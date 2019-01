Ausblick auf ein „außergewöhnliches Jahr“

Barnstorf - Von Sven Reckmann. Der Heißluftballon mit dem Wintershall-Logo war am Freitag beim Neujahrsempfang des Unternehmens in stattlicher Größe unübersehbar an eine Wand projiziert. Damit verbunden war gleich eine doppelte Botschaft: Zum einen soll dieser Ballon beim Barnstorfer Ballonfahrer-Festival im August wieder an den Start gehen, zum anderen stelle er auch ein Symbol der Partnerschaft und der Verbundenheit mit Barnstorf dar, sagte Winters-hall-Vorstandsmitglied Martin Bachmann. „Ein Symbol dafür, dass wir immer wieder miteinander zu neuen Horizonten aufbrechen und zusammen ,hoch hinaus wollen‘“.

In seine Räume an der Rechterner Straße hatte der heimische Erdöl- und Erdgasproduzent zum traditionellen Neujahrsempfang eingeladen, dazu kamen etwa 60 geladene Gäste.

„Das wird ein außergewöhnliches Jahr für Winters-hall“, stellte Martin Bachmann in seiner Ansprache weiter fest. Zum einen wird es ein Jubiläumsjahr: 125-jähriges Bestehen feiert das Unternehmen in diesem Jahr - „fast schon ein biblisches Alter“, fand Bachmann. „Ein Traditionsunternehmen, das mit der Zeit gewachsen ist, und das bewusst die Weichen gestellt und Zäsuren gesetzt hat, um künftigen Erfolg zu sichern.“ Bachmann hob damit auf den Zusammenschluss mit Dea an, der in diesem Jahr verwirklicht werden soll und der das zweite große Thema in den kommenden Monaten sein dürfte. Hier vereinigten sich zwei Traditionsunternehmen, die aus Tradition erfolgreich seien und deren Portfolio perfekt zueinanderpasse, so Bachmann, „in Niedersachsen, Deutschland und weltweit.“

„Gemeinsam fördern wir weltweit schon jetzt fast 600 000 Barrel Öl-äquivalent (BOE) pro Tag, und wir wollen die Produktion in vier Jahren auf 800 000 BOE steigern.“ Wintershall Dea werde das führende europäische Explorations- und Produktionsunternehmen.

Bachmann, im Wintershall-Vorstand verantwortlich für Exploration und Produktion in Europa und dem Mittleren Osten, beleuchtete den Ölpreis, der 2018 im Durchschnitt 20 Dollar über dem Vorjahrespreis pro Barrel gelegen habe. „Der Markt ist und bleibt aber volatil.“

Bachmann kritisierte, dass Erdöl und Erdgas in der öffentlichen Diskussion oftmals aufs Abstellgleis geschoben, in einem Atemzug mit der Kohle als „Fossile“ abgelehnt würden. „Das ist Unsinn und dagegen müssen wir antreten.“ Erdöl sei unverzichtbarer und wertvoller Rohstoff für moderne Industrieprodukte und Erdgas sei der Partner, damit - zusammen mit den Erneuerbaren - die Energiewende gelingt. In der Realität sei nach Fukushima in Deutschland die Kernkraft aber durch Kohlekraft ersetzt worden, wodurch trotz hoher Investitionen in die Erneuerbaren die CO2-Emissionen kaum gesunken seien.

Bachmann: „Durch einen Fuel Switch von Kohle zu Erdgas könnten wir im Stromsektor die Emissionen um mindestens 40 Prozent senken.“

Zukunft brauche Erdgas und dazu wolle Wintershall seinen Beitrag leisten, auch in dieser Region. „Für mich ist Barnstorf ohne Wintershall kaum denkbar. Aber ebenso gilt: Wintershall ist ohne Barnstorf nicht denkbar“, sagte Bachmann und schloss mit dem Wunsch nach einer erfolgreichen Zusammenarbeit im neuen Jahr.

Das Rüsten für die Zukunft, das sei am Standort Barnstorf erst jüngst mit der Einweihung des neuen Technologiezentrums ganz deutlich geworden, knüpfte Mario Dreier, kommissarischer Leiter von Wintershall Deutschland, in seiner Ansprache nahtlos an. „Die Ausstattung unseres neuen Zentrallabors ist in Deutschland einzigartig. Damit ist Barnstorf im besten Sinne „state-of-the-art“. Sechs Millionen Euro hat das Unternehmen in das neue Technologiezentrum investiert.

