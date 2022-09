Die „Battles“ bei The Voice of Germany: Ayhams zweiter Auftritt

+ © Pro7/Sat1/André Kowalski Darf er weiter bei „The Voice of Germany“ mitmischen? Der Barnstorfer Ayham Fayad ist am Donnerstag in seiner „Battle“ auf Pro7 zu sehen. © Pro7/Sat1/André Kowalski

Der junge Musiker Ayham Fayad aus Barnstorfer schlägt seine „Schlacht“ bei The Voice of Germany. Sein Auftritt ist am Donnerstag, 29. September, ab 20:15 Uhr bei Pro7 zu sehen.

Barnstorf / Berlin – Ist er weiter? Ist er raus? Ayham Fayad weiß es längst, denn dass er in der Casting-Show „The Voice of Germany“ seine „Battle“ – zu deutsch: Schlacht – geschlagen hat, liegt schon ein paar Tage zurück. Aber bevor die Show nicht im Fernsehen gelaufen ist, herrscht höchste Geheimhaltungsstufe für den 20-Jährigen aus Barnstorf. Am Donnerstag, 20:15 Uhr, ist auf Pro7 zu sehen, ob Ayham nach der ersten Hürde auch die zweite gewonnen hat und weiter vom Sieg bei „The Voice“ träumen darf.

The Voice of Germany: Barnstorfer tritt in der zweiten Runde an

Wenn ja, dann setzt sich das Abenteuer für ihn fort. Wenn nicht, dann hat er auf jeden Fall Erfahrungen gesammelt, die er nie vergessen wird. Denn das ist nach „Blind Auditions“ und der „Battle“ definitiv der Fall. Wenngleich der zweite Auftritt mit dem Eins-gegen-eins-Duell mit einem anderen Teilnehmer ganz anders war als der erste. Diesmal waren die Stühle der Coaches, die gleichzeitig auch die Juroren sind, nicht umgedreht, diesmal ging es frontal gegeneinander. Ein Song, zwei Sänger, am Ende ein Urteil.

„Komplett unterschiedlich“, sei der zweite Auftritt gegenüber dem ersten gewesen, sagt Ayham Fayad im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung: „Bei den ,Blinds’ war ich ängstlich, die umgedrehten Stühle machen einfach etwas mit dir, weil du ja nichts siehst. Aber diesmal hatte ich keine Angst, ich war nicht mal aufgeregt, als der Moderator uns aufgerufen hat.“

Ayham Fayad: Freundschaft mit seinem Kontrahenten entwickelt

„Uns“ – das war in diesem Fall Ayham mit seinem Gegner, der aber gar kein Gegner für ihn war. Denn obwohl sich beide zu einer „Schlacht“ trafen, was sich ja sehr martialisch nach Verdrängung und Vernichtung anhört, war das Gefühl für Ayham und sein Gegenüber auf der Bühne tatsächlich ein ganz anderes. „Wir haben beide eine ähnliche Lebensgeschichte, gehören Minderheiten in der Gesellschaft an. Deshalb ging es für uns auch nicht allein ums Weiterkommen, sondern um Repräsentanz. Wir haben uns in den Tagen zuvor angefreundet und haben uns gar nicht als Gegner gesehen. Wir haben uns auf der Bühne gemeinsam wohlgefühlt“, erklärt der Barnstorfer, der 2017 mit seiner Familie aus Syrien nach Deutschland gezogen war.

Und dann mussten beide singen. Ein Duell im Tarnmantel eines Duetts. Mann gegen Mann. Stimme gegen Stimme. Und letztlich lag es an Stefanie Kloß, Sängerin der Band Silbermond und bei „The Voice“ die Trainerin von Ayham und seinem Mitbewerber, zu entscheiden, wer das Viertelfinale erreicht. Glaubt man Ayham Fayad, dann war es eine extrem schwere Wahl: „Stefanie hat gesagt, dass unsere Battle die beste in ihrem Team war.“ Was letztlich aber auch bedeutet: Ein Guter wird am Donnerstag gehen.

Auftritt am 29. September auf Pro/

Ayham Fayad selbst sagt, sein zweiter Auftritt sei gegenüber dem ersten ein „Level-up“ gewesen, eine Steigerung also. „Es war sehr besonders“, meint der Abiturient, der bei der Einstiegsrunde einen Volltreffer gelandet hatte und alle vier Coaches von sich und seinem Gesangstalent überzeugen konnte. Er hatte die freie Auswahl, mit wem er arbeiten möchte, wählte das Team von Stefanie Kloß, übte, lernte und trainierte mit anderen unter deren Anleitung und weiß jetzt bereits, ob ihn seine Mühen ins Viertelfinale der Show geführt haben oder nicht. Alle anderen erfahren es am Donnerstagabend, 20.15 Uhr, auf Pro7.