Applaus gegen die Aufrührer: 70 Bürger bei Ratssitzung in Drebber

Von: Jannick Ripking

Voll besetzte Turnhalle: Zur öffentlichen Sitzung des Rates der Gemeinde Drebber kamen rund 70 Zuhörer. © Sander

Eines ist klar: Der geplante Umschlagplatz für Schüttgut in Drebber bewegt die Bürger. Doch aus der jüngsten Sitzung des Gemeinderates geht hervor, dass die Zahl der Kritiker deutlich niedriger ist als bisher angenommen.

Drebber – Manfred Meyer hatte viel zu tun. Der Hausmeister der Grundschule Drebber stellte in der angrenzeden Turnhalle um die 50 Stühle für die Sitzung des Rates der Gemeinde Drebber auf – und das reichte nicht, es musste Nachschub her, so groß war das öffentliche Interesse an dieser Sitzung. Etwa 70 Bürger waren gekommen, um sich über ein besonderes Thema zu informieren: der geplante Schüttgutumschlagplatz am Gleisanschluss am Alten Bahnhofsweg . Die Einwohnerfragestunden nahmen entsprechend die meiste Zeit der Sitzung in Anspruch.

Bevor die erste Frage gestellt wurde, sagte Drebbers Bürgermeister Friedrich Iven deutlich: „Wenn wir diskutieren, möchte ich darum bitten, den Anstand zu wahren. Ohne geht es nicht.“ Vorweg sei gesagt: Der allergrößte Teil der Sitzung verlief auf sachlicher Ebene.

Anwohner der Poggenburger Straße greifen Bürgermeister Iven nicht persönlich an

Und dann meldete sich der erste Fragesteller, Bernhard Keller, zu Wort. Er stellte jedoch keine Frage, sondern sprach ein Statement im Namen der Anwohner der Poggenburger Straße. Er sagte unter anderem: „Es ist der ausdrückliche Wunsch der Mehrheit derjenigen, die in einer Liste mit 61 Unterschriften lediglich zum Ausdruck bringen wollten, dass es zu dem Teilbereich 3 dieses Planes noch Alternativen gibt, dieses noch einmal klarzustellen – und nicht das Ziel war, unseren Bürgermeister persönlich anzugreifen.“

In den Tagen zuvor kamen jedoch persönliche Vorwürfe gegen Friedrich Iven auf. Wortführer in dieser Sache war Burghart Schmidt. Von möglicher Vorteilsannahme im Amt war die Rede (wir berichteten). Iven selbst wollte sich im Vorfeld der Sitzung nicht zu diesen Vorwürfen äußern. Jetzt sagte er: „Wir gehen da locker mit um. Ihr kennt mich.“ Dennoch wies er die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen entschieden zurück. „Die Firma Wragge ist da absolut nicht mit einem Cent dabei. Uns geht das ganze Bauverfahren gar nichts an. Null!“, erklärte der Bürgermeister, der auch der Chef der Baufirma aus Drebber ist.

Zahl der Kritiker deutlich niedriger als bisher angenommen

Dass die Zahl derer, die sich tatsächlich persönlich gegen Friedrich Iven ausspricht, offensichtlich deutlich kleiner ist, als zunächst angenommen werden musste (Anm. d. Red.: Bei einem Pressetermin zu diesem Thema in Drebber hatte keiner der rund 30 anwesenden Bürger die Frage, ob sie wegen des Vorwurfs gegen den Bürgermeister da seien, verneint.), wurde spätestens dann deutlich, als der ehemalige Samtgemeindebürgermeister und Drebberaner Jürgen Lübbers vom Großteil der 70 Zuhörer lauten Beifall erhielt, nachdem er gefragt hatte, ob die Verwaltung rechtliche Schritte gegen den anonymen Herausgeber eines Flyers prüfen wird, der an Haushalte in Drebber verteilt worden war. „Der Flyer trieft nur so vor Halbwahrheiten“, sagte Lübbers. „Den Hinweis, dass dort eventuell eine verdeckte Mülldeponie vorgesehen ist, finde ich ungeheuerlich. Da stellt sich die Frage, ob der Tatbestand der Verleumdung erfüllt ist.“

Der aktuelle Samtgemeindebürgermeister Alexander Grimm meinte, dass ihm dieser Flyer vorliege. Er sagte: „Natürlich prüfen wir rechtliche Schritte, gar keine Frage.“ Weitere Auskünfte wollte er an dieser Stelle allerdings dazu nicht geben, weil er das Ergebnis nicht beeinflussen will.

Einige Bedenken zum Schüttgutumschlagplatz bleiben

Allerdings – das ging auch aus der Sitzung hervor – gibt es doch einige Bürger mit Bedenken zu den Plänen. Besonders störten sie sich am fehlenden Informationsfluss seitens der Politik. „Ich habe von den Plänen aus der Zeitung gehört und wir sind aus allen Wolken gefallen“, sagte eine Zuhörerin. „Was Wragge davon hat oder nicht hat, interessiert mich nicht, aber ich wüsste schon gerne, was dort genau geplant ist“, meinte sie als direkte Anwohnerin des Gebiets.

Auch Burghart Schmidt wendete sich an den Rat. „Sie sind doch als Gemeinde dafür zuständig, dass sie zunächst einmal eine Planung aufstellen, die den Interessen der Bürgerinnen und Bürgern dient. Fast alle Gemeinden versuchen, Schüttgutanlagen zu vermeiden, fast alle wollen sie loswerden. Ich frage mich, warum unsere Gemeinde ausgerechnet eine Anlage benötigt, die Dreck, Staub und Verkehr mit sich bringt.“ Grimm entgegnete: „Ich weiß nicht, ob andere Kommunen es verhindern, Gewerbegebiete auszuweisen, die Arbeitsplätze mit sich bringen und Gewerbesteuern erzeugen.“ Die Gemeinde benötige schlicht und einfach eine gewerbliche Entwicklung: „Ich glaube nicht, dass Drebber ein Wohn- und Schlafort sein möchte.“ Schmidt erwiderte: „Wir wollen aber kein Gewerbe, das Dreck und Verkehr bringt.“

Iven versichert: Bürger werden informiert

Zuhörer Thomas Bremermann meinte dazu: „Es besteht offenbar große Unwissenheit.“ Er schlug vor: „Vielleicht sollte man eine Bürgerversammlung einberufen, indem man ganz genau informiert, worum es überhaupt geht.“ Iven versicherte, dass die Bürger zu gegebener Zeit informiert werden. Er sagte: „Wir werden unsere Turnhalle wieder nutzen, damit das jedem vorgezeigt wird.“

Viele andere Fragen – wie „Welches Unternehmen will sich dort ansiedeln?“, „Welches Schüttgut wird dort umgeschlagen?“ oder „Mit welchem Verkehrsaufkommen wird gerechnet?“ – seien derzeit noch nicht zu beantworten. „Das ist Teil der Bauleitplanung. Das ist der zweite Abschnitt“, erklärte Bürgermeister Iven und versicherte: „Wir wollen nicht gegen den Bürger arbeiten, wir wollen mit ihm arbeiten.“