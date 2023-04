Barnstorfer Grüne scheitern mit Forderung von ökologischer Setzung in Bauleitplanung

Von: Jannick Ripking

Um die Bebauung von unversiegelter Fläche zu minimieren, fordern die Grünen die Nachverdichtung im Innenbereich – zum Beispiel durch Ausbau, Aufstockung, Dachausbau und Bauen in zweiter Reihe. © IMAGO/Michael Bihlmayer

Die Barnstorfer Fraktion der Grünen scheitert mit einem Antrag auf ökologische und energetische Setzung in Bauleitplanung. Der Antrag fand keine Mehrheit.

Barnstorf – Braucht der Flecken Barnstorf ökologische und energetische Setzungen in der zukünftigen Bauleitplanung? Die Grünen-Fraktion hat einen entsprechenden Antrag gestellt und im Ausschuss für Planung, Umwelt und Verkehr vorgestellt. Etwa eine halbe Stunde diskutierten die Ausschussmitglieder darüber. Letztlich fand der Antrag aber keine Mehrheit, weil nur die Grünen-Fraktion um Klaus-Joachim Schmelz und Heimo Schulte dafür stimmten.

„Insbesondere liegt der Fokus auf den Anstrengungen zu einer ökologischen, klimaschonenden und energetisch nachhaltigen Entwicklung der Gemeinde“, geht aus dem Antrag hervor. „Die wesentlichen Punkte aus dem Antrag sollten in allen Bauleitplanungen angewendet werden“, sagte Klaus-Joachim Schmelz. Bei der Erstellung habe sich die Fraktion an dem 2021 erstellten und beschlossenen Leitbild der Samtgemeinde Barnstorf orientiert.

Was fordern die Grünen konkret? Sie unterteilen ihren Antrag in die verschiedenen planerischen Grundsätze für Boden, Wasser, Verkehrs- und Gewerbelärm, Energie und Klimaschutz, Landschaftsbild sowie Artenschutz und Biodiversität.

Boden

Für den Boden schlägt die Fraktion insgesamt eine Minimierung von Neuversiegelung vor. „Die Innenentwicklung hat Vorrang vor Außenentwicklung“, sagte Schmelz dazu. Deshalb sollen Maßnahmen zur Nachverdichtung wie Ausbau, Aufstockung, Dachausbau und Bauen in zweiter Reihe geprüft werden, bevor neue Gebiete ausgewiesen werden. Außerdem sollen Mischgebiete statt reine Gewerbe- oder Wohngebiete bevorzugt werden.

Wasser

„Fließ- und Stillgewässer sollten in den städtebaulichen Entwurf eingebunden werden“, meinte Schmelz. Die künftige Planung solle prüfen, wie Bäche und Flüsse gewinnbringend eingebaut werden können. Die Grünen wollen außerdem, dass bei Neubaugebieten „auf Regenwasserkanäle bei obligatorischer Versickerung auf den Grundstücken und Regenwassergewinnung auf Grundstücken“ verzichtet wird. Die Einbindung von zentralen Versickerungsmulden und Regenrückhaltebecken in die Grün- und Freiflächengestaltung des Siedlungsgebietes solle forciert werden. Schmelz: „Da gibt es tolle Ideen, wie man auf Regenwasserkanäle, die die Gemeinde auch viel kosten, verzichten kann.“

Lärm

An erster Stelle sieht die Fraktion eine Stärkung des ÖPNV zur Reduzierung des Verkehrs- und Gewerbelärms. „Wir haben einen Mobilitäts-AG. Da müssen wir gucken, wie es weitergeht“, so Klaus-Joachim Schmelz. „Barnstorf hat ein Radverkehrskonzept. Da wäre der Ausbau des Fuß- und Radwegenetzes zur Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs einzubeziehen.“ Außerdem soll die Ansiedlung emissionsarmer Gewerbe bevorzugt werden. „Wir haben bisher bei den Gewerbegebieten überhaupt keine ökologischen Bedingungen. Das müsste man prüfen, ob die Gemeinde das will.“

Energie und Klima

Die Grünen fordern für die künftige Bauleitplanung die Nutzung alternativer und regenerativer Energiequellen. „Zum Beispiel Sonnenkollektoren“, so Schmelz. Außerdem wünschen sie sich ein Energiekonzept für Bebauungspläne. Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen, Erdwärme, Fernwärme oder Blockheizkraftwerke sollen nach Ansicht der Grünen in Zukunft häufiger genutzt werden. Ferner regt Schmelz die Dachbegrünung als Wärmedämmung an.

Landschaftsbild

Das Landschaftsbild soll auch in die Bauleitplanung einfließen. Klaus-Joachim Schmelz schlägt verpflichtende „landschaftstypische Eingrünung der Siedlungsränder“ vor. „Das haben wir teilweise schon gemacht“, die Umsetzung sei aber in Teilen auch wieder stehen geblieben.

Artenschutz

„Biotopvernetzung ist im Leitbild eine der Vorgaben“, erklärt Schmelz. „Da gab es sehr kluge Ideen, die aber seit drei Jahren in der Schublade liegen.“ Er fordert ein „vernünftiges Konzept“ für die Biotopvernetzung. Wichtig ist ihm und seiner Fraktion auch die Erhaltung und Entwicklung naturnaher Lebensräume für Tiere und Pflanzen. Schmelz verweist auf Schottergärten, die Tieren eben keinen Lebensraum bieten. „Da hat Barnstorf ja auch die Auszeichnung Gärten des Grauens erhalten.“ Diese sollen nicht nur deswegen in Zukunft verhindert werden. „Das muss es als Vorgabe geben“, so Schmelz.

Die Reaktionen

„Grundsätzlich unterstütze ich das“, meinte Fredy Albrecht (SPD). „Aber mir ist dieser seitenlange Antrag zu viel. Wenn wir das in die Bauleitplanung mit reinnehmen, sehe ich das für uns gefährlich.“ Je mehr Vorgaben und Auflagen es gebe, desto teurer werde der Bau von Häusern. „Ich werde diesem Antrag nicht zustimmen.“

Holger Rabbe (CDU) hält den Antrag für „eine gute Ideensammlung“. Am Ende komme es aber auch das jeweilige Baugebiet an. Eine allgemeine Setzung in der Bauleitplanung hält er aber für den falschen Weg. „Wenn wir etwas planen, müssen wir das Ganze am Objekt anschauen.“ Sobald es aber um die konkrete Planung geht, könne der Antrag der Grünen „gerne wieder“ aufgenommen werden, allerdings nicht als verpflichtend, sondern als lose Richtlinie. „Ich möchte nicht, dass Ideen von Fraktionen einfach so unter den Tisch fallen“, so Rabbe. Diesen Punkt fand auch Schmelz gut. Und darauf einigten sich die Ausschussmitglieder letztendlich – obwohl der konkrete Antrag der Grünen abgelehnt wurde.