur eine Stelle besetzt hatte. „Aber das hing dann damit zusammen, dass die Personen noch eine Lehrstelle oder einen Studienplatz gefunden hatte“, erinnert sich Peter Stromann.

Praktische Erfahrungen sammeln

Für den Konrektor der Barnstorfer Grundschule sind die Erkenntnisse und Fähigkeiten, die ein BFDler in dieser Zeit sammelt, sehr wertvoll. „Die jungen Erwachsenen können sich nach Beendigung der Schule in der Praxis direkt ausprobieren“, nennt er einen positiven Aspekt. Dies sei vor allem dann sinnvoll, wenn danach eine Ausbildung zum Erzieher, ein Lehramtsstudium oder Ähnliches folgen sollte. „Das kam bei uns schon oft vor“, verrät Stromann. Die allgemeinen Erfahrungen im BFD sind seiner Meinung nach aber auch für diejenigen wichtig, die eine andere berufliche Richtung einschlagen wollen.

Das Aufgabenfeld eines BFDlers in der Grundschule Barnstorf ist vielfältig. Es reicht von der Unterstützung der Lehrkräfte und der pädagogischen Mitarbeiter im Unterricht und in den Pausen über persönliche Hilfestellung für einzelne Kinder bis hin zur Übernahme einer eigenen Arbeitsgemeinschaft (AG). „Grundsätzlich gilt, dass wir offen sind für die persönlichen Talente. Tanzt jemand beispielsweise in seiner Freizeit, darf er gerne auch eine Tanz-AG anbieten“, macht Peter Stromann das BFD in der Grundschule für mögliche Bewerberinnen und Bewerber schmackhaft.

BFDler auch bei Kindern beliebt

Die Besetzung der zwei freien Stellen würde auch bei den Kindern gut angekommen, ist sich der Konrektor sicher. „Die Kinder finden die BFDler auch immer sehr interessant, weil sie eben noch keine Lehrkräfte sind, aber trotzdem mit ihnen spielen und lernen“, beschreibt er. Ohnehin hätte die Grundschule bislang nur gute Erfahrungen mit dem BFD gemacht. „Zwei ehemalige BFDlerinnen arbeiten sogar weiterhin bei uns als pädagogische Mitarbeiterinnen“, freut sich Stromann. Aber auch unabhängig von der eigenen Grundschule in Barnstorf kann er ein BFD nur empfehlen. „Bei einigen BFDlern zeigte sich, dass der Wunsch, beruflich etwas mit Kindern zu machen, gefestigt wurde oder gar erst entstanden ist.“

Eine mögliche Nichtbesetzung der Stellen wäre laut Stromann „schon sehr schade“, hätte aber keine negativen Auswirkungen auf den Schulalltag, versichert er. „Wir planen erst einmal so, als hätten wir keine BFDler für das kommende Jahr zur Verfügung, denn diese dürfen zum Beispiel eine erkrankte Lehrhaft auch nicht alleine vertreten“, merkt er an.

Gleichzeitig macht Peter Stromann deutlich: „Wir könnten die Unterstützung gerade in Zeiten des Lehrkräftemangels gut gebrauchen.“