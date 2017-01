Achimer Petrijünger ziehen Jahresbilanz im Gasthaus Meyer 

Aachim - Rund 700 Kontrollen der Fischereiaufseher erlebte der Angler-Verein Achim im Jahr 2016. Auch seien für 2017 bereits einige Aktivitäten am Oyter See geplant. Der Verein wird sich dazu mit dem Landkreis Verden und dem Campingplatzinhaber, der Helmut Knaus KG, zusammensetzen, berichtet der erste Vorsitzende des Angler-Vereins Uwe Roll.

Einer der Höhepunkte auf der Jahreshauptversammlung des Vereins im Bierdener Gasthaus Meyer war die Ehrung zahlreicher Mitglieder. Angesichts der nicht enden wollenden Namensliste an Geehrten hatten Uwe Roll, Ulrich Spiedt und Wilhelm Redecker damit alle Hände voll zu tun.

Zunächst aber gab es Grußworte des Bürgermeisters Rainer Ditzfeld, der betonte, dass der Anglerverein eine wichtige Rolle im Umwelt- und Naturschutz bekleide. Uwe Roll begrüßte außerdem als Ehrengäste den Präsidenten des Anglerverbands Niedersachsen, Werner Klasing, und den Landtagsabgeordneten Dr. Gero Hocker (FDP).

Achims Bürgermeister Ditzfeld gab einen kurzen Bericht zu den Gesprächen, die die Stadtverwaltung mit der Polizei zum Thema Befahrung der Achimer Marsch geführt hatte. Die Angler haben die Erlaubnis erhalten, die Marsch mit gültiger Plakette zu befahren. Das beinhalte auch Parkmöglichkeiten in Gewässernähe.

+ Der Präsident des Anglerverbands Niedersachsen, Werner Klasing.

Werner Klasing vom Anglerverband Niedersachsen und Dr. Gero Hocker berichteten von den Umweltdebatten im Landtag. Werner Klasing würdigte das Verständnis aller politischen Parteien in Niedersachsen für den Angelsport. „Angler sind engagierte Naturschützer“, so Klasing. Es müsse jedoch mehr Lobbyarbeit geleistet werden. So könne es nicht richtig sein, dass im Schutzgebiete-Netz „Natura 2000“ viele Einschränkungen für Angler vorgesehen sind. „Umwelt- und Naturschutz hören nicht an der Wasseroberfläche auf“, betonte Werner Klasing. Hier müssten die Angler auch zukünftig ein wichtige Rolle übernehmen.