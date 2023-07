Barnstorfer Ballonfahrer-Festival: Meteorologe gibt grünes Licht

Von: Jannick Ripking

Die Wahrscheinlichkeit, dass beim 16. BBFF in Barnstorf wieder zahlreiche Ballone am Himmel zu sehen sind, ist groß. Für zwei von drei Starts gibt es bereits grünes Licht. © Michael H. Dümer

Der erste Start des Barnstorfer Ballonfahrer-Festivals (BBFF) steht heute Abend an. Der Meteorologe im BBFF-Team gibt grünes Licht, auch für morgen Früh. Nur dritte Start am Samstagabend sei laut Carsten Voss, BBFF-Vorsitzender noch „etwas risikobehaftet“.

Barnstorf – Das Wetter meint es durchaus gut mit dem Barnstorfer Ballonfahrer-Festival (BBFF): Für zwei von drei Starts gibt es bereits grünes Licht. „Heute Abend und morgen Früh starten die Ballone sicher“, sagte Carsten Voss, Vorsitzender des Vereins BBFF, am heutigen Freitagmittag. „Wir haben einen Meteorologen im Team, der das Wetter im Blick hat.“ Nur der letzte Start am Samstagabend stehe noch nicht endgültig fest.

BBFF: Günstige Wetterprognose für die ersten zwei Starts in Barnstorf

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert für heute Abend Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad in Barnstorf. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei zehn Prozent. Der Wind am Boden sollte für einen Ballonstart nicht weit über 18 Kilometern pro Stunde liegen. Laut DWD liegt die Windgeschwindigkeit heute Abend in Barnstorf bei knapp über zehn km/h. Optimale Bedingungen also für den ersten Massenstart des BBFF – heute um circa 19 Uhr.

Ähnlich gut sieht es auch für den zweiten Start am Samstag, 15. Juli, um 5.30 Uhr aus: kaum Wind, Temperaturen um die 20 Grad und eine Regenwahrscheinlichkeit von nur 20 Prozent, so der DWD. „Wir sind guter Dinge“, kommentierte Peter Luther, Pressebeauftragter des BBFF, am Freitagmittag. Ändert sich ganz kurzfristig nichts mehr an der prognostizierten Wetterlage, sind heute Abend und morgen Früh rund 20 Ballone am Himmel über dem Hunteflecken zu sehen.

BBFF: Stärkerer Wind am Samstagnachmittag, Start am Abend „etwas risikobehaftet“

Der Start am Samstagabend gegen 19 Uhr sei hingegen noch „etwas risikobehaftet“, erklärte Carsten Voss. Denn zum Nachmittag erhöhen sich die Windgeschwindigkeiten in Barnstorf laut DWD auf bis zu 25 Stundenkilometern. Böen erreichen sogar bis zu 45 km/h. Das Gute: Gegen Abend, wenn der dritte Massenstart ansteht, soll der Wind wieder abflachen. „Deswegen sind wir zuversichtlich, dass die Ballone auch am Abend starten können“, so Voss.

Sollte der dritte Start aber tatsächlich wegen des Wetters ins Wasser fallen, werde das restliche Rahmenprogramm – unter anderem das imposantere Ballonglühen – nicht wegfallen. Es wäre dennoch „natürlich sehr ärgerlich“, wenn ein Start abgesagt werden müsse, sagte der BBFF-Vorsitzende – für die Veranstalter, die Piloten und Gäste gleichermaßen: „Wir haben viel Zeit und Arbeit in das Festival gesteckt. Die Piloten kommen hier her, um ihrem Hobby nachgehen zu können. Und viele Gäste haben auch Gutscheine für Ballonfahrten bei uns gekauft.“

Außerdem: Unwetter oder Gewitterwarnungen des DWD für Barnstorf liegen während des 16. BBFF nicht vor. Das ist ebenfalls gut für das Festival, denn Peter Luther weiß: „Wenn es eine Gewitterwarnung gibt, wird nicht gestartet.“