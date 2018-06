Entenrennen beim „Huntezauber“ wird noch größer

Barnstorf - Der Flecken Barnstorf stellt für den „Huntezauber“ am Sonnabend, 4. August, ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine.

Nach der erfolgreichen Premiere vor zwei Jahren sollen wieder Vorführungen und Aktivitäten für Jung und Alt geboten werden. Dabei dürfen sich die Besucher auf das beliebte Entenrennen freuen. Die Barnstorfer Fördergemeinschaft will den Wettbewerb wieder auf der Hunte ausrichten.

Vor zwei Jahren sind 1000 quietschgelbe Kunststoff-Enten in den Geschäften veräußert und dann am Veranstaltungstag flussabwärts geschickt worden. „In diesem Jahr erhoffen wir uns, sogar 1300 Enten an den Mann und an die Frau bringen zu können“, kündigt der Vorstand der Fördergemeinschaft an. Die Ausrichter wollen die Enten in Kürze in den örtlichen Handel geben.

Die Kunden können die Enten dann leihweise zum Preis von einem Euro erwerben. Der Wettbewerb verspricht nicht nur Spaß und Spannung beim Zuschauen. Die Teilnehmer können mit Glück auch Einkaufsgutscheine im Wert von bis zu 250 Euro gewinnen. Nach Angaben der Fördergemeinschaft soll es insgesamt 25 Preise geben.

sp