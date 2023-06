Barnstorf: 93 Schülerinnen und Schüler feiern Abschluss an der Christian-Hülsmeyer-Schule

Von: Jannick Ripking

93 Schülerinnen und Schüler aus Barnstorf haben ihren Abschluss in der Tasche. Die Absolventen der Christian-Hülsmeyer-Schule wählten „All eyes on us“ als ihr Motto.

Barnstorf – „All eyes on us“ – „Alle Augen auf uns“: So lautet das Motto des Abschlussjahrgangs 2023 der Christian-Hülsmeyer-Schule (CHS) in Barnstorf. Für ihren großen Tag hätten sich die 93 Absolventen wohl kaum einen besseren Titel einfallen lassen können, denn in der Mensa der Schule drehte sich alles um sie – zurecht, wie das Kollegium betonte.

Von den 93 Abschlussschülerinnen und -schülern erhielten 41 den erweiterten Realschulabschluss, 28 schlossen mit dem Sekundarabschluss I Realschule ab, vier mit dem Sekundarabschluss I Hauptschule und elf Schülerinnen und Schüler hielten ein Zeugnis mit dem Hauptschulabschluss in der Hand. 16 Neuntklässler bleiben der CHS erhalten, weil sie in der zehnten Klasse weitermachen.

„So manche Sorgenfalte eurer Eltern hat sich gelohnt“, sagte Regina Meyer, Leiterin der Schule, stolz und ergänzte: „Vielleicht ist jetzt ja auch die eine oder andere Lachfalte dazugekommen.“ Sie richtete sich an die Abschlussschüler: „Heute seid ihr der Mittelpunkt.“ Entgegen des Mottos gab sie den jungen Frauen und Männern einen Rat mit auf ihren Weg: „Richtet den Blick den Blick auch auf andere. Ich weiß, dass ihr das könnt. Schaut hin, wenn Unrecht geschieht.“

Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm würdigte das Erreichte der jungen Menschen: „Es ist ein Meilenstein für euch.“ Der neue Lebensabschnitt sei mit neuen Erlebnissen, aber auch Herausforderungen verbunden: „Ihr seid bereit, die Welt zu erkunden. Glaubt dabei an euch selbst und gebt niemals auf. Ihr seid die Zukunft und habt das Potenzial, eine bessere Welt zu schaffen.“

Als die Klassenlehrerinnen und -lehrer an der Reihe waren gingen sie wie Meyer auf das Abschlussmotto „all eyes on us“ ein. „Vor sechs Jahren wart ihr hier die Kleinen. Da waren auch schon einmal alle Augen auf euch gerichtet“, meinte Deborah Amberger. Aranka Falter und Björn Thieler fügten an, dass auch die Lehrer während der Schulzeit – insbesondere bei der Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen – die Schüler im Auge hatten. Auch außerhalb der Schulzeit habe immer wieder jemand ein wachsames und aufmerksames auf die Schülerinnen und Schüler geworden“, versicherte Melanie Rüdebusch. Eike Wiese wandelte das Abschlussmotto wegen der Corona-Zeit, die auch an der Schule nicht spurlos vorbei ging, etwas ab: „Viel mehr als die Augen haben wir zwischen FFP2-Maske und Haarschopf in der Zeit von euch gar nicht zu sehen bekommen. Deswegen hieß es in der Zeit: ,Only eyes on us‘.“

Die besten Noten Die besten Schülerinnen und Schüler der jeweiligen Schulzweige haben eine Weiterbildungsprämie in Höhe von 100 Euro von der Kreissparkasse Grafschaft Diepholz erhalten.

Hauptschulzweig: Alina Winkelmann mit dem Notenschnitt 1,9. Realschulzweig: Jolina Stolle und Alexa Hinsch mit dem Notenschnitt 1,6. Gymnasialzweig: Joyce Nölker mit dem Notenschnitt 1,7.

Das Motto spielte dann keine Rolle mehr, als die Schülerinnen und Schüler mit ihren Reden an der Reihe waren: Die Dämme brachen, bei einigen flossen die Tränen. „Es war eine unvergessliche Zeit“, sagte Josefine Bittel. Asina Biro meinte: „Zehn Jahre haben wir jetzt mit Lachen und Weinen überstanden.“ Geraldine Seidel meinte mit feuchten Augen: „Heute ist es so weit, jeder geht seinen Weg.“ Mieke Stuckenburg versicherte, dass sie „immer mit einem dicken Grinsen“ an die Zeit in der Schule zurückdenken werde. Etwas nachdenklicher äußerte sich Lars Eisemann. Er sagte: „Ich bin auch enttäuscht. Ich hätte vieles bestimmt besser machen können. Aber das ist Schule. Man ist hier, um etwas zu lernen.“

Am Rande: Regina Meyer bescheinigte den Absolventen eine fast schon zu disziplinierte Vorbereitung auf die Abschlusswoche: „Am Chaostag war überhaupt kein Chaos. Ihr wart strenger mit euch selbst, als ich es gewesen wäre.“ Es habe natürlich Streiche gegeben, aber am Ende stand nur eine Erkenntnis: „Streifenfrei Fenster putzen, das könnt ihr noch nicht.“