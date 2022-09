Grüner Kraftstoff aus Dörpel: Aus Biogas soll Bio-LNG werden

Von: Jannick Ripking

Im Fermenter der Dörpeler Biogas-Anlage gibt es ein Guckloch. „Dort kann man den Mais blubbern sehen, wenn man mit einer Taschenlampe hineinleuchtet“, verrät Gesellschafter Cord Heitzhausen. © Jannick Ripking

Torben Kellenberg, Stephan Lemke und Cord Heitzhausen betreiben in Dörpel zwei Biogas-Anlagen. Diese wollen sie um eine Bio-LNG-Anlage erweitern, um grünen Kraftstoff für den Schwerlastverkehr produzieren zu können.

Dörpel – Biogas-Anlagen gibt es in Deutschland viele. Aber es gibt nur wenige, die aus diesem Gas flüssigen, klimaneutralen Kraftstoff herstellen. Genau das haben Torben Kellenberg, Stephan Lemke und Cord Heitzhausen in Dörpel vor. Die drei Gesellschafter von zwei Biogas-Anlagen im Ort wollen ab 2024 Bio-LNG produzieren und vermarkten.

2016 haben Lemke, Kellenberg und er eine Biogas-Anlage in Dörpel erworben, berichtete Cord Heitzhausen. „Wir haben hier mit 500 Kilowatt begonnen und haben uns kontinuierlich erweitert“, erklärte er der Landtagskandidatin Heike Hannker und Vertretern der FDP in der Samtgemeinde Barnstorf, die zu diesem Treffen mit Heitzhausen eingeladen hatten. Mittlerweile betreiben die Gesellschafter eine zweite Anlage. „Jetzt haben wir eine Leistung von insgesamt 2 500 Kilowatt im Jahresschnitt“, so Heitzhausen. „Dabei sehen wir unsere beiden Anlagen als eine an.“

Bio-LNG: „Mehr Energie in den Verkehr bringen“

Nun arbeiten Heitzhausen und seine Mitstreiter an der nächsten Erweiterung. „Wir wollen jetzt weiter weg vom Strom“, meinte er, „haben nach anderen Märkten Ausschau gehalten.“ Dabei seien sie auf den Gasmarkt aufmerksam geworden: „Deswegen haben wir uns entschieden, eine Bio-LNG-Anlage zu bauen.“

Dadurch erhoffen sie sich, „mehr Energie in den Verkehr zu bringen“. Sie fokussieren sich auf den Lkw- und Schiffverkehr. Heitzhausen erklärt: „Für den klimaneutralen Schwerverkehr gibt es noch kaum Lösungen.“ Bio-LNG sei so eine Lösung. Vieles in diesem Sektor laufe bereits über herkömmliches LNG, aber das sei eben ein fossiler Brennstoff. „Wir arbeiten sozusagen an grünem Schwerlastverkehr mit“, so der Gesellschafter der Biogas-Anlage in Dörpel.

Was ist Bio-LNG? LNG ist Flüssigerdgas. Die Abkürzung steht für Liquified Natural Gas. Insofern kann die Bezeichnung Bio-LNG irreführend sein, da es sich bei Bio-LNG nicht um Erdgas, sondern um flüssiges Biomethan handelt. Deswegen ist die Bezeichnung LBM (Liquified Biomethane) ebenso geläufig.

Bio-LNG kann als direkter Ersatz für LNG angesehen werden und ist ein klimaneutraler Kraftstoff. Hergestellt wird er durch Methan aus Biogasanlagen. „Biomasse stellt den Ursprung dar“, erklärt Gesellschafter Cord Heitzhausen. „Bakterien machen daraus Gase. Biogas besteht je zur Hälfte aus Methan und CO2.“ Durch Kompression und extrem niedrige Temperaturen wird das gasförmige Methan verflüssigt.

Flüssiges Biomethan hat ein deutlich niedrigeres Volumen als gasförmiges. Das erleichtert die Lagerung und den Transport.

Für die Herstellung von Bio-LNG sei zwar eine Menge Strom nötig, aber der komme aus der eigenen Produktion. „Wir kaufen keinen fossilen Strom ein“, versichert Cord Heitzhausen. So sei das künftige Bio-LNG aus Dörpel komplett regenerativ.

Zudem gilt die Anlage in Dörpel laut Heitzhausen als Pilotprojekt. „Wir werden die Zweiten in Deutschland sein, die Bio-LNG produzieren“, sagt er. Bis der erste grüne Treibstoff der Region hergestellt wird, dauert es aber noch mindestens eineinhalb Jahre. Die Anlage ist noch nicht gebaut. Außerdem: „Die Produktion ist ein sehr komplexer Vorgang.“

Forderungen an die Politik

Und weil Vertreter der FDP anwesend waren, gab Cord Heitzhausen vor allem Landtagskandidatin Heike Hannker Vorschläge und Biogas-Forderungen mit auf den Weg: Durch die Energiekrise sei auch der Betrieb von Biogas-Anlagen mit Mehrkosten verbunden. „Alles ist bei uns teurer geworden“, sagte er. Um Biostrom zu produzieren, müsse ein Biogas-Anlagen-Betreiber erst einmal Energie investieren. „Wir brauchen eine Sonderregelung für Bioenergie“, meinte er.

Die Biogas-Anlagen in Dörpel werden zu zwei Drittel mit Maissilage und einem Drittel mit Geflügelmist „gefüttert“. Dafür benötigen die Gesellschafter pro Jahr rund 700 Hektar Mais. „Davon wollen wir natürlich runter“, so Heitzhausen, „aber das geht nicht von heute auf morgen. Und ganz ohne Mais geht es natürlich auch nicht.“

Er wünscht sich dennoch in diesem Bereich andere Gesetze. „Wir können und dürfen keine Abfälle vergären“, sagt Heitzhausen. Dazu zählen nach Angaben des Gesellschafters Schlacht- und Großküchenabfälle sowie alles, was in die braune Tonne gehört.