Drebber: Fachausschuss spricht sich für gleich acht Straßensanierungen aus

Von: Jannick Ripking

Die Sanierung der Schulstraße kostet geschätzte 90 000 Euro und ist somit die teuerste Maßnahme aus dem vom Fachausschuss empfohlenen Straßensanierungspaket für Drebber. Zusammengerechnet kosten alle vorgesehen Maßnahmen in drei Jahren 237 500 Euro – zuzüglich noch zu klärender Kosten für die Erneuerung der Bahnhofstraße. © Jannick Ripking

Asphalt, Asphalt und noch mehr Asphalt: Der Drebberaner Planungs-, Bau- und Umweltausschuss hat sich für gleich acht Straßensanierungen ausgesprochen. Kostenpunkt: 237.500 Euro.

Drebber – Das Straßenerhaltungsmanagement der Samtgemeinde Barnstorf trägt erste Früchte. „Wir haben jetzt einen genauen Überblick, welche Straßen noch in Ordnung sind und welche wir sanieren müssen“, sagte Ingmar Braunert, Fachbereichsleiter Bau und Liegenschaften bei der Verwaltung, während der jüngsten Sitzung des Planungs-, Bau- und Umweltausschuss von Drebber. Dort stellte er auch ein umfangreiches Sanierungspaket für gleich acht Straßen in der Gemeinde vor, das die Verwaltung erarbeitet hatte. Kostenfaktor: 237.500 Euro innerhalb der Jahre 2023, 2024 und 2025.

Sieben Straßen in Drebber mit einer Note schlechter als 4,0

Der Fachausschuss sprach sich für alle vorgeschlagenen Maßnahmen aus und empfahl, die Sanierung aller acht Straßen durchzuführen. „Wir haben eine Bereisung verschiedener Straßen unternommen“, berichtete der Ausschussvorsitzende Rainer Mahnke. Die Wege und Straßen, die auf der Tagesordnung standen, seien in einem schlechten Zustand, begründete er die Zustimmung des Ausschusses zu diesen umfangreichen Kosten. Die Note im Straßenerhaltungsmanagement liegt nur bei einer Straße besser als 4,0.

Allerdings: „Es kann sein, dass in den anschließenden Haushaltsberatungen der eine oder andere hier getroffene Beschluss wieder rausfliegt“, so Braunert, „weil der Haushalt es einfach nicht hergibt.“ Die Gemeinde Drebber sei grundsätzlich finanziell zwar gut aufgestellt, bade aber eben auch nicht im Geld. Rainer Mahnke trat entsprechend ein wenig auf die Euphoriebremse: „Wir haben uns heute sehr viel vorgenommen – und das ist auch gut so – aber ob wir wirklich alles im vorgesehen Zeitraum umsetzen können, müssen wir erst noch sehen.“ Zu den Einzelmaßnahmen:

Bruchweg

Länge: 100 Meter

Note: 4,33

Bauweise: Betonsteinpflaster

Art: Neue Asphaltschicht

Zeitraum: 2024

Kosten: 22.000 Euro

Es gab keine Diskussion im Ausschuss zu dieser Straßensanierung. Nur Björn Drebbermüller (CDU) merkte als nicht stimmberechtigtes beratendes Mitglied an: „Mir ist wichtig, dass wir Straßen auch mit Split unterhalten.“ Das sei kostengünstig und erhöhe die Lebensdauer von Wegen. Bauhofleiter Bernhard Rohlfs sagte dazu: „Man muss immer schauen, dass punktuelle Oberflächenbehandlungen wirtschaftlich sind. Das Fahrzeug dafür kostet ja auch Geld.“

Zum Teich

Länge: 600 Meter

Note: 2,33

Bauweise: Asphalt

Art: Oberflächenbehandlung

Zeitraum: 2023

Kosten: 13.500 Euro

Eine solche punktuelle Oberflächenbehandlung empfahl der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss für die Straße Zum Teich, weil sie von allen thematisierten Straßen noch die beste Note im Straßenerhaltungsmanagement hat.

Feldstraße

Länge: 340 Meter

Note: 4,16

Bauweise: Asphalt

Art: Neue Asphaltschicht

Zeitraum: 2025

Kosten: 45.000 Euro

Die empfohlene Sanierung der Feldstraße ist erst in zwei Jahren vorgesehen. Der Fachausschuss winkte diese Beschlussempfehlung der Verwaltung einstimmig und kommentarlos durch.

Schulstraße

Länge: 560 Meter

Note: 4,16 und 3,67

Bauweise: Asphalt

Art: Neue Asphaltschicht

Zeitraum: 2024

Kosten: 90.000 Euro

Stefan Flemer-Rensmeyer (WGD) kritisierte, dass „wir es dort verpennt haben, einen vernünftigen Fuß- und Radweg hinzusetzen“. Die Bewohner des Neubaugebietes zwischen dem Kreisel im Ortskern und der Auffahrt zur Bundesstraße „gehen zu Fuß auf der Straße spazieren“. Das sei gefährlich. Er regte an: „Vielleicht können wir im Zuge der Sanierung ja auch einen Weg für Radfahrer und Fußgänger auf der gegenüberliegenden Seite des Baugebietes installieren.“ Braunert dazu: „Wir nehmen diese Idee auf und werden sie prüfen.“

Schwarzenriede

Länge: 300 Meter

Note: 4,66

Bauweise: Asphalt

Art: Neue Schotterschicht

Zeitraum: 2024

Kosten: 12.000 Euro

Für diese Straße hatte die Verwaltung zwei Sanierungsarten vorgestellt. Eine teurere neue Asphaltschicht für etwa 40 000 Euro oder eine günstigere Variante mit einer Schotterschicht. Die Ausschussmitglieder wählten die Schotterschicht. „Wir haben bei der Bereisung kaum Verkehr wahrgenommen“, begründete Rainer Mahnke die Entscheidung. Björn Drebbermüller äußerte Bedenken wegen möglicher neuer Schlaglöcher und Staubbildung. Bernhard Rohlfs erklärte: „Der Asphalt wird dort aufgefräst. Es entsteht kein Staub.“ Zu den Schlaglöchern sagte er: „Dieses Problem sollte dort nicht auftreten.“

Zum Ompteda

Länge: 360 Meter

Note: 4,33

Bauweise: Asphalt

Art: Neue Asphaltschicht

Zeitraum: 2024

Kosten: 55.000 Euro

Zu dieser Maßnahme äußerte sich kein Ausschussmitglied. Alle waren sich einig, dass die von der Verwaltung empfohlene Sanierung durchgeführt werden soll.

Bahnhofstraße

Länge: 400 Meter

Note: 4,16

Bauweise: Asphalt

Art: Deckensanierung mit neuer Asphaltschicht

Zeitraum: 2025

Kosten: noch unbekannt

Die Sanierung der Bahnhofstraße für 2025 weist laut Ingmar Braunert die Besonderheit auf, dass „eine Kostenschätzung noch nicht möglich ist“. Das liege daran, dass die Fahrbahn erst auf gefährliche Stoffe untersucht werden müsse. Sollten solche Stoffe gefunden werden, werden sich auch die Kosten erhöhen, so Braunert, weil diese Stoffe teuer entsorgt werden müssen. Deswegen empfahl der Ausschuss, 3 000 Euro in die Hand zu nehmen, um eine Fahrbahnprobe zu finanzieren. Wenn die Kosten feststehen, wird erneut darüber abzustimmen sein, ob die Bahnhofstraße saniert wird. Falls ja, soll die 100 Meter lange angrenzende Straße „Am Walde“ mitsaniert werden.