Austritte auch in der Region: Pfarrer Ansgar Stolte über die katholische Kirche in Barnstorf und Diepholz

Von: Jannick Ripking

Im Barnstorfer Gemeindezentrum steht am 6. November für alle Wahlberechtigten der rund 1 200 Gemeindeglieder die Gremienwahl an. © Jannick Ripking

In den katholischen Kirchengemeinden in Barnstorf und Diepholz stehen Gremienwahlen an. Die Mediengruppe Kreiszeitung hat bei Pfarrer Ansgar Stolte nachgefragt, ob die zunehmend negative Wahrnehmung der katholischen Kirche Auswirkungen auf das ehrenamtliche Engagement der Gemeindeglieder hat.

Barnstorf / Diepholz – Missbrauchsfälle und zahlreiche Austritte: Die katholische Kirche hat in jüngster Vergangenheit eher durch Negativschlagzeilen Aufmerksamkeit in der bundesweiten Medienlandschaft erlangt. Nun stehen in Barnstorf und Diepholz ehrenamtliche Gremienwahlen an. Wirft die öffentliche Wahrnehmung der katholischen Kirche auch in der Region ihre Schatten voraus und beeinflusst das die Bereitschaft der Bürger, sich zu engagieren? Die Mediengruppe Kreiszeitung hat bei Ansgar Stolte, Pfarrer der Kirchengemeinden Barnstorf und Diepholz, nachgefragt.

Pfarrer Ansgar Stolte über die Gründe einiger Kirchenaustritte

„Pauschale Aussagen finde ich immer gefährlich“, sagt Stolte. „Aber es gibt auch bei uns Kirchenaustritte“, ergänzt er. Hin und wieder gebe es Rückmeldungen bezüglich der Gründe. Und die fallen laut Stolte unterschiedlich aus. „Natürlich gibt es auch Austritte wegen der Missbrauchsfälle“, berichtet er. Ein anderer Grund: Die Kirche sei einfach zu weltfremd. „Aber es gibt auch Begründungen, dass die Kirche für manche mittlerweile zu nah an der Welt ist und daher keine Rolle mehr spielt. Damit rechnet man erst einmal nicht“, sagt Stolte.

Über die vielen Skandale der Vergangenheit innerhalb der katholischen Kirche wollen die Gemeinden nicht einfach so hinwegsehen, meint der Pfarrer. „Das beschäftigt uns schon“, sagt er, „aber wenn wir uns völlig davon lähmen lassen, dann hilft uns das auch nicht weiter.“ Demnach will er verantwortungsbewusst in die Zukunft blicken und „all die Erfahrungen und Berichte sinnvoll in die Gemeindearbeit einbetten“. Dabei stelle er sich regelmäßig die Frage: „Wie können wir der Gesellschaft etwas bieten?“ Denn: „Wir sind ein Teil der Gemeinschaft in Deutschland.“

Gemeindeglieder in Barnstorf und Diepholz bringen sich weiter ein

Bezogen auf die Bereitschaft der Gemeindeglieder, sich in der Kirche vor Ort einzubringen, haben die vielen Negativschlagzeilen weniger Einfluss. Das zeigt auch das Bewerberfeld für die anstehenden Gremienwahlen: In Barnstorf und Diepholz gilt es, die Kirchenvorstände und die Pfarrgemeinderäte komplett neu zu besetzen. „Das machen wir alle vier Jahre“, erklärt er. Während sich der Kirchenvorstand um administrative Angelegenheiten kümmert, ist der Pfarrgemeinderat zuständig für pastorale, seelsorgerische Aufgaben. Bewerber für diese Positionen gibt es sowohl in Diepholz als auch in Barnstorf. Stolte blickt voraus: „Wir können in beiden Orten die Gremien ordnungsgemäß besetzen.“

Allerdings werde sich zumindest der Rat in Diepholz leicht verkleinern. In Barnstorf hingegen bleiben die Mitgliedzahlen im Vorstand und Rat voraussichtlich stabil. Stolte rechnet mit fünf Mitgliedern im Barnstorfer Kirchenvorstand und mit sechs im Pfarrgemeinderat. Für Diepholz geht er von sieben Vorstandsmitgliedern und fünf Personen im Pfarrgemeinderat aus.

Dennoch: Die Kirche hat es zunehmend schwer, Ehrenämter zu besetzen – wie fast jeder Verein, jede Organisation, jede Einrichtung. „Auch wir nehmen das wahr“, erzählt Stolte, „aber ich kann sagen, dass es für uns auch schlimmer hätte kommen können.“

Katholische Kirche: Gremienwahlen am 5. und 6. November

Die Gremienwahlen laufen in diesem Jahr unter dem Motto „Deine Stimme – gerade jetzt“. Alle katholischen Christinnen und Christen ab 16 Jahren dürfen ihre Stimme in der Pfarrei abgeben, in der sie gemeldet sind. Über das Familienwahlrecht können Eltern auch das Stimmrecht ihrer getauften Kinder ausüben. Die katholische Kirchengemeinde in Diepholz hat rund 3 500 Mitglieder, die in Barnstorf etwa 1 200. „Aber davon sind nicht alle wahlberechtigt“, ergänzt Stolte. Die genauen Zahlen seien schwer zu ermitteln.

Das Diepholzer Pfarrheim ist am Samstag, 5. November, von 17 bis 20 Uhr für die Gremienwahl geöffnet. In Barnstorf läuft die Wahl am Sonntag, 6. November, von 10 bis 13 Uhr im Gemeindehaus. Für alle, die zu diesen Zeiten verhindert sind, besteht die Möglichkeit, eine Briefwahl in den jeweiligen Pfarrbüros zu beantragen. Die dazugehörigen Briefwahlunterlagen müssen bis 18 Uhr am Vortag der Wahl im Briefkasten des jeweiligen Pfarrbüros eingegangen sein.

Was die Wahlbeteiligung betrifft, erklärt Stolte: „Kirchenzugehörigkeit verstehen viele Menschen anders als die Zugehörigkeit zur Gesellschaft.“ Damit meint er, dass Wahlen für manche, obwohl sie gläubige Christen sind, einfach in Bezug auf die Kirche nicht präsent sind. „Deswegen ist das nicht zu vergleichen mit einer Kommunalwahl“, sagt der Pfarrer. In Prozentzahlen ausgedrückt heißt das, „dass es sein kann, dass die Wahlbeteiligung bei der Gremienwahl im einstelligen Bereich liegt“.