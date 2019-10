Ausschuss stimmt Errichtung einer Ampel zu

An Oppenweher Straße

+ © Russ Eine Ampelanlage soll den Zebrastreifen an der Oppenweher Straße in Wagenfeld ersetzen. Nach dem Fachausschuss stimmte auch der Verwaltungsausschuss der Errichtung zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu. © Russ

Wagenfeld - Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Wagenfeld hatte bereits vor der Ratssitzung einige Entscheidungen getroffen, über die Bürgermeister Matthias Kreye am Dienstagabend berichtete. Unter anderem segnete der Ausschuss die Errichtung einer Ampel zum nächstmöglichen Zeitpunkt anstelle des jetzigen Zebrastreifens an der Oppenweher Straße ab. Damit soll insbesondere den Grundschülern ein sichereres Überqueren der Straße ermöglicht werden. Der Gemeinde entstehen voraussichtlich Kosten in Höhe von etwa 50 000 Euro.