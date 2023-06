Bargeldlos zahlen beim Drebber-Lauf

Von: Jan Könemann

Bargeldlos Getränke kaufen: KSK-Payment-Berater Bendix Winkelmann übergibt das Kartenlesegerät und symbolisch ein Handy an Mitorganisatorin Elke Maschmeyer. © Könemann

Bei der 24. Auflage des Drebber-Laufes am Samstag, 10. Juni wird es eine Neuerung gegenüber den vergangenen Jahren geben. In Kooperation mit der KSK Diepholz bietet der TSV-Drebber als Ausrichter erstmalig bargeldloses Bezahlen an. Ein Konzept, was auch für die Zukunft so geplant ist.

Drebber – Kontaktloses Bezahlen ist nahezu überall schon länger möglich. Mehr und mehr verschwindet das Bargeld aus den Portemonnaies. Dieser Trend ist auch dem TSV Drebber nicht verborgen geblieben. Als Ausrichter des jährlich stattfindenden Drebber-Laufes – in diesem Jahr bereits zum 24. Mal – nutzen die Organisatoren die Veranstaltung erstmalig, um die bargeldlose Zahlungsmethode zu testen. Möglich gemacht wird dies durch eine Kooperation mit der Kreissparkasse (KSK) Diepholz. Am Samstag, 10. Juni, können Teilnehmer und Besucher des Lauf-Events dann erstmals auch ohne Bargeld Getränke kaufen.

Kooperation mit KSK Diepholz

„Wir haben das bei vielen anderen Marathons gesehen und uns dann bei der Sparkasse informiert, ob so was auch hier in Drebber möglich ist“, erzählt Elke Maschmeyer, Vorstandsmitglied und eine der Organisatoren des Drebber-Laufes. Die Antwort war schnell klar: Ja, es ist möglich. Über die neue Kooperation mit der KSK Diepholz – „unabhängig vom ursprünglichen Sponsoring“, wie Sparkassen-Sprecher Ralf Vielhauer anmerkt – ist es den Teilnehmern und Besuchern jetzt möglich, mit Karte, Handy oder Uhr zu bezahlen. Dazu verleiht die KSK ein Kartenlesegerät für das einzelne Event und richtet zusätzlich ein vom Veranstalter auserwähltes Handy als Lesegerät ein. Dieses Handy kann dann dauerhaft zum bargeldlosen Zahlen genutzt werden, das Kartenlesegerät muss zurückgegeben werden.

Diese Neuerung betreffe allerdings vorerst nur den Getränkeverkauf, erklärt Maschmeyer. Speisen an der Grillbude, Softeis sowie auch Kaffee und Kuchen vom Schulförderverein wird weiterhin in bar bezahlt. „Das ist erst einmal ein Testlauf. Wir gehen aber davon aus, dass wir das auch in Zukunft so machen“, meint Elke Maschmeyer. Und auch Getränke können natürlich weiterhin auch in bar bezahlt werden. Gerade die Läuferinnen und Läufer hätten meistens kein Portemonnaie aber eine Uhr oder ein Handy dabei. „Die zeichnen ihre Trainingseinheiten ja alle auf“, weiß Maschmeyer. Um gerade den Teilnehmern, aber eben auch den Besuchern den Zahlungsvorgang zu vereinfachen, habe man sich im Vorstand des TSV Drebber daher für diese Neuerung entschieden.

Sportvereine nutzen das Angebot

Für die KSK Diepholz war die Anfrage aus Drebber keinesfalls die erste. Gerade Sportvereine würden vermehrt auf das Angebot zurückgreifen, erklärt Payment-Berater der KSK Diepholz Bendix Winkelmann. „Wir haben bestimmt schon sechs oder sieben Vereine, die das machen.“ Ralf Vielhauer ergänzt: „Das wird die Zukunft sein.“

Doch wie funktioniert das genau? Eigentlich ganz einfach: „Mit Sparkasse POS können Sie kontaktlose Kartenzahlungen ganz bequem direkt mit Ihrem Android-Gerät annehmen“, heißt es dazu auf der Homepage der KSK. Sparkasse POS ist eine App, die auf dem Smartphone installiert werden muss. Zusätzlich benötigt man dann laut KSK Diepholz nur noch Internetverbindung und einen Händlervertrag zur Kartenakzeptanz. „Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann es eigentlich auch schon losgehen“, meint Winkelmann und fügt hinzu: „Wir helfen dann natürlich gerne bei der Einrichtung der App auf dem Smartphone.“ Die Zugangsdaten für die Nutzung werden per Post zugestellt. Nach der Einrichtung sei die „Handhabe dann relativ simpel“, meint der Payment-Berater.

„Wir schauen einfach mal, wie es läuft“, blickt Elke Maschmeyer gelassen auf den erstmaligen Einsatz dieser Technik. Der Verein wolle diese aber auch künftig bei anderen Veranstaltungen einsetzen – vorausgesetzt, alles läuft nach Plan. „Ich habe bisher von keinerlei Problemen gehört“, kann Winkelmann beruhigen. Und wenn es doch Probleme geben sollte, stehe eine Hotline-Nummer auf dem Kartenlesegerät. „Oder die Leute müssen eben doch noch einmal zur Sparkasse und Geld abheben“, ergänzt Maschmeyer.

Maschmeyer: „Hoffe, dass alle Spaß haben und gesund ins Ziel kommen.“

Abseits der Erwartungen, dass mit der neuen Technik alles glatt läuft, gibt sich die Mit-Organisatorin bescheiden. „Schön wäre es, wenn wir annähernd so viele Kinder dabei haben, wie letztes Jahr. Ansonsten hoffe ich, dass alle Spaß haben und gesund ins Ziel kommen.“ Die Online-Anmeldefrist läuft noch bis morgen, 3. Juni. Danach werden Nachmeldegebühren erhoben.

Und wie viele Anmeldungen sind bis jetzt eingegangen? „Bei den Erwachsenen haben sich bereits mehr angemeldet als zum selben Zeitpunkt im letzten Jahr“, antwortet Maschmeyer. Bei den Kindern werden am heutigen Freitag erst die Anmeldezettel aus den Schulen eingesammelt.

Startzeiten zum Drebber-Lauf 14.30 Uhr: Schüler- und Kindergarten-Lauf (500 m/800 m) 14.30 Uhr: Marathon 16.00 Uhr: 2,34-km-Schülerlauf 16.00 Uhr: 4,7-km-Lauf 16.00 Uhr: 9,4-km-Lauf 16.00 Uhr: Wintershall-Dea-Halbmarathon 16.00 Uhr: Staffelteams (Halb-)Marathon 16.00 Uhr: Staffelteams (Halb-)Marathon – Schulteams und Familien