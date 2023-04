Die „Villa Blume“ entsteht: Neuer Wohnraum für Barnstorf

Von: Jannick Ripking

Ein symbolischer Akt: Manuel Geisler (Bauleitung Architekturbüro Haves & Hogt), Henning Levin (Firmenkundenberatung Volksbank Sulingen), Stefan Bruns (Investor), Thomas Haves (Inhaber Architekturbüro Haves & Hogt), Mario Weiland (Geschäftsleiter Fangmeier Bauunternehmen), Maximilan und Janneck Bruns (Bauprojektbetreuer/von links) beim ersten Spatenstich für die „Villa Blume“. © Jannick Ripking

Der Spatenstich für die „Villa Blume“ ist erfolgt. Stefan Bruns investiert in den Neubau an der B51 eine Millionensumme. Platz für zwei bereits vermietete Praxen sowie Wohnungen entsteht. Fertigstellung soll in der ersten Jahreshälfte 2024 sein.

Barnstorf – Barnstorf benötigt dringend Wohnraum, meint Stefan Bruns. Also schafft er welchen: Er lässt zurzeit als privater Investor im Ortskern an der Osnabrücker Straße ein Gebäude mit zehn Wohneinheiten und zwei Praxisräumen im Erdgeschoss bauen. Es trägt den Namen „Villa Blume“. Kostenpunkt: „Das Investitionsvolumen liegt in Millionenhöhe – deutlich im siebenstelligen Bereich.“ Genauere Angaben machte Stefan Bruns nicht.

Die Bauarbeiten auf dem rund 1 400 Quadratmeter großen Gelände haben begonnen, der obligatorische Spatenstich ist vollzogen. Das Architekturbüro Haves & Hogt aus Vechta hat den dreigeschossigen Gebäudekomplex mit zwei Vollgeschossen geplant. Die Volksbank Niedersachsen-Mitte unterstützt das Vorhaben als Finanzierer. Investor und Bauherr Bruns beschreibt das Projekt als „hochmodern, energieeffizient und den höchsten energetischen Standards“ entsprechend. Er hofft, dass die Villa Blume in der ersten Jahreshälfte 2024 fertiggestellt sein wird.

In den oberen beiden Etagen entstehen zehn altengerechte Wohneinheiten mit Größen zwischen 60 und 100 Quadratmetern. Aber: „Die Wohnungen sind natürlich für das junge Paar und Senioren gleichermaßen geeignet.“ Bruns schließt keine Interessenten vorab aus. Alle Wohnungen werden barrierefrei über einen Aufzug zu erreichen sein. Außerdem wird eine Einheit behindertengerecht geplant. Sie werden nicht zum Verkauf und nur zur Miete angeboten. Die Vermarktung startet laut Stefan Bruns voraussichtlich Ende 2023.

So soll die Villa Blume an der Osnabrücker Straße in Barnstorf aussehen, wenn sie fertig ist. Grafik: Haves & Hogt © Privat

Das Erdgeschoss des Gebäudekomplexes ist der gewerblichen Nutzung vorbehalten. Dort finden auf jeweils 200 Quadratmetern zwei neue Praxen Platz. Wer Interesse hat, kommt allerdings schon zu spät. „Es gibt bereits abgeschlossene Mietverträge“, erklärt Bruns. Die Frage, welche Praxen in die Villa Blume einziehen werden, lässt er allerdings aus rechtlichen Gründen noch unbeantwortet.

Bruns weist auf die Vorteile der zentralen Lage des neuen Gebäudes hin, dessen Betreuung seine Söhne Maximilian und Janneck Bruns als Ansprechpartner während des Baus übernehmen. Er ist überzeugt, dass „es im Moment eine der attraktivsten Flächen in Barnstorf“ für die Schaffung von Wohnraum ist. „Zentraler geht ja fast gar nicht“, so Bruns.

Trotz aller Vorfreude auf die Villa Blume kritisiert Stefan Bruns die bürokratischen Hürden, die im Vorfeld genommen werden mussten. „Es hat viele Auflagen und Anforderungen gegeben, die zu einer langen Planungs- und Genehmigungsphase von mehr als 16 Monaten geführt haben“, ärgert sich der Investor. „Das ist eigentlich zu lange“, meint er.

Jetzt ist der Bau gestartet, aber nicht ohne öffentliche Konsequenzen: Eine Sperrung des Rad- und Gehweges an der Osnabrücker Straße während der ersten Bauphase sei aus Sicherheitsgründen unvermeidbar. Ohnehin stelle der Bau eine logistische Herausforderung für alle Beteiligten dar, weil er sich direkt an der Bundesstraße 51 befindet. Das klare Ziel: Den Durchgangsverkehr so wenig wie möglich einschränken. „Sobald der Rohbau fertiggestellt ist, wird die Sperrung des Geh- und Radweges wieder aufgehoben und durch einen Gerüsttunnel ersetzt“, erklärt der Bauherr.

Der Name Villa Blume ist übrigens eine Hommage an die frühere Nutzung des Geländes: Dort, wo jetzt der Millionen-Neubau entsteht, hatte einst Blumen Heinrich vor dem Umzug ins Nebengebäude seinen floristischen Betrieb.