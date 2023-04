Auto prallt mit Kartoffel-Trecker zusammen – drei Verletzte in Barnstorf

Von: Marcel Prigge

In Barnstorf sind drei Menschen verletzt worden. Ein Auto prallte am Mittwochabend in ein mit Kartoffeln beladenen Traktorgespann.

Barnstorf – Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem mit Kartoffeln beladenen Traktorgespann sind am Mittwochabend, 19. April 2023, in Barnstorf im Landkreis Diepholz drei Menschen verletzt worden. Die Erdäpfel verteilten sich auf der Fahrbahn, alle Unfallbeteiligten mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden.

Drei Verletzte in Barnstorf: Auto prallt mit Kartoffel-Trecker zusammen

Wie ein Polizeisprecher erklärte, seien die beiden Fahrzeuge am Mittwochabend an einer Kreuzung kollidiert. Dabei sei der Traktor des 58-jährigen Fahrers samt Anhänger umgekippt, ein zweiter Anhänger war leer und stürzte nicht um. In Folge dessen verteilten sich die Kartoffeln auf der Straße.

Bei einem Unfall am Mittwochabend, 19. April 2023, sind in Barnstorf drei Personen verletzt worden. Ein Auto und ein Treckergespann sind ineinander gefahren. © Nord-West-Media TV

Nach Angaben von Nord-West-Media TV, sei die Feuerwehr alarmiert worden, da mehrere Personen in dem zerstörten Auto eingeklemmt sein sollten. Da sich das Feuerwehrhaus in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle befand, seien die Einsatzkräfte der Feuerwehr Aldorf schnell vor Ort gewesen. Sie konnten Entwarnung geben, niemand wurde bei dem Unfall eingeklemmt.

Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin des Autos konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen und wurden wie durch ein Wunder nur leicht verletzt. Auch der Traktorfahrer wurde verletzt. Alle drei Unfallbeteiligten seien in Krankenhäuser gekommen.

