Ballonfahrer-Festival in Barnstorf steigt wieder

Von: Jannick Ripking

Heißluftballons über Barnstorf: Der Verein Barnstorfer Ballonfahrer-Festival erwartet 25 bis 30 Teams für das Ballonfahrer-Festival im kommenden Jahr. © Michael H. Dümer

Bunte Heißluftballons sollen im Sommer wieder über den Flecken Barnstorf fahren. Der Verein Barnstorfer Ballonfahrer-Festival rechnet mit 25 bis 30 teilnehmenden Teams. Das Fest ist für den 14. und 15 Juli geplant, die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Barnstorf – Es fahren wieder Heißluftballons über den Flecken. Das Barnstorfer Ballonfahrer-Festival kehrt 2023 nach vierjähriger Abstinenz zurück. „Die Planung wird jetzt von uns auf Hochtouren vorangetrieben“, sagt Carsten Voss, Vorsitzender des Vereins Barnstorfer Ballonfahrer-Festival (BBFF). Bis zum 14. und 15. Juli hat der Vorstand Zeit, das Fest vorzubereiten, denn dann sollen die Ballons in Barnstorf wieder in die Luft steigen.

Das Programm orientiere sich insgesamt am Ablauf der vergangenen Feste. Voss verrät: „Samstag ist natürlich wieder der Haupttag – mit dem üblichen Rahmenprogramm und einem Massenstart am Morgen und am Abend.“ Am Freitag werde es aber bereits den ersten Massenstart geben.

Das Highlight für Samstag sei das „Nightglow“. Was verbirgt sich dahinter? „Da werden die Ballons im Dunkeln beleuchtet“, erzählt der Vorsitzende. „Im Takt der Musik werden die Flammen der Heißluftballons entzündet.“ Voss verspricht eine Show für das Auge. Live-Musik werde es dabei aber nicht geben. Weitere Angaben seien zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu machen. Die Detailplanung stehen noch an.

Das Barnstorfer Ballonfahrer-Festival findet im Zwei-Jahres-Rhythmus statt – zuletzt 2019. Vor zwei Jahren ist es der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. „Wir waren schon in der Planung“, erinnert sich Voss, „aber die Auflagen waren einfach zu hoch. Deswegen mussten wir die Vorbereitung abbrechen.“ Die Einhaltung aller Corona-Regeln wäre laut Vorstand bei einer Veranstaltung der Größenordnung des Barnstorfer Ballonfahrer-Festivals einfach nicht zu gewährleisten gewesen.

Umso erfreuter ist Voss über die Geduld und die Motivation der Teilnehmer des Festivals: „Sie hatten im letzten Jahr schon richtig Lust. Die Rückmeldung für nächstes Jahr ist bisher sehr gut. Wir erwarten wieder 25 bis 30 Teams in Barnstorf.“

Gutscheine für Ballonfahrten Der Verein Barnstorfer Ballonfahrer-Festival (BBFF) bietet wieder Gutscheine für Ballonfahrten beim Festival 2023 an. Diese können bereits jetzt bestellt werden. „Dieses Angebot ist bei den vergangenen Malen super angenommen worden“, berichtet Vereinsvorsitzender Carsten Voss. „Wir bieten die Gutscheine jetzt schon an, weil sie eine gute Geschenkidee für zum Beispiel Weihnachten sind.“ Eine Ballonfahrt kostet 180 Euro pro Person. Kontakt: Ludolf Roshop: Tel. 05442 / 9800, Jens Voss: Tel. 05442 / 2361