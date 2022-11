Weiter Diskussionen um geplantes Gewerbegebiet in Drebber am Alten Bahnhof

+ © Jannick Ripking Fast alle Plätze auf der Zuschauertribüne im Barnstorfer Rathaus waren belegt. Auch im Ratssaal selbst saßen Zuhörer. © Jannick Ripking

Das Aufregerthema von Drebber, ein geplantes Gewerbegebiet mit Schüttgutanlage, geht in seine nächste Runde. Im Bauausschuss der Samtgemeinde Barnstorf sorgte das Thema für reichlich Fragen und Diskussionen.

Barnstorf / Drebber – Das Aufregerthema von Drebber geht in seine nächste Runde. Die Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) mit seinen drei Teilbereichen „Alter Bahnhofsweg“, „Im Kurzen Busch“ und „Poggenburg“ (wir berichteten) sorgt weiter – wie schon bei der Gemeinderatssitzung in Drebber – für erhitzte Gemüter. Es geht um die Ausweisung eines Gewerbegebietes, das auch eine Schüttgutumlage beinhaltet, die auf wenig Gegenliebe zu stoßen scheint. Dieses Mal stand das Thema auf der Tagesordnung des Bauausschusses der Samtgemeinde Barnstorf. 35 Zuhörer waren dabei. Wieder stellten sie die gleichen Fragen, wieder erhielten sie die gleichen Antworten. Merkliche Unzufriedenheit auf beiden Seiten.

Das Ergebnis vorweg: Der Bauausschuss empfiehlt dem Samtgemeindeausschuss, der nicht öffentlich tagt, die erneute öffentliche Auslegung des geänderten FNP mit gleichzeitiger Behördenbeteiligung zu beschließen. Einzig Klaus-Joachim Schmelz (Grüne) stimmte gegen die Empfehlung der restlichen Ausschussmitglieder.

Bei der ersten öffentlichen Auslegung sind Stellungnahmen von verschiedenen Anliegern und Behörden eingegangen. Diese hat die Verwaltung abgewogen und in den FNP eingearbeitet. Der aktuelle Entwurf und die Stellungnahmen sind auf der Homepage der Samtgemeinde Barnstorf einzusehen.

Interessant dabei ist, dass sich die von privaten Einwendern eingegangenen Stellungnahmen auf den Teilbereich 3 „Poggenburg“ beziehen. Während der jüngsten Ausschusssitzung ging es vorrangig um den Teilbereich 1 mit der Schüttgutanlage, zu dem keine Stellungnahmen nach der ersten öffentlichen Auslegung von Privatpersonen eingegangen waren.

Einwohner fühlen sich nicht gehört

Der direkte Anwohner Burghart Schmidt meldete sich als erster zu Wort: Er habe vor geraumer Zeit ein Schreiben an Barnstorfs Samtgemeindebürgermeister mit „einer Reihe von Fragen“ verschickt, um sich als direkter Anwohner auf die Sitzung vorbereiten zu können. „Ich habe aber bis heute keine Antwort erhalten“, monierte er. „Ich wüsste gerne, ob das bei Ihnen diskutiert worden ist und wann ich mit den Antworten rechnen kann.“ Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm war bei dieser Sitzung nicht anwesend, sodass die stellvertretende Bauamtsleiterin Claudia Emker antwortete: „Ich weiß, dass das Schreiben eingegangen ist. Ich denke, dass sich Herr Grimm zu gegebener Zeit damit befassen und das Schreiben beantworten wird.“

Der Teilbereich 1 umfasst ein Gebiet von rund 31 Hektar. Zuhörerin Elke Oelmann wollte wissen, wie viel dieser Fläche bebaut wird: „Ist für fast die Hälfte ein Bebauungsplan in Arbeit?“ Emkers Antwort: „Es ist knapp weniger als die Hälfte.“ Daraus lässt sich schließen, dass nach jetzigem Stand etwa 15 Hektar bebaut werden – sechs Hektar sind dabei für eine Schüttgutanlage vorgesehen.

