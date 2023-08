Was passiert mit der Barnstorfer Jan-Spieker-Bahn?

Von: Jan Könemann

Wie geht es weiter mit der Jan-Spieker-Bahn? Buez-Leiter Oliver Nixdorf (r.) und Buez-Geschäftsführer Jürgen Lübbers führen aktuell Gespräche. © Jan Könemann

Die Zukunft der traditionsreichen Bahn ist nach Einstellung der finanziellen Unterstützung durch die Kommunen ungewiss. Das Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrum (Buez) befindet sich aktuell in Gesprächen, um die Finanzierung und Unterhaltung der Jan-Spieker-Bahn zu klären.

Barnstorf – Sie hat das Kennzeichen „DH - JS - 991“, ist überregional bekannt und steht – wenn sie nicht gerade mit fröhlichen Passagieren von A nach B fährt – auf dem Gelände des Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrums (Buez). Die Rede ist von der Jan-Spieker-Bahn. Finanziert wird sie vom in Barnstorf ansässigen „Förderverein Großes Moor“ und den Samtgemeinden Barnstorf und Goldenstedt – jedenfalls bisher. Die Kommunen haben jetzt mitgeteilt, dass sie ihre finanzielle Unterstützung für die Bahn einstellen. Die Jan-Spieker-Bahn, die auch zuvor mit den Zuschüssen nicht wirtschaftlich war, steht damit vor einer ungewissen Zukunft.

Dass die Kommunen die finanzielle Unterstützung jetzt einstellen, sei laut Buez-Geschäftsführer Jürgen Lübbers verständlich. „Das war eine freiwillige Leistung“, macht er im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung deutlich. Das Buez als Betreiber der Bahn könne das Defizit, welches jetzt noch einmal größer wird, nicht übernehmen. „Wir können das finanziell nicht leisten. Nach Gesprächen mit den Kommunen haben wir die Bahn zum 31. Oktober abgemeldet“, sagt Lübbers. Wie es weitergeht, könne er noch nicht sagen. „Wir befinden uns in Gesprächen mit zwei Interessenten, die dieses Defizit eventuell übernehmen würden“, teilt Lübbers mit. Konkretes gebe es aber noch nicht zu berichten.

Viele Erinnerungen

Die Jan-Spieker-Bahn, die ursprünglich als Verbindung zwischen dem Buez und dem Naturschutz- und Informationszentrum (NIZ) in Goldenstedt gedacht war, fährt seit 2007 jährlich von März bis Oktober in Barnstorf und Umgebung umher. Von November bis Februar ist sie abgemeldet und steht auf dem Buez-Gelände. In den ersten Jahren wurde sie vermehrt von Privatpersonen für Geburtstage oder Ähnliches gebucht. Gerade zu Beginn habe es mit der Bahn auch viel Ärger gegeben, erinnert sich Lübbers. „Da kam es auch schon mal vor, dass sie einfach stehen geblieben ist“, erzählt er und lacht dabei. Lübbers selber hat die Jan-Spieker-Bahn zu seiner Abholung als Schützenkönig und bei seiner Verabschiedung als Bürgermeister genutzt. „Da hängen Erinnerungen dran. Wir haben sehr viel mit der Bahn erlebt“, schwelgt er ein bisschen in der Vergangenheit.

Zuletzt wurde die Jan-Spieker-Bahn laut Lübbers eher in Verbindung mit einzelnen Events und Veranstaltungen genutzt. „Sie wurde zum Beispiel für Fahrten zum Reload-Festival in Sulingen und dem Appletree-Garden-Festival in Diepholz eingesetzt“, nennt der ehemalige Bürgermeister zwei Beispiele. Die Fahrten in der Bahn seien durchweg beliebt gewesen – und sind es noch.

Hoher organisatorischer Aufwand

Neben diesen positiven Aspekten sei aber auch ein „hoher organisatorischer Aufwand“ mit der Unterhaltung der Jan-Spieker-Bahn verbunden, erzählt Buez-Leiter Oliver Nixdorf. Außerdem seien die Auflagen zum Betrieb der Bahn in den letzten Jahren immer größer geworden. „Die Bahn muss vierteljährlich eine Sicherheitsprüfung durchlaufen“, nennt Nixdorf ein Beispiel. All das sind weitere Kostenpunkte, die nun nicht mehr gedeckt werden können. „Wir wissen noch nicht, wie die Zukunft aussehen wird“, meint Nixdorf. Er würde es „persönlich sehr bedauern“, wenn keine Lösung gefunden werden würde. Die Jan-Spieker-Bahn würde immer auch mit dem Buez in Verbindung gebracht werden. „Das wäre auf jeden Fall sehr schade“, meint Oliver Nixdorf, verweist aber auf die aktuell laufenden Gespräche. „Wir arbeiten im Hintergrund sehr intensiv an einer Lösung.“

„Wir müssen die Entscheidung der Kommunen auf jeden Fall akzeptieren und tun das auch“, sagt Jürgen Lübbers. Man müsse jetzt schauen, wie es weitergeht. Doch auch wenn ein Käufer für die Jan-Spieker-Bahn gefunden wird, ist das nicht gleichbedeutend mit dem Erhalt der traditionsreichen Bahn. „Selbst wenn das Defizit übernommen wird, ist da immer noch die Frage nach der Betriebserlaubnis“, gibt Oliver Nixdorf zu bedenken. Dies sei „ein dickes Fragezeichen“, betont er.

Entscheidung bis Februar 2024

Der Zeitraum für eine Entscheidung ist laut Lübbers von jetzt an bis Februar 2024. Nixdorf und er sind sich einig: „Wir würden begrüßen, wenn es weitergeht. Uns ist aber wichtig, dass die Bahn nicht ganz entsorgt wird.“