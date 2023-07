Badesaison im Barnstorfer Freizeitbad Hunteholz läuft gut an

Von: Jan Könemann

Ein seltener Anblick in den letzten Wochen: So leer war es in der bisherigen Badesaison im Freizeitbad Hunteholz kaum. Die Stadtwerke Huntetal sind mit den Besucherzahlen bislang zufrieden. © Stadtwerke Huntetal

Die Stadtwerke Huntetal sind mit den bisherigen Besucherzahlen im Freizeitbad Hunteholz zufrieden. Mit verschiedenen Veranstaltungen wollen sie für die Gäste in den kommenden Wochen einen „Mehrwert über den regulären Badebetrieb hinaus“ schaffen.

Barnstorf – Die erste Hitzewelle des Sommers ist überstanden. Aktuell bewegen sich die Temperaturen im Bereich zwischen 20 und 25 Grad. Im Juni und noch vor einer Woche war es mit teilweise deutlich über 30 Grad bedeutend wärmer. Davon profitiert haben unter anderem die Schwimmbäder. So auch das Freizeitbad Hunteholz in Barnstorf.

„Wir sind mit den Besucherzahlen bislang zufrieden“, zieht Natalie Finger, Pressesprecherin der Stadtwerke Huntetal, auf Nachfrage der Redaktion ein erstes positives Zwischenfazit. Die Zahlen seien natürlich sehr witterungsabhängig. Daher habe es auch monatliche Schwankungen gegeben. „Der Mai war noch recht kühl, der Juni dann dafür umso wärmer. Jetzt im Juli haben wir einen Mix. Dementsprechend waren auch die Zahlen“, hält Finger rückblickend fest. Torben Jüttner, Bäderleiter bei den Stadtwerken Huntetal, ergänzt: „In unseren Bädern in Diepholz und Barnstorf haben wir zusammen bislang rund 25 000 Besucher. Damit können wir auf jeden Fall zufrieden sein.“

Freikarten-Aktion der Stadtwerke Huntetal „gut angenommen“

Mit ein Grund für die guten Besucherzahlen bislang sei laut Finger die Freikarten-Aktion der Stadtwerke Huntetal. Alle Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen der Stadt Diepholz und den Samtgemeinden Barnstorf und Rehden sowie auch alle Kita-Kinder hatten noch vor Ferienbeginn eine Freikarte erhalten. Diese galt sowohl für das Freibad Müntepark in Diepholz als auch für das Freizeitbad Hunteholz in Barnstorf. „Die Aktion wurde sehr gut angenommen“, teilt Finger zufrieden mit und ergänzt: „Unter anderem dadurch hatten wir sehr viele Kinder in den Bädern.“ Auch der Sommerferienbeginn in Niedersachen verbunden mit dem guten Wetter habe sich positiv auf die Besucherzahlen ausgewirkt.

Das Angebot für die Gäste im Barnstorfer Bad ist vielfältig. „Ob im Nichtschwimmer- und Erlebnisbecken mit Wildbach, Bodensprudlern, Massagedüsen, Wasserkanone und Wasserpilzen oder auf der 43-Meter-Riesenrutsche – Langeweile kommt hier nicht auf“, versprechen die Stadtwerke Huntetal auf der Homepage. Hinzu kommt ein 25-Meter-Schwimmbecken, eine große Liegewiese sowie die Möglichkeit, Beachvolleyball und Tischtennis zu spielen. Auch für die kleinen Besucher bietet das Freizeitbad mit einem Kinderspielplatz und einem Babybecken mit Sonnensegel genug Abwechslung.

Mehrwert über den regulären Badebetrieb hinaus

Zusätzlich bietet das Freizeitbad Hunteholz in den kommenden Wochen neben verschiedenen Kursen wie Aqua-Fitness und Schwimmkursen für Anfänger auch einige Spaß-Veranstaltungen an (siehe Infobox). „Wir möchten unseren Gästen über den regulären Badebetrieb hinaus einen Mehrwert bieten und attraktive Angebote machen“, nennt Finger das damit verbundene Ziel. Die Rutschmeisterschaft habe es bereits in den vergangenen Jahren schon gegegeben, die Poolparty sowie die Aqua-Summer-Party dagegen sind neu im Programm. Finger: „Die Poolparty kam schon im Müntebad in Diepholz gut an. Dort hatten wir rund 2 000 Besucher an dem Tag. Jetzt freuen wir uns darauf, das auch in Barnstorf zu machen.“ Die Planungen für die Aqua-Summer-Party laufen derzeit noch. „Der Termin steht aber“, hält die Pressesprecherin fest. Alle Veranstaltung sind für Jung und Alt geeignet, versichert sie.

Probleme mit Vorfällen von körperlicher Gewalt habe es laut der Pressepsrecherin bislang nicht gegeben. Jedoch mussten Mitarbeiter des Bäderteams auch in diesem Jahr schon Hausverbote erteilen. Fehlverhalten im Bad sowie respektloses Verhalten gegenüber den Mitarbeitern seien hier die Gründe gewesen. „Das sind aber Einzelfälle“, betont Finger.

An Besucherzahlen aus dem Vorjahr anknüpfen

Und welche Erwartungen haben die Stadtwerke Huntetal noch an die restliche Badesaison? Natalie Finger: „Wir hoffen natürlich, dass das Wetter mitspielt. Dann wollen wir an die Besucherzahlen aus dem Vorjahr anknüpfen. Das sieht bisher auch ganz gut aus.“

Veranstaltungen im Freizeitbad Hunteholz Mittwoch, 26. Juli: Rutschmeisterschaft (14 bis 17 Uhr) auf der 43-Meter-Rutsche mit verschiedenen Altersklassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde, die Gewinner Gutscheine für den Freibad-Kiosk.

Sonntag, 13. August: Poolparty (13 bis 18 Uhr) mit Freeclimbing, Bananenwippe, Bodypaiting, Twistertanz und vielem mehr. Animateure und ein DJ vor Ort sorgen für gute Stimmung.

Freitag, 25. August: Aqua-Summer-Party (18 bis 23 Uhr) mit DJ und Abendprogramm. Weitere Informationen folgen.