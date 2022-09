„Ayham, du bist ein Mördersänger“ - Barnstorfer nun in der Favoritenrolle?

Von: Carsten Sander

Wieder einen Schritt weiter: Ayham Fayad hat sich bei „The Voice“ ins Viertelfinale gesungen. © Pro7/Sat1/Andre Kowalski

Bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ singt sich der Barnstorfer Ayham Fayad nicht nur ins Viertelfinale, sondern auch in die Favoritenrolle. Die Coaches sind begeistert. „Ayham, du bist ein Mördersänger“, lobte Peter Maffay. Bei dem Gelobten flossen Tränen.

Barnstorf – Wenn man die Nachricht nach Ayham Fayads zweitem Auftritt bei der Casting-Show „The Voice of Germany“ darauf beschränken würde, dass der junge Mann aus Barnstorf das Viertelfinale erreicht hat, würde man der Sache nicht vollends gerecht werden. Denn der 20-Jährige hat sich in seiner „Battle“ nicht nur gegen Jay Jeker durchgesetzt, sondern er hat sich auch in die Favoritenrolle für den Gewinn der Pro7/Sat.1-Show gesungen. Nicht anders sind die Reaktionen der Coaches Peter Maffay und Mark Foster zu interpretieren.

Die „Battle“ zwischen Ayham Fayad und Jay Jeker, einer nichtbinären Person, produzierte zweierlei: zunächst Gänsehaut bei den Zuhörern, dann Tränen bei den Protagonisten. „Sign of the times“, im Original von Harry Styles, hatte Teamcoach Stefanie Kloß (Silbermond) für das Duell ausgesucht. Hinterher gab es Lob für beide, aber eben mehr für Ayham. Peter Maffay hob ihn als erstes auf den Schild des Favoriten, als er urteilte: „Ayham, du bist ein Mördersänger.“ Das Duett sei insgesamt „ein Genuss“ gewesen. Und Mark Foster erhöhte: „Ayham, da ist noch eine Handbremse drin. Lass die los! Dann gehörst du hier zu den Besten überhaupt.“ Als dann Stefanie Kloß ihr Votum abgab und Ayham Fayad („Ich glaube, dass du die Herausforderungen in den Sing-offs meistern kannst“) in die nächste Runde schickte, flossen die Tränen.

„Voice of Germany“ - jetzt geht es für Ayham Fayad in die „Singoffs“

„Ich war einfach überwältigt von meinen Gefühlen“, sagt Ayham Fayad im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Der Cocktail der Emotionen war zusammengemixt aus Stolz, Freude, Erleichterung, Vorfreude auf die „Singoffs“, aber auch aus Mitgefühl für Jay Jeker. „Wir haben uns angefreundet, und wenn man dann der ist, der weiterkommt, fühlt man sich schuldig“, meint Ayham, der sich auch im Dunkel des Backstagebereichs noch mit Jay Jeker in den Armen lag: „Sie hätte es auch verdient gehabt, weiterzukommen.“

Jetzt ist es Ayham Fayad, der mit den noch verbliebenen neun anderen Teammitgliedern in die „Singoffs“ geht. Von denen erreichen nur noch drei Teilnehmer das Halbfinale, in dem schließlich ein Finalist für die letzte Runde mit den Siegern der anderen Teams ermittelt wird. Ein langer Weg liegt also noch vor Ayham Fayad, wenn er am Ende wirklich der Beste sein will.

Für sich selbst hat Ayham Fayad aber schon längst mehr erreicht, als er vor Beginn der Staffel zu träumen gewagt hatte. „Nach der ersten Runde ist alles nur noch Zugabe“, sagt er. Und jedes Lob der Coaches „ist mir mehr wert, als eine Runde weiterzukommen“. Wann die nächste Show mit seiner Teilnahme gezeigt wird, ist noch nicht bekannt. csa