In einem kurzen Film zeigte er die Unternehmens-Highlights 2018 quer über den Globus. „Wintershall ist weltweit aktiv, und wir setzen auf die heimische Förderung in Barnstorf und in Niedersachsen“, sagte Dreier. Dabei gehe es nicht nur um die konkrete Förderung, „sondern auch um Deutschland als unseren Technologie-Standort. Denn Know-how made in Deutschland und made in Barnstorf wird weltweit bei Wintershall angewendet.“ Barnstorf stehe in der Wintershall-Welt für hervorragendes Teamwork, sagte Dreier. Belegschaft, Anwohner, Gemeinde und Politik zögen alle an einem Strang. „Das zeigt ihre Anwesenheit heute hier.“

Allein in Barnstorf habe das Unternehmen in den vergangenen Jahrzehnten bereits mehr als 500 junge Menschen ausgebildet, aktuell seien es mehr als 40 Azubis.

Das neue Unternehmen Wintershall DEA werde die vertrauensvolle Partnerschaft und gute Nachbarschaft in Barnstorf fortsetzen, versicherte Dreier.

Versorgungssicherheit fange vor der eigenen Haustür an, meinte Dreier weiter, daher investiere man weiter konsequent in neue seismische Messungen, weitere Bohrungen und Infrastruktur.

Zum Tight-Gas-Projekt Düste Z10 in Barnstorf sagte Dreier: „Ob wir dieses tatsächlich umsetzen können, ist derzeit noch offen.“ Dazu benötige man noch weitere Informationen, die unter anderem durch einen kurzzeitigen Drucktest, der im Januar durchgeführt wurde (wir berichteten). Man werde über alle Schritte frühzeitig, offen und transparent informieren, versprach Dreier.

Beim Blick auf die weiteren Standorte in Deutschland kam auch die Sauergas-Förderung in Staffhorst zur Sprache, wo das Unternehmen in diesem Jahr eine weitere Bohrung plant. Außerdem richtete Dreier den Blick nach Landau und Aitingen in Süddeutschland sowie Emlichheim (Grafschaft Bentheim) sowie die Bohrarbeiten im Feld Mittelplate, der größten deutschen Erdöllagerstätte, gelegen im Weltnaturerbe Wattenmeer.

„Wir glauben an die Förderung von Öl und Gas aus Deutschland und investieren weiter“, fasste Dreier zusammen.

Besonderes „Empfangskommando“: Ungewöhnliches „Empfangskommando“ für die Gäste des Wintershall-Neujahrsempfangs: Etwa ein Dutzend Demonstranten, unter anderem der Bürgerinitiative „NoMoorGas“, protestierten in der Nähe der Werkseinfahrt an der Rechterner Straße gegen Erdgasförderung in der Region. Die Teilnehmer kamen nach eigenen Angaben aus mehreren umliegenden Landkreisen. „Es ist nicht unumstritten, was wir machen“, ging Martin Bachmann später bei seiner Ansprache auch auf solche Proteste ein. Das gesellschaftliche Umfeld habe sich in den vergangenen Jahren stark verändert. Hier gelte es, den Dialog zu führen. „Wir wollen uns damit auseinandersetzen.“ Fürs erste gab es von Wintershall einige Kannen warmen Kaffee für die Demonstranten.

Zeitreise: „In Aldorf tönt es dumpf - Öl ist Trumpf“. Mit geradezu poetischer Ader vermeldeten die Berichterstatter dieser Zeitung 1952 den Fund, der die Region in den kommenden Jahren verändern sollte.

Diese Überschrift und noch viele andere Texte und Fotos zur Entwicklung der Erdöl- und Erdgasförderung in der Region und der Wintershall zeigt eine Ausstellung, die beim Neujahrsempfang eröffnet wurde.

Auf mehreren Litfaßsäulen gibt es interessante Einblicke in die Firmengeschichte der Wintershall und wie in Barnstorf alles anfing. Dargestellt mit Text und Bild ist zum Beispiel der große Erdgasfund in Rehden 1951 und der erste Erdölfund in Aldorf ein Jahr später. Ebenfalls dargestellt: der erste Spatenstich für das Verwaltungsgebäude im Jahr 1954.

„Eine fotografische Zeitreise durch unsere spannende Wintershall-Geschichte“, sagte der kommissarische Leiter von Wintershall Deutschland, Mario Dreier.

Die kleine Ausstellung war nicht nur für den Neujahrsempfang gedacht: Sie soll auch im laufenden Jubiläumsjahr bei verschiedenen Aktionen der Wintershall zu sehen sein, so Wintershall-Sprecher Mark Krümpel.