Bürgerin Angelika Kuder stellte eine Frage, die nicht zum ersten Mal gestellt wurde: „Ist mittlerweile bekannt, wer dort die Schüttgutanlage errichten möchte?“ Diese Frage sei nach wie vor nicht beantwortet worden. Emker erklärte, dass das zu diesem Zeitpunkt noch nicht öffentlich gemacht werden müsse: „Wir sind noch nicht im Aufstellungsverfahren.“ Kuders Reaktion: „Wir werden total hängen gelassen – ... und immer diese Ungewissheit. Wir können uns doch gar nicht einbringen.“

Applaus für Gegner der Planänderung

Das Bild, dass die Gegner der Änderung des FNP in der Minderheit sind, das während der jüngsten Gemeinderatssitzung von Drebber aufkam, kehrte sich bei der Bauausschusssitzung um. Dieses Mal machte es den Anschein, dass der Großteil der 35 Zuhörer auf der Seite von Burghart Schmidt und anderen, die den neuen FNP ablehnen, steht. Schmidt und Kuder erhielten nach ihren Aussagen Applaus von den meisten Zuhörern. Für neutrale Beobachter wird die tatsächliche Stimmungslage immer weniger greifbar.

„Was da passieren wird, das ist der Oberhammer. Da leiden die Menschen und die Tiere“, sagte Kuder über die in Drebber geplante Schüttgutanlage und erntete dafür Applaus. „Die Grundstücke verlieren an Wert. Wie will die Kommune das denn kompensieren?“ Auf dem Gebiet von sechs Hektar werde sehr viel Natur zerstört, sagte Kuder. „Wie wäre es denn mit einem Solarpark?“ Das sei gesetzlich in Niedersachsen nicht möglich, erklärte Ausschussmitglied Björn Drebbermüller (CDU).

Anwohnerin Donate Günther wunderte sich darüber, dass sie aus ihrer Sicht keine sinnvolle Argumentation in der Begründung der Kommune findet, die die Ausweisung eines Gewerbegebietes in Drebber rechtfertigt, obwohl „die Gesetzgebung das bei einem solchen Großprojekt wie diesem vorsieht“. Das versiegelte Land sei unwiederbringlich verloren. „Es kann nicht sein, dass die einzige Begründung ,Der Betrieb wünscht sich hier anzusiedeln‘ ist. Ich fühle mich da als Bürgerin nicht ernst genommen.“ Aus ihrer Sicht sind die Bürger nicht in der Form beteiligt worden, wie sie hätten beteiligt werden sollten. Darauf erhielt sie keine Antwort von der Verwaltung.

Burghart Schmidt meinte, dass „das, was Sie hier planen, jeder modernen Planung widerspricht“. Dieses Vorhaben fuße nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Auch er sieht die Bürger nicht ausreichend beteiligt: „Die Sitzungen haben zwar stattgefunden, aber die Informationen wurden nicht gegeben.“ Es fehle schlicht an konkreten Antworten. Auch für seine Ausführungen erhielt Schmidt Applaus.

Ben Overbecke bricht Lanze für die Politik

Ausschussvorsitzender Karsten Brokering kann die Bedenken und die Betroffenheit der FNP-Gegner verstehen. „Ich bin da auch gespaltener Meinung. Auf der einen Seite verlieren wir jeden Tag Hunderte Hektar in Deutschland, die versiegelt werden. Aber auf der anderen Seite erwarten wir auch einen hohen Sozialstandard, wir erwarten tolle Kindergärten und EDV-gerechte Schulen.“ Das müsse auch geleistet werden. Und das gehe nur über Gewerbesteuereinnahmen, die ein neues Gewerbegebiet mit sich bringe.

Ben Overbecke (SPD) reagierte auf den Vorwurf, die die Politik nehme die Kritik der Bürger nicht wahr: „Ich höre Sie, aber ich gehorche Ihnen nicht. Ich muss die Interessen aller berücksichtigen – auch derjenigen, die sich in Drebber neu ansiedeln möchten.“ Dabei müsse ein gewählter Politiker zukunftsorientiert handeln und Gewerbetreibenden die Möglichkeit bieten, sich in Drebber entwickeln zu können.

Mandy Peukert (SPD) trat mit einer Bitte an die Verwaltung heran: „Ich wünsche mir eine transparente Darstellung der nächsten Schritte. Ich glaube, daran hakt es. Wenn da noch Informationsveranstaltungen geplant sind, dann sind die wichtig, gut und richtig.“ Sie erhoffe sich, dass die Bürger darüber informiert werden, wie die Kommune Transparenz herstellen will. „Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass hier gemauschelt wird.“