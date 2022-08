Barnstorf erhält Schmähpreis wegen zu vieler „steriler“ Gärten

Von: Jannick Ripking

Dieser Vorgarten hat unter anderem dazu beigetragen, dass die Samtgemeinde Barnstorf den „Terror-Gardening-Award“ erhielt. © Jannick Ripking

Die Satire-Seite „Gärten des Grauens“ hat die Samtgemeinde Barnstorf mit dem „Terror-Gardening-Award“ ausgezeichnet. Diesen Schmähpreis für besonders umweltschädliche und unschöne Gärten vergibt Ulf Soltau als Betreiber der Facebook- und Instagram-Kanäle monatlich in den Sozialen Medien. Auf ihn prasseln Beschwerden ein.

Barnstorf – Die Samtgemeinde Barnstorf hat es erwischt: Die Satire-Seite „Gärten des Grauens“ hat die Kommune an der Hunte mit dem „Terror-Gardening-Award“ ausgezeichnet. Diesen Schmähpreis für besonders umweltschädliche oder unschöne Gärten vergibt Ulf Soltau monatlich in den Sozialen Medien. Er ist der Betreiber der Facebook- und Instagram-Känale von „Gärten des Grauens“, die jeweils mehr als 100 000 Follower haben.

Diese Negativ-Auszeichnung für Barnstorf schlug hohe Wellen bei Facebook. Empörte, hämische, gehässige und fast schon beleidigende Kommentare häuften sich. Bei dem „Terror-Gardening-Award“ handelt es sich um Satire. „Meine Seite ist klar als solche zu erkennen“, sagt Ulf Soltau. Er will mit „Gärten des Grauens“ humorvoll auf Missstände hinweisen, erklärt er. Denn letztendlich seien Schotter- oder Steingärten eine „Sünde für die Zukunft“ und ein „ökologisches Desaster“. 2017 rief Soltau „Gärten des Grauens“ ins Leben. Er sagt: „Ich bin gerne in den Sozialen Medien unterwegs und dort habe ich gesehen, dass in vielen Foren Schottergärten bejubelt wurden. Ich finde das beschämend. Deswegen habe ich meine eigene Seite geschaffen.“ Seitdem vergibt er den Schmähpreis. Dabei verwende er ganz bewusst überspitzte und ironische Formulierungen.

Ulf Soltau beansprucht allerdings keine absolute inhaltliche Richtigkeit für die Vergabe der Auszeichnung. „Das ist kein Qualitätsjournalismus, den ich betreibe“, erklärt er. Es gebe auch keine professionelle Jury, die an der Preisvergabe beteiligt ist.

Aber warum ausgerechnet die Samtgemeinde Barnstorf? „Im Prinzip hätte es auch jede andere Kommune treffen können“, sagt Soltau. Den Preis verleihe er hauptsächlich aufgrund der vorhandenen Daten: „Ich bin auf meine Follower angewiesen, die mir Bilder von diesen Gartenverbrechen schicken. Ich brauche mindestens zehn, besser 20 Bilder, die das belegen.“ Für den Monat August seien jetzt besonders viele Fotos von Schottergärten aus Barnstorf bei ihm eingegangen. „Das waren mehr als 40“, sagt er. Die Fotos seien nicht von einer einzigen Person, sondern von vielen eingereicht worden.

Das habe gereicht, um die Samtgemeinde Barnstorf mit dem Award auszuzeichnen. „In der Masse hat mich das schon schockiert“, sagt Soltau. „Das sieht so steril aus. Auf den Bildern ist kaum ein Wildkraut zu sehen. Das sind im Grunde tote Flächen, und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.“

Nach der Veröffentlichung sei der Betreiber der Satire-Seiten von einigen Grundstückseigentümern angeschrieben worden, er solle die Bilder aus dem Internet entfernen. Teilweise sei ihm sogar mit rechtlichen Schritten gedroht worden. „Aus Barnstorf kamen überraschend viele solcher Nachrichten“, meint Soltau. Doch er sieht das gelassen, denn er weiß, dass er rechtlich auf der sicheren Seite ist.

Auch dieses Grundstück in Barnstorf war Ulf Soltau, „Gärten des Grauens“-Betreiber, ein Dorn im Auge. © Ripking, Jannick

Ulf Soltau wohnt in Berlin, persönlich war er noch nie in Barnstorf. „Es kann gut sein, dass es in Barnstorf auch Gegenbeispiele – schöne und grüne Flächen – gibt. Das weiß ich nicht, aber darum geht es mir auch nicht“, sagt er. „Ich möchte ein Umdenken, in der Kommunalpolitik bewirken“, erzählt der Diplom-Biologe. „Dieser Award hat schon viele politische Diskussionen losgetreten“, sagt Soltau stolz. Vorherige Gewinner des Preises hätten bei der Ausweisung neuer Wohngebiete mittlerweile sogar schärfere Auflagen im Sinne der Umwelt geschaffen.

Und wie reagiert die Samtgemeinde Barnstorf? „Auch wir haben von der Verleihung natürlich etwas mitbekommen“, sagt Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm stellvertretend für die Verwaltung. „Den Flecken Barnstorf oder eine der Mitgliedsgemeinden pauschal als Garten des Grauens zu bezeichnen, halte ich aber für völlig überzogen“, meint er. Das werde der positiven Entwicklung der Samtgemeinde nicht gerecht.

Persönlich sehe Grimm die Steingärten wie Ulf Soltau kritisch, „nur muss man auch den Grund dafür hinterfragen“. Grimm nennt zwei Beispiele: „Sind es ältere Menschen, die eine entsprechende Pflege körperlich nicht mehr leisten können? Oder Personen, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit keine Zeit haben?“

Bisher sei es so, dass die Bebauungspläne in den Mitgliedsgemeinden wenige bis keine Festlegungen hinsichtlich der Gestaltung der Gärten beinhalten. Es sei der Wunsch der Politik, „den Bauwilligen bei der Gestaltung des Grundstücks möglichst viel Handlungsspielraum zu gewähren“.

Aber auch ohne diesen Preis seien Schottergärten schon in den verantwortlichen Gremien Thema gewesen. „Das in Mode gekommene Anlegen von Steingärten hat auch in den zurückliegenden Beratungen zu Diskussionen – die sich in Anbetracht des Klimawandels verstärkten – geführt“, so Grimm. Daher, versichert er, werde die Verwaltung bei der Aufstellung künftiger Bebauungspläne verstärkt auf Umweltfaktoren achten. „Wichtig ist dabei aber, die Bauwilligen nicht unverhältnismäßig in ihren Freiheiten zu beschränken“, sagt er.