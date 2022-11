„Ich habe meine Zweifel“: Was halten die Barnstorfer vom Bürgergeld?

Von: Jannick Ripking

Was halten die Barnstorfer vom Bürgergeld? Gar nicht so viel, zeigt eine stichprobenartige Umfrage der Mediengruppe Kreiszeitung im Flecken. Von den rund 20 Befragten mit einer Meinung zum Bürgergeld war keiner von der Sozialreform begeistert.

Barnstorf – Der Bundestag hat gestern das Bürgergeld beschlossen. Geht es nach der Ampelkoalition ersetzt es im kommenden Jahr Hartz IV – mit einem höheren Regelsatz und weniger Sanktionen. Die Opposition allerdings wehrt sich dagegen und könnte diese Sozialreform im Bundesrat noch blockieren. Wie kommt der Beschluss in Barnstorf an? Gar nicht so gut, zeigt eine stichprobenartige Umfrage der Mediengruppe Kreiszeitung im Flecken.

Unter den rund 20 Befragten mit einer Meinung zum Bürgergeld befindet sich keiner, der es in Gänze befürwortet. Der Großteil lehnt es ab oder hat mindestens seine Zweifel. Eine weitere Auffälligkeit: Nur die wenigsten stehen mit Namen zu ihren Aussagen. Und die, die es tun, sind alles andere als überzeugt von der bevorstehenden Sozialreform.

Eine von ihnen ist Marion Sarenski. Sie hält das Bürgergeld für „Schwachsinn“. Sie legt sich fest: „Ich befürworte es nicht.“ Aus ihrer Sicht sei Hartz IV nach wie vor ausreichend, um sozial Schwache zu unterstützen. „Ich fand das in Ordnung“, sagt sie.

„Das macht es doch nicht besser“, findet Elisabeth Müller. Sie befürchtet, dass die Bereitschaft, arbeiten zu gehen, durch das Bürgergeld weiter sinkt. Und dass es Menschen geben könnte, die unberechtigt noch mehr Vorteile daraus ziehen könnten. „Sicherlich nicht jeder. Das will ich damit gar nicht sagen“, schränkt sie ein, „aber ich habe meine Zweifel am Bürgergeld.“

Bürgergeld Wenn der Bundesrat der vom Bundestag beschlossenen Sozialreform zustimmt, dann ersetzt das Bürgergeld im Jahr 2023 das Arbeitslosengeld II (Hartz IV).

Für Alleinstehende beispielsweise steigt der Regelsatz dann um 53 Euro auf 502 Euro. Anspruch auf Bürgergeld hat jeder, der zuvor Anspruch auf Hartz IV oder Sozialgeld hatte.

Im Vergleich zum Arbeitslosengeld II haben Bezugsberechtigte beim Bürgergeld weniger Sanktionen zu befürchten. Dazu gehört eine sechsmonatige Vertrauenszeit, in der Leistungskürzungen ausgeschlossen sind. Leistungsminderungen liegen in jedem Fall nie über 30 Prozent.

Außerdem bleiben Vermögenswerte in Höhe von bis zu 60 000 Euro in den ersten beiden Jahren des Bezugs unangetastet. Das gilt auch für Wohnungen.



Karin Neumann ärgert sich über eine zu geringe Differenzierung beim Bürgergeld: „Diejenigen, die wirklich immer schwer gearbeitet haben, und in Not geraten, die sollen es haben. Aber die, die noch nie gearbeitet haben, obwohl sie gesund sind, beziehen dann ja auch das Bürgergeld. Mit welchem Recht?“, fragt sie und liefert direkt selbst ihre Antwort: „Mit keinem!“ Sie meint: „Ich bin dafür, dass nur echte Bedürftige oder Flüchtlinge dieses Geld bekommen sollten. Bloß wie soll man das differenzieren? Und das ist das Problem.“ Diese Aussage fällt übrigens häufiger auch von denjenigen, die ihren Namen nicht nennen wollen.

Ein anderer beschwert sich darüber, dass die arbeitende Bevölkerung durch diese Sozialreform demotiviert werde. „Ich muss für mein Geld noch richtig malochen“, sagt er. Die Leistungen des Bürgergeldes seien einfach zu hoch: „Ich fahre ja fast besser damit, wenn ich einfach aufhöre zu arbeiten.“

Die Ampelkoalition argumentiert, dass das Bürgergeld dazu diene, Arbeitslose in Zukunft weniger unter Druck zu setzen und mehr zu unterstützen. Das Ziel: Jeden Bezugsberechtigten dadurch langfristig in Arbeit bringen. Dabei dürfe aber niemand unter Generalverdacht gestellt werden, das System ausnutzen zu wollen.

Die Opposition hingegen fordert, Hartz IV beizubehalten und lediglich dessen Regelsätze anzuheben. Das Bürgergeld senke die Motivation, Arbeit zu suchen und auch anzunehmen. Die befragten Barnstorfer sind demnach deutlich näher an der CDU/CSU und AfD als an SPD, Grüne und FDP.

Das legen zumindest die weiteren anonymen Statements nahe: „Ich finde das Bürgergeld ungerecht“, „Es wird dadurch einfach zu viel“, „Das ist ein Freifahrtschein“ oder „Wenn ich darüber nachdenke, bekomme ich schlechte Laune“.