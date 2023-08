Samtgemeinde Barnstorf leistet Beitrag zum Arten- und Klimaschutz

Von: Jan Könemann

Obstbäume für die Samtgemeinde Barnstorf: Ingmar Braunert (re.), zuständiger Fachbereichsleiter, und Sabrina Schilling, Geschäftsführerin des Landschaftspflegeverbandes Diepholzer Moornierderungen, weisen darauf hin, dass ab sofort Anträge gestellt werden können. © Jan Könemann

Die Samtgemeinde Barnstorf fördert in einem Projekt mit dem Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung und dem Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrum die Anpflanzung von Obstbäumen. Einwohner der Samtgemeinde erhalten auf Antrag einen Obstbaum nach Wahl geschenkt.

Barnstorf – Die Samtgemeinde Barnstorf verstärkt ihre Bemühungen in Sachen Klimaschutz. Nachdem bekannt wurde, dass ein neues Radverkehrskonzept geplant ist (wir berichteten), geht sie nun mit einem neuen Projekt an den Start. In Zusammenarbeit mit dem Landschaftspflegeverband Diepholzer Moorniederung (LPV DHM) und dem Barnstorfer Umwelt-Erlebnis-Zentrum (Buez) möchte die Samtgemeinde Barnstorf die Anpflanzung von heimischen und standortgerechten Obstbäumen auf privaten Grundstücken fördern.

Antragsformulare liegen ab sofort aus

„Obstbäume leisten einen wichtigen Beitrag zum Arten- und Klimaschutz“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des LPV DHM. Ab sofort können Grundstückseigentümer sowie Mieter mit Zustimmung der Eigentümer aus dem Samtgemeindegebiet beim Landschaftspflegeverband einen Antrag stellen. „Antragsformulare liegen im Rathaus aus oder können online auf der Homepage des Rathauses sowie des Landschaftspflegeverbandes heruntergeladen werden“, teilt Sabrina Schilling, Geschäftsführerin des LPV DHM, auf Nachfrage der Redaktion mit. Die Antragsfrist läuft bis zum 15. September.

Der Ursprung dieses gemeinsamen Projektes liegt im vergangenen Jahr. Der Kreistag hatte einem FDP-Antrag zur Förderung der Pflanzung alter Obstbäume im September 2022 zugestimmt (wir berichteten). Seitdem können Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 25 Cent pro Einwohner Zuschuss vom Landkreis Diepholz erhalten, wenn sie einen entsprechenden Antrag gestellt haben. Genau das hat die Samtgemeinde Barnstorf auch gemacht.

Nur, solange der Vorrat reicht

„Die ersten konkreten Gespräche haben Anfang des Jahres stattgefunden“, erzählt Ingmar Braunert, zuständiger Fachbereichsleiter bei der Samtgemeinde Barnstorf. Sabrina Schilling habe ihm das Projekt im Rathaus vorgestellt. „Ich war sofort Feuer und Flamme“, erinnert sich Braunert. Die Planungen für dieses Projekt laufen seitdem. Bei knapp über 12 000 Einwohnern in der Samtgemeinde Barnstorf stehen ungefähr 3 000 Euro für die Baumpflanz-Aktion zur Verfügung.

Das bedeutet natürlich auch, dass nicht jeder Einwohner einen Obstbaum bekommen kann. Daher gelte das Motto: „Nur solange der Vorrat reicht“, sagt Sabrina Schilling. „Wir hoffen natürlich, dass sich viele Einwohner bei uns melden und einen Obstbaum beantragen“, meint Ingmar Braunert. Gleichzeitig verspricht er, dass die gesamte, zur Verfügung stehende Fördersumme auch ausgeschöpft wird. Die Samtgemeinde habe einen „Plan B“ in der Hinterhand. „Sollten sich nicht genügend Einwohner melden, werden wir die Bäume selber kaufen und beim Buez pflanzen“, sagt der zuständige Fachbereichsleiter. Dies sei auch möglich, da es keine konkreten Vorgaben vom Landkreis zur Verteilung der Bäume gibt. „Aber wir haben uns gedacht, es ist schöner, wenn die Einwohner davon profitieren“, erklärt Braunert.

Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Kirschbäume

Im Programm enthalten sind Apfel-, Birnen-, Pflaumen- und Kirschbäume alter Sorten als Hochstamm. Einwohner können bei Antragstellung auswählen, welchen Obstbaum sie gerne haben wollen. Die gestellten Anträge werden dann vom Landschaftspflegeverband bearbeitet. „Wir werden versuchen, die Bedarfe zu decken, können aber nichts versprechen“, erklärt LPV DHM-Geschäftsführerin Schilling. Dies sei eine Frage der Verfügbarkeit zum jeweiligen Zeitpunkt.

Außerdem macht sie deutlich: „Nur der Baum wird verschenkt.“ Anbindematerial und alles Weitere zur Pflanzung müssten die Einwohner selber besorgen. Diejenigen, die einen Obstbaum im Zuge der Förderung zugesprochen bekommen, erhalten einen sogenannten „Baumgutschein“. Nach Ende der Antragsfrist werden die Bäume dann bei regionalen Baumschulen bestellt und ab dem Ende der Herbstferien im Oktober beim Buez zur Abholung bereitgestellt, erklärt Sabrina Schilling.

Die genauen Abholtermine und eine Pflanz- und Pflegeanleitung erhalten die Antragsteller zusammen mit dem Gutschein. Sabrina Schilling verspricht: „Mit der Anleitung kann wirklich jeder Einwohner den Baum pflanzen und pflegen.“

Informationen

www.lpv-dhm.de

E-Mail: info@lp-dhm.de

Tel.: 057749979940