Diepholzer werben in Barnstorf für den Großmarkt 

Barnstorf - Von Sven Reckmann. Die Zirkus-Keulen lagen schon bereit für Florian Marré: Der neue Diepholzer Bürgermeister soll gewisse Fertigkeiten in der Jonglage haben, wusste Einrichtungsleiter Reinhold Bömer gestern Vormittag beim Besuch der Diepholzer Großmarkt-Orgler im Barnstorfer Welthaus.

Aber Marré war leider terminlich verhindert und auch sonst fand sich niemand, der diesen Part einnehmen wollte.

Aber auch ohne das Stadtoberhaupt war eine stattliche Gruppe aus Diepholz gekommen, um für den Großmarkt Werbung zu machen und die Barnstorfer aus der ganzen Samtgemeinde offiziell einzuladen.

Untermalt wurde die Einladung durch Drehorgel-Klänge. Erstaunlich, was das Gerät alles zu Gehör bringen konnte, von den „Rivers of Babylon“ über „Heute haun wir auf die Pauke“ bis hin zu „Tulpen aus Amsterdam“, die dem niederländischen Delegationsmitglied Martin Kalkwarf natürlich gut gefielen.

Die Diepholzer Orgel-Gruppe bildeten Marktausschuss-Vorsitzender Heino Langhorst, Susanne Huntemann, Jolanta Malan, Hans-Ulrich Püschel, Ingo Estermann, Ljiljana Zeisler, Martin Kalkwarf, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters Michael Klumpe und Hartmut Grewe als Fahrer.

Empfangen wurde die Gruppe von Samtgemeindebürgermeister Jürgen Lübbers, Allgemeiner Vertreter Detlef Moss, Ludolf Roshop, Frauke Brüning, Theo Amelung und Ingmar Braunert sowie natürlich von den Hausherrn, Regina und Reinhold Bömer.

Hans-Ulrich Püschel bedankte sich für die Gastfreundschaft im Welthaus und lud die Barnstorfer hochoffiziell und auch in schriftlicher Form zum 638. Großmarkt ein, der von 20. bis 23. September stattfindet. Im besonderen Blickpunkt dabei stand der Empfang der Stadt am Freitag zum Viehmarkt, „aber man kann natürlich gern auch an allen anderen Tagen kommen“, schob Püschel schmunzelnd hinterher.

„Unterfüttert“ wurde die Einladung mit hochprozentigem „Diepholzer Schlossgeist“ als Beigabe. „Weil die Wartezeit bis zum Großmarkt noch so lang ist.“

„Vor drei Jahren haben wir unseren Markt aufgegeben“, schnitt Lübbers das Thema Krammarkt an. Der Markt sei letztlich „out“ gewesen, Huntezauber hingegen „in“. „In Diepholz zeige sich aber, dass der Großmarkt nach wie vor ,in‘ ist“, so Lübbers und dankte für die Einladung.

Hingewiesen wurde auch auf Kartoffeltage, Weinfest und das Nachbarschaftsfest „CrossCulture“, die am Wochenende 8. und 9. September auch in Barnstorf volles Programm bieten.

Für den „Schlossgeist“ revanchierten sich die Barnstorfer mit „Donstorfer Doppelkümmel“. Beides wurde selbstverständlich im Welthaus noch nicht angetastet – hier herrscht schließlich Alkoholverbot.

Eingangs hatte Reinhold Bömer die Einlader im Welthaus zu einem „fairen Frühstück“ begrüßt und kurz die Geschichte des Hauses beleuchtet. Mittlerweile sei die Einrichtung weit über die Grenzen Barnstorfs hinaus bekannt und vor einem Jahr vom Niedersächsischen Kultusministerium als „außerschulischer Lernort“ ausgezeichnet worden.

Über diesen berichtete Regina Bömer kurz im Anschluss. Sie stellte die Ausstellung „Kakaowelten“ vor, bei denen Schülern die Themen fairer Handel und Gerechtigkeit im Handel nähergebracht werden soll. „Regional ist das neue Bio“, nach diesem Motto seien auch die Bestandteile des Frühstücks fast komplett von heimischen Erzeugern gekommen.

Die gut gestimmte Diepholzer Delegation hatte am Morgen zunächst Steinfeld angesteuert, bevor es nach Barnstorf ging. Anschließend standen noch Sulingen, Rehden und dann der Abschluss in Vechta auf dem Programm. Trotz des gerade erst verklungenen Stoppelmarkt-Trubels sollen die Vechtaer – so will es ein Delegations-Mitglied aus sicherer Quelle erfahren haben – schon ganz „heiß“ auf den Besuch beim Frühschoppen in Diepholz sein. Sie sind spätestens seit gestern eingeladen.